AI ska inte på egen hand få avgöra vem som anställs, befordras eller får sparken. Det är en av de mest uppmärksammade delarna i Portugals stora reform av arbetsmarknaden. För företagen innebär förslaget att mänsklig kontroll måste finnas kvar när algoritmer används för beslut som påverkar de anställda.
Nytt lagförslag: Chefen får inte låta AI:n sparka dig
AI är här för att stanna och kommer medföra en ny guldålder för mänskligheten. Det tycker entreprenörer som Bill Gates som givetvis hjälp investerar stora summor i tekniken.
Vilken AI-modell ska man då använda i djungeln av olika modeller? Företag bör använda de mest avancerade AI-modellerna mer som strategiska rådgivare än som verktyg för vardagliga arbetsuppgifter, enligt flera AI-konsulter.
Portugal sätter gränser
Artificiell intelligens används i allt fler delar av företagens verksamhet – från rekrytering och schemaläggning till utvärdering av personal. Portugal vill nu sätta tydligare gränser för hur långt automatiseringen får gå.
I regeringens arbetsmarknadsreform, Trabalho XXI, föreslås att beslut som rör anställda inte ska kunna fattas uteslutande av en algoritm. En människa måste vara involverad när AI används vid bland annat rekrytering, utvärdering av anställda, disciplinära åtgärder och uppsägningar.
Förslaget innebär inte att företagen förbjuds att använda AI. Algoritmer ska fortfarande kunna analysera exempelvis ansökningar och annan information och fungera som beslutsstöd. Men det slutliga ansvaret ska inte kunna överlåtas helt till tekniken, enligt Portugals regering.
Oklart för den som söker jobb
Men förslaget innehåller fortfarande frågetecken.
Teresa Coelho Moreira, professor vid juridiska fakulteten vid Universidade do Minho, säger till den portugisiska tidningen Observador att lagtexten inte tydligt anger hur en person som söker ett jobb ska kunna överklaga ett automatiserat beslut.
Problemet är praktiskt betydelsefullt. AI används redan för att sortera och bedöma ansökningar. En kandidat kan därmed sållas bort innan någon personlig kontakt med arbetsgivaren har ägt rum.
Om personen inte vet att en algoritm låg bakom beslutet kan det också bli svårt att utnyttja rätten att klaga.
”På senare tid har direktivet om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete gått ännu längre”, säger Teresa Coelho Moreira och framhäver att det måste införlivas i portugisisk lagstiftning senast den 2 december.
Företagen måste dra en gräns
För svenska arbetsgivare innebär utvecklingen en balansgång.
AI kan sänka kostnader och göra rekrytering och administration snabbare. Ett företag med tusentals jobbansökningar kan exempelvis använda tekniken för att bearbeta information på en helt annan skala än en HR-avdelning klarar manuellt.
Sverige har dock ingen direkt motsvarighet till vad som nu sker i Portugal.
Svenska arbetsgivare omfattas däremot redan av EU dataskyddsförordning, som bland annat begränsar möjligheten att låta helt automatiserade system fatta beslut som får betydande konsekvenser för en individ. Samtidigt inför EU:s AI-förordning särskilda krav på vissa AI-system som används inom arbetslivet, exempelvis vid rekrytering, urval och utvärdering av person
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