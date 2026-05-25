Din gamla Nokia kan vara värd mer än en ny Iphone

För många svenskar var det den första mobilen som verkligen följde med överallt.

Nu har den fått nytt liv.

Gamla Nokia telefoner säljs i dag för betydligt högre priser än många tror och vissa exemplar kan vara värda mer än en ny Iphone beroende på skick och modell.

Samtidigt växer intresset för gammal hemelektronik och mobiltelefoner snabbt bland samlare.

Flera svenska experter menar att många hushåll redan sitter på äldre mobiler, spelkonsoler och teknikprylar som i dag kan vara värda betydligt mer än när de en gång köptes.

Samlare driver upp priserna

Retroelektronik har blivit en snabbt växande marknad där gamla spelkonsoler, kameror och mobiltelefoner lockar både samlare och nostalgiska köpare.

Nokia 3310 sticker ut särskilt mycket.

En fungerande modell i gott skick kan säljas för flera hundra kronor men telefoner med originalkartong, laddare och tillbehör kan nå priser långt över tusenlappen.

Vissa ovanliga färger eller specialversioner är ännu mer eftertraktade bland samlare.

För många handlar det inte bara om själva mobilen utan om en känsla av en enklare tid innan smartphones tog över vardagen.