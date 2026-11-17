Under huven sitter språkmodellen Gemini kopplad till kartdata över mer än 300 miljoner platser och omdömen från över 500 miljoner användare. Vanlig text ersätter kategorisökningar. Användaren kan fråga var telefonen går att ladda omgående eller vilka sparade restauranger som har bord för fem personer om 30 minuter.

Bygger resplaner dag för dag

Inför julresandet rullar Google ut fem nya verktyg, rapporterar Android Headlines. Den tyngsta nyheten bygger kompletta resplaner dag för dag med numrerade kartnålar för varje stopp, oavsett om det gäller en kort shoppingtur eller en tredagars bilresa längs kusten.

Färdiga scheman går att dela med familjen eller exportera direkt till Google Docs på datorn. När resan väl börjar visar appen trafik i realtid, öppettider och ”vibe” på nästa stopp.

Det går också att lägga in en lunchpaus eller utsiktsplats längs vägen.

Ringer upp och bokar tider åt användaren

En ny agentfunktion letar upp lediga tider på nätet och ringer lokala företag åt användaren, skriver Techcrunch. Verktyget täcker skönhet, djurvård, bilservice och hemreparationer. Som exempel nämner Google frågan ”Find me a 4 p.m. nail appointment near me”, varpå kartan plockar fram lediga tider hos flera salonger.

Resplaner och sökning i egna listor släpps direkt i Europa, uppger Talk Android. Den automatiska tidsbokningen och de nya ruttråden om vägtullar, väder och laddstationer begränsas däremot till USA i första skedet.

Vilka samtliga 30 europeiska länder är har Google inte avslöjat. Utöver Spanien, Tyskland och Storbritannien saknas en fullständig lista, och knappen dyker upp stegvis i takt med att Google Maps uppdateras.

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