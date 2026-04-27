Här byggs flest datacenter i världen

Nödvändigt för företagen, kritiserat av allmänheten

När AI används mer och av fler företag ökar behoven av nya datacenter. Att förlita sig på lånad datakraft från andra regioner, exempelvis USA, är inte hållbart i längden, menar bland annat EU-kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen.

EU måste bygga tusentals fler datacenter, för att stilla de inhemska behoven – men de kommer inte utan uppoffringar.

Från flera håll kommer kritik om de fysiska byggnadernas placeringar, energimängderna de kräver för att drivas och vattnet som går åt till att kyla tekniken.

Redan 2024 förbrukade irländska datacenter mer el än landets hushåll i städerna under 2024 – ett tecken på hur kraftigt efterfrågan har förskjutits mot digital infrastruktur.

”Elnäten i Europa är visserligen mycket väl konstruerade, men de är inte byggda för den här storleken”, säger Michael Winterson, generalsekreterare för European Data Center Association, enligt Politico.

En studie som Dagens PS rapporterade om i mars pekade också på att framväxten av datacenter ökar den marktemperaturen kraftigt.

Tillbaka till rymden…

Hur galet det än låter, kanske lösningen ändå är att skjuta ut datacentren i rymden?

Musk har ansökt om licens för att bygga ett omloppsbana-datacenter bestående av upp till 1 miljon satelliter, enligt han själv kan visionen bli verklighet inom några år. Även Amazons Jeff Bezos, som också äger ett rymdbolag – Blue Origin – har ställt in siktet på datacenter i rymden, enligt Realtid.