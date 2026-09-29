Hörlurarna av glas för 4 000 kronor tillverkas i halvledarfabriker

Nothings Headphone (1) Pro har tre drivare: 40 millimeter för basen, en för mellanregistret och ett xMEMS-element på 3,2 gånger 6 millimeter för diskanten. Kåporna är frästa ur aluminium och ytskiktet är av 9H Panda-glas, enligt specifikationen. Glaset ersätter plasten i förra modellen, och försäljningen startar den 29 september 2026.

I Sverige kostar de 3 990 kronor och är redan slutsålda.

Från monteringsband till renrum

Spoledrivare monteras ihop av magnet, spole, upphängning och membran. Kiselelementen etsas i stället fram ur kiselskivor, runda plattor på 30 centimeter, hos TSMC och Bosch. Kislet böjs av ett piezoelektriskt skikt som ändrar form när det får ström.

Utan magnetspole väger xMEMS senaste modell Sycamore 70 procent mindre, 150 milligram, och är en millimeter tjock, en tredjedel av en spoledrivare, skriver IEEE Spectrum.

Priset styrs av utbytet, alltså hur stor andel av elementen på en kiselskiva som blir felfria. Hos xMEMS var andelen 50 procent när tillverkningen startade och är nu över 90 procent. Ändå kostade andra generationens element, Cowell, 70 till 80 procent mer än en vanlig dynamisk drivare. Den skillnaden räknade bolaget med att pressa till under 30 procent med en ny version under andra halvåret 2024.