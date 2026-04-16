Seger för konsumenterna när nya mobilavgiften underkänns

Den nya domen från EU domstolen slår fast att offline-kopior i tjänster som Spotify inte räknas som privatkopiering och ger rätt till ersättning.
Beslutet innebär att den svenska regeringens föreslagna lagändringar kan vara förlegade redan innan de har hunnit klubbas igenom i riksdagen i maj.
Det nederländska rättsfallet som nu avgjorts i EU domstolen får direkta konsekvenser för svenska konsumenter och elektronikjättar. Domstolen har fastställt att så kallade offline-kopior, där material sparas lokalt på en enhet via en streamingtjänst, inte ska beläggas med privatkopieringsersättning.
Detta beror på att rättighetshavarna redan får betalt genom licensavtal med tjänsterna och bibehåller den tekniska kontrollen över materialet.
”Domen bekräftar det vi länge drivit, säger Pernilla Enebrink”, vd på ElektronikBranschen, i ett uttalande.
Hon menar att offline-användning i digitala tjänster redan är ersatt via avtal mellan rättighetshavaren och tjänsten. Att konsumenter dessutom ska betala en privatkopieringsavgift på sin elektronik beskrivs som en dubbelkompensation som varken är rimlig eller juridiskt hållbar, skriver ElektronikBranschen.
Svensk lagstiftning krockar med europeisk rätt
Situationen är särskilt prekär för den svenska regeringen som i mars 2026 lade fram en proposition om just privatkopieringsersättning. Det svenska förslaget utgår från att offline-kopior ska betraktas som privatkopiering, en tolkning som EU domstolen nu har underkänt.
Om lagen träder i kraft den 1 september 2026 som planerat, riskerar den att strida mot unionens regelverk.
Enebrink anser att det enda rimliga är att taknivåerna på privatkopieringsavgifter sänks innan riksdagen fattar beslut i maj. Om så inte sker riskerar svenska köpare av mobiltelefoner, datorer och surfplattor att få betala dubbla avgifter för samma innehåll.
Skadan för rättighetshavarna minskar när streaming dominerar
Enligt EU:s upphovsrättsdirektiv bygger ersättningssystemet på att privatkopiering orsakar en beaktansvärd ekonomisk skada för dem som äger rättigheterna till musik och film. I takt med att konsumtionen flyttar till licensierade tjänster som Netflix och Spotify minskar den faktiska skadan.
När offline-kopior inom dessa tjänster nu exkluderas från ersättningssystemet försvinner en stor del av den rättsliga grunden för de avgifter som idag läggs på hårdvara.
För företag som tillverkar och importerar elektronik innebär detta att underlaget för dagens tariffberäkningar faller bort, vilket kräver en omfattande översyn av branschavtal och administrativa processer.
