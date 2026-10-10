Flera kollisioner med valar sänker båtar – en avliden

Det är olyckorna som skadar människor

Liknande kollisioner har inträffat i Sydamerika, Asien och Nordamerika, med helt olika utgång:

20 juni 2023, utanför Ilhéus i Brasilien: En val hoppade upp ur vattnet och träffade en segelbåt på väg norrut längs kusten. Skadan märktes inte direkt, men vattnet steg och båten sjönk innan hjälpen hann fram. De tre männen ombord låg över sex timmar i öppet hav i flytvästar, med en bräda som stöd, innan handelsfartyget Dan Sabia plockade upp dem, enligt Correio 24 Horas.

9 mars 2019, utanför Sado i Japan: En bärplansbåt i färjetrafik med 121 passagerare träffade något som tros ha varit en val. Minst 80 personer skadades, 13 av dem allvarligt, enligt Japans kustbevakning, rapporterade UPI.

23 juli 2024, Rye i New Hampshire: En knölval hoppade över ytan och landade på aktern på en liten fiskebåt, som kapsejsade. De två fiskarna drogs oskadda ur vattnet av en förbipasserande båt, enligt WBUR.

12 mars 2015, Cabo San Lucas i Mexiko: En gråval kom upp mot sidan på en båt med nio turister. En 35-årig kanadensisk kvinna kastades överbord och avled senare, enligt Fox News.

Späckhuggarna gör något helt annat

De uppmärksammade fallen utanför Spanien och Portugal följer ett annat mönster. Där riktas angreppen mot rodret, och Dagens PS beskrev beteendet 2023, när två teorier konkurrerade om förklaringen.

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Bakom dem ligger ett femtontal djur ur delpopulationen i Gibraltarsundet och Cádizbukten, enligt Cruising Association. De väljer segelbåtar under 15 meter och lämnar fiskefartyg i fred, enligt Maritime Executive.

31 oktober 2023, Tanger Med: Späckhuggare slog mot rodret i 45 minuter. Bogserbåtar och den marockanska marinen hjälpte till, men besättningen övergav den polska segelbåten Grazie Mamma, som sjönk, enligt Maritime Executive.

10 oktober 2025, utanför Peniche: En flock gjorde hål i skrovet på franska Ti’fare. Ett par och deras tre barn, 8, 10 och 12 år, togs upp ur livflotten av fiskebåten Silmar, enligt Marine Industry News.

19 juni 2023, Shetland: En späckhuggare stötte upprepade gånger mot aktern på nederländaren Wim Ruttens aluminiumbåt, vilket tros vara det första kända fallet i nordliga vatten. Han kom hem oskadd, enligt Smithsonian.

Till skillnad från kollisionerna har dessa angrepp inte dödat någon.

En späckhuggare gör ett ”spyhop”, reser sig vertikalt upp ur vattnet, i Salishhavet, Washington. Den population av späckhuggare som kallas Southern Residents och lever i området har minskat med över 20 procent sedan 1990-talet på grund av minskande födotillgång och föroreningar. (Foto: Elaine Thompson / TT)

Rådet är att inte stanna båten

De officiella råden är att inte stoppa båten, utan att gå mot kusten och grundare vatten, att lägga rutten så nära land som säkerheten tillåter och att ingen står vid relingen. Att skrämma bort djuren är förbjudet, enligt det spanska Transportministeriet.

Djupet är det som skiljer. Av 161 registrerade möten fram till 2024 inträffade bara ett på 20 meters djup eller mindre, enligt Cruising Association. Extra försiktighet gäller mellan april och oktober, när späckhuggarna följer tonfisken, enligt Cádiz Directo.

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Båtförsäkringen stannar i nordiska vatten

För svenska båtägare tar skyddet slut långt innan Gibraltar. Båtförsäkringar ersätter alltid sjöskador, där både sammanstötningar och att båten sjunker räknas, men ersättningen kan sättas ned om aktsamhetskraven inte följts, enligt Konsumenternas försäkringsbyrå.

Giltighetsområdet stannar normalt vid Norden, Östersjön eller Kattegatt och Skagerrak. Den som ska segla längre måste utöka det, enligt samma byrå.

Sjöräddningen här samordnas av Sjöfartsverket, som enligt en utredning i maj bör lämna ifrån sig det operativa ansvaret till Kustbevakningen, enligt regeringen.

Verket har också förlorat nära 26 miljoner kronor på en utgången bankgaranti vid köp av lotsbåtar, rapporterade Realtid i juni.

Lek, hämnd eller bara uttråkade djur

Varför djuren gör det är fortfarande oklart. Marinbiologen Mónica González vid spanska CEMMA pekar på lek, eller på en reaktion på en tidigare obehaglig händelse. Alfredo López Fernández vid universitetet i Aveiro menar att en båtincident är den troligare utlösaren, enligt Dagens PS.

En spansk-portugisisk studie från 2024 menar i stället att djuren är välmatade och sysslolösa. Det tros bero på att jakten tar minuter i dag i stället för en halvtimme, enligt The Olive Press. Den oberoende forskaren Conor Ryan beskriver spridningen som ett mode som hoppar vidare mellan flockarna, enligt Smithsonian.

Om kollisionerna säger forskarna något annat. Knölvalen i New Hampshire visste exempelvis sannolikt inte att båten fanns där, utan var upptagen med att äta nära ytan, sa Sara Morris vid University of New Hampshires marina laboratorium, enligt WBUR.

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