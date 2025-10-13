Solenergi växer snabbt men klarar inte målet

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Priser sjunker snabbt

Solkraft slår bort all konkurrens på området och ligger bakom hela 80 procent av ökningen. Det beror på att priserna har sjunkit dramatiskt på sistone, samtidigt som tillstånden har förenklats.

Det är givetvis goda nyheter att solenergi fortsätter att öka snabbt tillsammans med andra gröna källor, men det räcker inte hela vägen fram, åtminstone inte om man följer klimatmålet som är satt till 2030.

Klarar inte klimatmålet

ANNONS

På FN:s klimatmöte i Dubai 2023 sattes målet att tredubbla den förnybara kapaciteten till 2030, vilket världen alltså inte kommer att lyckas med.

Trots att jättar som Kina fortsätter att gasa på inom de gröna satsningarna så går det i motsatt riktning i USA, där projekten nu rullas tillbaka.

I USA sänks därmed prognosen inom sol- och vindkraft med hela 50 procent.

Blickar mot solkraft i rymden

På ett globalt plan är solkraft dock hetare än någonsin, där forskare i allt större utsträckning undersöker hur de ska kunna använda solkraften som kommer från rymden.

Tillbaka på jorden behöver dock tillståndsprocesser bli ännu snabbare på många håll för att lyckas komma i närheten av FN-målet som ligger mindre än 5 år fram i tiden – och som alltså ska tredubbla den förnybara kapaciteten.

Skånes största solcellspark utanför Skurup. Mer solenergi står redo att leverera grön el, men väntar på byråkratiska beslut. (Foto: Johan Nilsson / TT)

Läs även:

Jättesatsning på solkraft lägger ner: “Föråldrad teknologi”. Dagens PS

ANNONS

Rymdbaserad solkraft – framtid eller science fiction? Dagens PS