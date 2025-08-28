Smartphonen är alltid nära. Men nu vill en japansk stad sätta stopp för vanan och förslaget har redan satt fart på debatten.
Staden vill införa mobilgräns på fritiden – invånarna rasar
En tvåtimmarsgräns för smartphones väcker heta känslor i Japan. Förslaget gäller alla invånare i en japansk stad och kan snart bli verklighet.
Då sprängs kärnkraftverket – tusentals väntas se dramat live. Dagens PS
Tvåtimmarsgräns för smartphones i Japan
Det är Toyoake i Aichi-prefekturen som vill införa en maxgräns på två timmar om dagen utanför jobb och studier. Enligt BBC är det första gången en japansk stad föreslår en så omfattande begränsning.
Förslaget syftar till att ”förhindra överdriven användning av apparater som orsakar fysiska och psykiska hälsoproblem inklusive sömnproblem”, sa Toyoakes borgmästare Masafumi Koki i ett uttalande på fredagen.
Regeln ska inte vara bindande och det blir inga straff för den som överskrider tiden.
Däremot innehåller utkastet fasta klockslag: grundskoleelever ska lägga undan mobilen klockan 21, medan äldre elever och vuxna ska stänga av senast 22. Undantag gäller för onlineundervisning, e-sport och instruktionsfilmer vid matlagning.
Invånare rasar mot förslaget
Åtgärden har utlöst en våg av kritik online bland stadens invånare och många kallar planen orealistisk.
Enligt The Japan Times skrev en användare på X:
”Jag förstår intentionen, men två timmar är omöjligt”, kommenterar personen.
En annan menade: ”På två timmar kan jag inte ens läsa en bok eller se en film”.
Å ena sidan vill många se en diskussion om mobilberoende, men å andra sidan menar kritiker att frågan ska avgöras i hemmen och inte i kommunfullmäktige.
Kan börja gälla i oktober
Det hårda motståndet fick dock borgmästaren att förtydliga att tvåtimmarsgränsen inte är obligatorisk.
”Tvåtimmarsgränsen är bara en riktlinje för att uppmuntra medborgarna”, säger han och tillägger: ”Det här betyder inte att staden kommer att begränsa sina invånares rättigheter eller införa skyldigheter”, förklarar han.
Förordningen kommer att behandlas nästa vecka. Om den antas träder den i kraft i oktober.
“Jag hoppas snarare att detta fungerar som en möjlighet för varje familj att fundera över och diskutera den tid som spenderas på smartphones samt vilken tid på dygnet enheterna används”, säger borgmästaren.
Japan har tidigare testat liknande regler. År 2020 införde Kagawa-prefekturen en förordning som begränsade barns datorspelande till en timme på vardagar och 90 minuter på lov. Då sattes även klockslag för när ungdomar skulle lägga bort telefonen.
Den gången gällde det bara barn och unga, men nu står hela befolkningen i Toyoake i fokus.
Diskussionen om skärmtid är dock inte unik för Japan och studier visar att många ungdomar får sin sömn störd när de använder skärmar sent på kvällen och under natten.
I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn mellan 2 och 5 år använder skärmar högst en timme per dag, att barn mellan 6 och 12 år håller sig max 2 timmar per dag, medan tonåringar mellan 13 och 18 år bör stanna vid 2–3 timmar. För de allra yngsta, under två år, är rådet att helt undvika skärmar.
Fakta om mobilförslaget
- Japanska ungdomar är online i genomsnitt över fem timmar per vardag
- Tvåtimmarsgränsen gäller fritiden och inte arbete eller studier
- Inga straff införs för den som överskrider gränsen
- Yngre elever ska stänga av klockan 21, äldre elever och vuxna klockan 22
- Totalt omfattas 69 000 invånare i Toyoake
Källor BBC och The Japan Times.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
