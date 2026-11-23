Enligt teknikmediet The Elec uppger en australisk kund att skärmen gick sönder efter bara sex timmars användning och färre än 20 öppningar, direkt efter ett knäppande ljud från mekaniken.

Bolaget Fine M-Tec, som tillverkar de interna metallplattor som stöttar den vikbara OLED-panelen, publicerade den 26 oktober ett uttalande på sin webbplats där man slog fast att felen inte beror på bolagets komponenter.

Pressades att radera uttalandet

Den 4 november hade texten raderats från Fine M-Tecs webbplats. Enligt sydkoreanska DealSite skedde borttagningen efter påtryckningar från Apple.

I en krönika i The Elec skriver reportern Kim Geon att en företrädare för Fine M-Tec även kontaktat redaktionen och bett dem att avpublicera den tidigare artikeln om uttalandet. Apple ska ha invänt mot att leverantören offentligt frånsade sig ansvaret.

Enligt källan i The Elec löd budskapet från Apple i korthet att leverantören inte skulle framställa det som att felet låg hos Apple och inte hos dem.

Apple har i ett uttalande till MacRumors bekräftat att ett begränsat antal telefoner har drabbats av skärmproblem och hänvisar berörda kunder till AppleCare för utbyte. Någon teknisk förklaring till sprickorna har bolaget inte lämnat.