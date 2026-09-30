Rymdlaser ska både skapa stjärnor och skicka el

Tekniken används för att hantera ett av astronomins stora problem, nämligen jordens atmosfär, rapporterar BBC.

Luftens turbulens får stjärnor och andra himlakroppar att se suddiga ut när de observeras från marken. Genom att skapa en konstgjord stjärna kan teleskopets adaptiva optik mäta hur atmosfären stör ljuset och sedan korrigera bilden i realtid.

Europeiska sydobservatoriet, ESO, använder tekniken vid sina stora teleskop och utvecklar ännu kraftfullare system för framtidens observatorier.

Men det experimenteras också med andra användningsområden för rymdlaser. Till exempel att transportera el.

Det amerikanska rymdbolaget Star Catcher planerar nu att testa ett system där elektricitet omvandlas till laserljus, skickas genom rymden och sedan omvandlas tillbaka till elektricitet vid mottagaren, rapporterar Wired.

Testet ska genomföras mellan två separata rymdfarkoster. En prototyp kallad Protostar ska skjutas upp med SpaceX och försöka överföra mätbar effekt till en annan satellit utrustad med solpaneler.

”Det finns inget elnät i rymden. Alla åker runt på sina små campingturer”, säger Andrew Rush, vd och medgrundare av Star Catcher till Wired.

Idén bygger på ett enkelt problem. Satelliter är beroende av solenergi, men deras energibehov växer. Framtida rymdfarkoster kan behöva betydligt mer elektricitet än dagens satelliter, inte minst om allt fler avancerade datorsystem och AI-baserade tjänster flyttar ut i omloppsbana.

Med laser skulle en satellit som har tillgång till mycket solenergi kunna skicka vidare energi till andra farkoster.

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”En del av den här demonstrationen är att testa hur mycket effekt som tas emot av CubeSaten när den rör sig bort från Protostar och jämföra det med våra modeller”, säger Andrew Rush till Wired.

”Vi är fortfarande i krypstadiet, men på väg mot att gå och sedan springa”.

USA Naval Research Laboratory demonstrerade redan 2023 laserbaserad kraftöverföring på den internationella rymdstationen. Experimentet lyckades överföra omkring 1,5 watt över en sträcka på 1,45 meter. Star Catcher försöker alltså skala upp tekniken.

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