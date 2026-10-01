Sveriges vattenledningar rostar sönder – VA-notan blir din

Sedan 2019 har de årliga investeringarna ökat från omkring 15 miljarder till drygt 31 miljarder kronor 2025. Men det långt ifrån tillräckligt, enligt rapporten.

Hälften av vattenskadorna beror på rören

Sveriges gamla vattenledningar bryts ned av ålder, korrosion, markförhållanden och tjäle. Förr eller senare leder det till läckor och ledningsbrott.

I Vattenskadecentrums rapport om vattenskador 2024 uppges att drygt 50 procent av läckageskador från ledningssystem beror på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage.

”Frågan är inte längre om investeringarna behövs, utan hur de ska prioriteras, finansieras och genomföras”, skriver Svenskt Vatten.