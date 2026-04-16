Seger för konsumenterna när nya mobilavgiften underkänns

Miljardnota för konsumenter kan stoppas efter domstolens beslut

Det nederländska rättsfallet som nu avgjorts i EU domstolen får direkta konsekvenser för svenska konsumenter och elektronikjättar. Domstolen har fastställt att så kallade offline-kopior, där material sparas lokalt på en enhet via en streamingtjänst, inte ska beläggas med privatkopieringsersättning.

Detta beror på att rättighetshavarna redan får betalt genom licensavtal med tjänsterna och bibehåller den tekniska kontrollen över materialet.

”Domen bekräftar det vi länge drivit, säger Pernilla Enebrink”, vd på ElektronikBranschen, i ett uttalande.

Hon menar att offline-användning i digitala tjänster redan är ersatt via avtal mellan rättighetshavaren och tjänsten. Att konsumenter dessutom ska betala en privatkopieringsavgift på sin elektronik beskrivs som en dubbelkompensation som varken är rimlig eller juridiskt hållbar, skriver ElektronikBranschen.