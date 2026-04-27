Teknikkapplöpningen handlar inte uteslutande om jakten på den vassaste AI-modellen, eller de mest innovativa utvecklarna. Först och främst krävs kvadratmeter och kraftfulla elnät – och enligt färsk statistik halkar Sverige efter.
Här byggs flest datacenter i världen
Elon Musk är bland dem som stått för stora rubriker på ämnet datacenter. Den tokrike mångsysslaren har slagit samman sitt AI-bolag xAI, med rymdbolaget SpaceX – framtidens AI-driftande datacenters kommer nämligen ligga i rymden, enligt honom.
Men framtiden dröjer och jordbundna datacenter, likt AI-hotellet som växer fram i Dalarna, byggs frenetiskt världen över för att stilla AI-teknikens hunger på kraftfulla servrar.
USA i framkant
Som hem till flera av teknikjättarna som utvecklar majoriteten av den AI-teknik vi använder idag, är det inte speciellt överraskande att USA slår alla andra länder – även ett sammanräknat EU – gällande mängden datacenter.
Totalt har USA 5427 datacenter medan alla EU-länderna tillsammans endast kan skrapa ihop 2266 stycken. Tyskland står för ungefär en fjärdedel av dem, vilket förvånande nog slår Kinas 449.
Enligt undersökningen som Euronews hänvisar till har Sverige 95 datacenter, vilket visserligen placerar oss en god bit ovan Finland, Norge och Danmark – men under bland annat Nederländerna, Spanien och Schweiz.
Nödvändigt för företagen, kritiserat av allmänheten
När AI används mer och av fler företag ökar behoven av nya datacenter. Att förlita sig på lånad datakraft från andra regioner, exempelvis USA, är inte hållbart i längden, menar bland annat EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen.
EU måste bygga tusentals fler datacenter, för att stilla de inhemska behoven – men de kommer inte utan uppoffringar.
Från flera håll kommer kritik om de fysiska byggnadernas placeringar, energimängderna de kräver för att drivas och vattnet som går åt till att kyla tekniken.
Redan 2024 förbrukade irländska datacenter mer el än landets hushåll i städerna under 2024 – ett tecken på hur kraftigt efterfrågan har förskjutits mot digital infrastruktur.
”Elnäten i Europa är visserligen mycket väl konstruerade, men de är inte byggda för den här storleken”, säger Michael Winterson, generalsekreterare för European Data Center Association, enligt Politico.
En studie som Dagens PS rapporterade om i mars pekade också på att framväxten av datacenter ökar den marktemperaturen kraftigt.
Tillbaka till rymden…
Hur galet det än låter, kanske lösningen ändå är att skjuta ut datacentren i rymden?
Musk har ansökt om licens för att bygga ett omloppsbana-datacenter bestående av upp till 1 miljon satelliter, enligt han själv kan visionen bli verklighet inom några år. Även Amazons Jeff Bezos, som också äger ett rymdbolag – Blue Origin – har ställt in siktet på datacenter i rymden, enligt Realtid.