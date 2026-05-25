Klassiska mobiltelefoner från början av 2000 talet har blivit eftertraktade samlarobjekt och vissa modeller säljs nu för oväntat höga summor.
Din gamla Nokia kan vara värd mer än en ny Iphone
Långt innan appar, sociala medier och vikbara skärmar dominerade mobilmarknaden fanns Nokia 3310.
Den lilla knapptelefonen blev närmast ikonisk under början av 2000 talet tack vare sitt nästan odödliga batteri, enkla funktioner och rykte om att tåla i princip allt.
För många svenskar var det den första mobilen som verkligen följde med överallt.
Nu har den fått nytt liv.
Gamla Nokia telefoner säljs i dag för betydligt högre priser än många tror och vissa exemplar kan vara värda mer än en ny Iphone beroende på skick och modell.
Samtidigt växer intresset för gammal hemelektronik och mobiltelefoner snabbt bland samlare.
Flera svenska experter menar att många hushåll redan sitter på äldre mobiler, spelkonsoler och teknikprylar som i dag kan vara värda betydligt mer än när de en gång köptes.
Samlare driver upp priserna
Retroelektronik har blivit en snabbt växande marknad där gamla spelkonsoler, kameror och mobiltelefoner lockar både samlare och nostalgiska köpare.
Nokia 3310 sticker ut särskilt mycket.
En fungerande modell i gott skick kan säljas för flera hundra kronor men telefoner med originalkartong, laddare och tillbehör kan nå priser långt över tusenlappen.
Vissa ovanliga färger eller specialversioner är ännu mer eftertraktade bland samlare.
För många handlar det inte bara om själva mobilen utan om en känsla av en enklare tid innan smartphones tog över vardagen.
Därför älskar många fortfarande Nokia 3310
När Nokia 3310 lanserades år 2000 blev den snabbt en av världens mest sålda mobiltelefoner.
Den hade varken kamera eller internet men det spelade liten roll. Batteriet kunde hålla i flera dagar och den klassiska Snake appen blev närmast kultförklarad.
Samtidigt byggdes telefonen för att hålla.
I en tid där dagens smartphones ofta byts ut efter några få år ses äldre Nokia modeller nästan som motsatsen till dagens slit och släng kultur.
Det är också en viktig anledning till att intresset växer bland yngre samlare som aldrig själva använde modellerna när de var nya.
Kan ligga bortglömd i en låda hemma
För många svenskar kan värdet bokstavligen ligga gömt längst ner i en gammal byrålåda.
Experter pekar på att originalskick, fungerande batteri och tillbehör är avgörande för priset.
Ju mer komplett telefonen är desto mer är samlare villiga att betala.
Och kanske är det just där fascinationen ligger.
En mobil som en gång kostade några hundralappar och mest användes för sms och Snake har plötsligt blivit ett stycke teknikhistoria med oväntat högt värde.
