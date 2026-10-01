Sveriges åldrande vatten- och avloppssystem kräver en historisk upprustning. Fram till 2040 behöver omkring 590 miljarder kronor investeras. Notan kan hamna hos hushållen.
Sveriges vattenledningar rostar sönder – VA-notan blir din
Svenskt Vattens nya investeringsrapport visar att Sverige behöver investera omkring 37 miljarder kronor om året i vatten- och avloppsinfrastruktur fram till 2040. Totalt handlar det om cirka 590 miljarder kronor. Omkring 70 procent av investeringarna behövs för att ersätta och rusta upp befintlig infrastruktur.
Sedan 2019 har de årliga investeringarna ökat från omkring 15 miljarder till drygt 31 miljarder kronor 2025. Men det långt ifrån tillräckligt, enligt rapporten.
Hälften av vattenskadorna beror på rören
Sveriges gamla vattenledningar bryts ned av ålder, korrosion, markförhållanden och tjäle. Förr eller senare leder det till läckor och ledningsbrott.
I Vattenskadecentrums rapport om vattenskador 2024 uppges att drygt 50 procent av läckageskador från ledningssystem beror på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage.
”Frågan är inte längre om investeringarna behövs, utan hur de ska prioriteras, finansieras och genomföras”, skriver Svenskt Vatten.
Blir dyrare för kommuner och hushåll
Notan väntas märkas i kommunernas ekonomi och hos hushållen. Det vill säga nästan alla svenskar. Svenskt Vatten bedömer att de ökade investeringarna innebär 27 miljarder kronor i högre kapitalkostnader år 2040. VA-verksamheten finansieras i huvudsak genom avgifter, vilket innebär ett fortsatt tryck uppåt på taxorna.
Svenskt Vatten uppger att den genomsnittliga VA-kostnaden för ett hushåll ökade med 8 procent under 2026 till 1 046 kronor i månaden. Organisationen pekar bland annat på gammal infrastruktur som behöver bytas eller renoveras, högre material- och energikostnader, räntor, beredskap och nya EU-krav.
”Vi behöver investera innan dagens utmaningar blir morgondagens kriser”, säger Svenskt vattens vd Pär Dalhielm till TT.
”När man ser att felen är uppenbara och samhällstörande är det för sent, då kanske det tar 10–20 år innan man kommer tillrätta med det.”
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