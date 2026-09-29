Nothing lanserar den 29 september 2026 hörlurar av glas och metall där diskanten kommer från ett chip som tillverkas i samma slags fabrik som datorkretsar. Hela produktionskedjan byts alltså ut, vilket direkt påverkar lönsamheten.
Hörlurarna av glas för 4 000 kronor tillverkas i halvledarfabriker
Dagens PS har tidigare visat att du inte behöver dyra hörlurar för toppljud. I en vanlig hörlur rör en trådlindad spole ett membran i ett magnetfält och sätter luften i rörelse. Apples AirPods Max har en sådan på 40 millimeter med dubbla ringmagneter av neodym enligt Apple. Sonys hörlurar WH-1000XM6 har istället en på 30 millimeter, enligt Sony.
Nothings Headphone (1) Pro har tre drivare: 40 millimeter för basen, en för mellanregistret och ett xMEMS-element på 3,2 gånger 6 millimeter för diskanten. Kåporna är frästa ur aluminium och ytskiktet är av 9H Panda-glas, enligt specifikationen. Glaset ersätter plasten i förra modellen, och försäljningen startar den 29 september 2026.
I Sverige kostar de 3 990 kronor och är redan slutsålda.
Från monteringsband till renrum
Spoledrivare monteras ihop av magnet, spole, upphängning och membran. Kiselelementen etsas i stället fram ur kiselskivor, runda plattor på 30 centimeter, hos TSMC och Bosch. Kislet böjs av ett piezoelektriskt skikt som ändrar form när det får ström.
Utan magnetspole väger xMEMS senaste modell Sycamore 70 procent mindre, 150 milligram, och är en millimeter tjock, en tredjedel av en spoledrivare, skriver IEEE Spectrum.
Priset styrs av utbytet, alltså hur stor andel av elementen på en kiselskiva som blir felfria. Hos xMEMS var andelen 50 procent när tillverkningen startade och är nu över 90 procent. Ändå kostade andra generationens element, Cowell, 70 till 80 procent mer än en vanlig dynamisk drivare. Den skillnaden räknade bolaget med att pressa till under 30 procent med en ny version under andra halvåret 2024.
Marginalerna i ljudkomponenter är tunna
Marknaden för små högtalare är värd 4,17 miljarder dollar i år, eller cirka 41 miljarder kronor, enligt Mordor Technologies. Den domineras av AAC Technologies, Goertek, Knowles, TDK och Foster Electric med 55 till 60 procent. Spoledrivare stod för 47,6 procent av intäkterna i fjol, medan kisel och piezoteknik växer snabbare enligt samma källa.
Mikrofonerna är ett föregångsexempel att se till för att jämföra. Knowles sålde 2024 sin tillverkning av kiselmikrofoner till Syntiant för 150 miljoner dollar, knappt 1,5 miljarder kronor. Verksamheten omsatte 256,2 miljoner dollar, drygt 2,5 miljarder kronor, 2023, enligt Knowles. Priset motsvarade knappt 60 procent av ett års försäljning.
Nothing värderades till 1,3 miljarder dollar, knappt 13 miljarder kronor, i kapitalrundan i fjol, enligt Silicon Canals.
PS analys
Ljudkomponenter i kisel blir en volymaffär med tunna marginaler, vilket gynnar den som äger fabrikerna mer än den som sätter märket på hörluren.
Minnesbristen när AI-datacenter köper upp chippen väntas få mobilmarknaden att falla 12 procent i år, skriver Realtid. Det är också en sårbarhet i produktionskedjan att inte kunna förutse priser och tillgång på dessa chip.
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