Nytt lagförslag: Chefen får inte låta AI:n sparka dig

Vilken AI-modell ska man då använda i djungeln av olika modeller? Företag bör använda de mest avancerade AI-modellerna mer som strategiska rådgivare än som verktyg för vardagliga arbetsuppgifter, enligt flera AI-konsulter.

AI är ingenting vi bör oroa oss över, snarare tvärtom, menar Bill Gates. (Foto: TT)

Portugal sätter gränser

Artificiell intelligens används i allt fler delar av företagens verksamhet – från rekrytering och schemaläggning till utvärdering av personal. Portugal vill nu sätta tydligare gränser för hur långt automatiseringen får gå.

I regeringens arbetsmarknadsreform, Trabalho XXI, föreslås att beslut som rör anställda inte ska kunna fattas uteslutande av en algoritm. En människa måste vara involverad när AI används vid bland annat rekrytering, utvärdering av anställda, disciplinära åtgärder och uppsägningar.

Förslaget innebär inte att företagen förbjuds att använda AI. Algoritmer ska fortfarande kunna analysera exempelvis ansökningar och annan information och fungera som beslutsstöd. Men det slutliga ansvaret ska inte kunna överlåtas helt till tekniken, enligt Portugals regering.