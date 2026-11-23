Apple anklagas för att ha tvingat den sydkoreanska komponenttillverkaren Fine M-Tec att dra tillbaka ett uttalande om spruckna skärmar på nya iPhone Duo.
Skärmkrisen på iPhone Duo: Apple tystar leverantör
Kort efter säljstarten den 23 oktober 2026 började köpare i USA, Australien och Kina rapportera att den inre vikbara skärmen spricker längs gångjärnet.
Enligt teknikmediet The Elec uppger en australisk kund att skärmen gick sönder efter bara sex timmars användning och färre än 20 öppningar, direkt efter ett knäppande ljud från mekaniken.
Bolaget Fine M-Tec, som tillverkar de interna metallplattor som stöttar den vikbara OLED-panelen, publicerade den 26 oktober ett uttalande på sin webbplats där man slog fast att felen inte beror på bolagets komponenter.
Pressades att radera uttalandet
Den 4 november hade texten raderats från Fine M-Tecs webbplats. Enligt sydkoreanska DealSite skedde borttagningen efter påtryckningar från Apple.
I en krönika i The Elec skriver reportern Kim Geon att en företrädare för Fine M-Tec även kontaktat redaktionen och bett dem att avpublicera den tidigare artikeln om uttalandet. Apple ska ha invänt mot att leverantören offentligt frånsade sig ansvaret.
Enligt källan i The Elec löd budskapet från Apple i korthet att leverantören inte skulle framställa det som att felet låg hos Apple och inte hos dem.
Apple har i ett uttalande till MacRumors bekräftat att ett begränsat antal telefoner har drabbats av skärmproblem och hänvisar berörda kunder till AppleCare för utbyte. Någon teknisk förklaring till sprickorna har bolaget inte lämnat.
iFixit pekar på mittstöd i gångjärnet
Reparationssajten iFixit har plockat isär iPhone Duo och pekar ut flera möjliga orsaker vid den nedre halvan av gångjärnet, där många komponenter möts.
En teori i genomgången är att ett centralt stöd i gångjärnet inte dras tillbaka som avsett när telefonen viks, vilket trycker sönder panelen inifrån.
Apple hävdar att vissa bilder på spruckna skärmar som sprids på nätet är AI-genererade, och har ännu inte kommenterat uppgifterna om att man tystat sin leverantör.
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