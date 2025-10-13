Det går snabbt i utbyggnaden av solenergi över hela världen, men det går inte fort nog för att klara klimatmålet som är satt till 2030.
Solenergi växer snabbt men klarar inte målet
Det råder goda nyheter på klimatområdet, där kol har fått se sig omkörda som energikälla för första gången när världen väljer hållbara energikällor istället.
Solenergi fortsätter att öka snabbt och kan leda till ytterligare en fördubbling av hållbar energi inom några år.
Många länder bygger snabbt ut solenergi
Länder som Algeriet bygger ut sina satsningar på solenergi, där det nu blir en viktig mix med fossila källor, som Realtid har berättat.
Solen fortsätter att dominera när världen satsar på grön el, och fram till 2030 kommer den installerade förnybara elkapaciteten öka med 4 600 gigawatt, vilket är en fördubbling jämfört med 2022, enligt Ny Teknik.
Priser sjunker snabbt
Solkraft slår bort all konkurrens på området och ligger bakom hela 80 procent av ökningen. Det beror på att priserna har sjunkit dramatiskt på sistone, samtidigt som tillstånden har förenklats.
Det är givetvis goda nyheter att solenergi fortsätter att öka snabbt tillsammans med andra gröna källor, men det räcker inte hela vägen fram, åtminstone inte om man följer klimatmålet som är satt till 2030.
Klarar inte klimatmålet
På FN:s klimatmöte i Dubai 2023 sattes målet att tredubbla den förnybara kapaciteten till 2030, vilket världen alltså inte kommer att lyckas med.
Trots att jättar som Kina fortsätter att gasa på inom de gröna satsningarna så går det i motsatt riktning i USA, där projekten nu rullas tillbaka.
I USA sänks därmed prognosen inom sol- och vindkraft med hela 50 procent.
Blickar mot solkraft i rymden
På ett globalt plan är solkraft dock hetare än någonsin, där forskare i allt större utsträckning undersöker hur de ska kunna använda solkraften som kommer från rymden.
Tillbaka på jorden behöver dock tillståndsprocesser bli ännu snabbare på många håll för att lyckas komma i närheten av FN-målet som ligger mindre än 5 år fram i tiden – och som alltså ska tredubbla den förnybara kapaciteten.
