Staden vill införa mobilgräns på fritiden – invånarna rasar

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Invånare rasar mot förslaget

ANNONS

Åtgärden har utlöst en våg av kritik online bland stadens invånare och många kallar planen orealistisk.

Enligt The Japan Times skrev en användare på X:

”Jag förstår intentionen, men två timmar är omöjligt”, kommenterar personen.

En annan menade: ”På två timmar kan jag inte ens läsa en bok eller se en film”.

Å ena sidan vill många se en diskussion om mobilberoende, men å andra sidan menar kritiker att frågan ska avgöras i hemmen och inte i kommunfullmäktige.

Läs också: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Kan börja gälla i oktober

Det hårda motståndet fick dock borgmästaren att förtydliga att tvåtimmarsgränsen inte är obligatorisk.

ANNONS

”Tvåtimmarsgränsen är bara en riktlinje för att uppmuntra medborgarna”, säger han och tillägger: ”Det här betyder inte att staden kommer att begränsa sina invånares rättigheter eller införa skyldigheter”, förklarar han.

Förordningen kommer att behandlas nästa vecka. Om den antas träder den i kraft i oktober.

“Jag hoppas snarare att detta fungerar som en möjlighet för varje familj att fundera över och diskutera den tid som spenderas på smartphones samt vilken tid på dygnet enheterna används”, säger borgmästaren.

Japan har tidigare testat liknande regler. År 2020 införde Kagawa-prefekturen en förordning som begränsade barns datorspelande till en timme på vardagar och 90 minuter på lov. Då sattes även klockslag för när ungdomar skulle lägga bort telefonen.

Den gången gällde det bara barn och unga, men nu står hela befolkningen i Toyoake i fokus.

Diskussionen om skärmtid är dock inte unik för Japan och studier visar att många ungdomar får sin sömn störd när de använder skärmar sent på kvällen och under natten.

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn mellan 2 och 5 år använder skärmar högst en timme per dag, att barn mellan 6 och 12 år håller sig max 2 timmar per dag, medan tonåringar mellan 13 och 18 år bör stanna vid 2–3 timmar. För de allra yngsta, under två år, är rådet att helt undvika skärmar.

Fakta om mobilförslaget

Japanska ungdomar är online i genomsnitt över fem timmar per vardag

Tvåtimmarsgränsen gäller fritiden och inte arbete eller studier

Inga straff införs för den som överskrider gränsen

Yngre elever ska stänga av klockan 21, äldre elever och vuxna klockan 22

Totalt omfattas 69 000 invånare i Toyoake

ANNONS

Källor BBC och The Japan Times.

Läs även: Han kunde ha varit världens näst rikaste. Dagens PS

Läs även: Vill gå i pension vid 63 – men får vänta till 72. Dagens PS