SpaceX säkrar miljardkontrakt – får nyckelroll i Trumps rymdförsvar

Ska upptäcka hot från rymden

Hittills har USA i hög grad använt markbaserade sensorer och militära flygplan för att övervaka luftrummet. Nu ska en del av den förmågan flyttas ut i rymden.

Enligt Bloomberg ska det nya nätverket kombinera rymdsensorer, kommunikationssystem och AI-stödd bearbetning på marken. Målet är att kunna upptäcka och varna för hot från omloppsbana.

SpaceX allt viktigare för Pentagon

Kontraktet visar också hur nära SpaceX har kommit den amerikanska försvarsmakten. Bolaget arbetar redan med prototyper för rymdbaserade försvarssystem inom Golden Dome och ingår dessutom i ett konsortium som bygger mjukvaran bakom försvarsskölden.

SpaceX samarbetar även med USA:s rymdstyrka genom Starshield, en militär version av Starlink som erbjuder krypterad och klassificerad kommunikation. Dessutom används bolagets Falcon 9-raketer för att skjuta upp viktiga nationella säkerhetssatelliter åt Pentagon.

Prislappen växer snabbt

Golden Dome är inte något litet projekt. Enligt general Michael Guetlein, som leder arbetet med att bygga systemet, väntas den första fasen kosta 185 miljarder dollar. Systemet ska enligt honom visa ”operativ förmåga” innan slutet av Trumps mandatperiod 2028.

SpaceX-kontraktet har tilldelats genom en snabbare upphandlingsprocess som ska minska byråkratin. Den amerikanska rymdstyrkan räknar också med att fler kontrakt till andra kommersiella aktörer kommer att tillkännages senare i år.

Parallellt förbereder SpaceX en börsnotering de kommande veckorna – med sikte på en värdering på minst 1,8 biljoner dollar.

