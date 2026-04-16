Ny Iphone-inställning stoppar FBI från att läsa Signal-meddelanden

Det väckte snabbt oro, inte minst eftersom Signal länge setts som en av de säkraste apparna på marknaden.

Men förklaringen ligger inte i att krypteringen brutits.

Fallet med Signal visar samtidigt att problemen inte är isolerade.

Tidigare har forskare varnat för att miljontals Iphones kan drabbas av avancerade attacker riktade mot äldre versioner av iOS, där angripare kan få tillgång till känslig information om enheten inte uppdateras

Problemet sitter i notiserna

Kärnan i händelsen handlar i stället om hur iPhone hanterar notiser.

När meddelanden visas på låsskärmen lagras innehållet lokalt i systemet, vilket i vissa fall gör det möjligt att återskapa information även efter att appen raderats.

Det innebär att själva säkerheten i Signal inte komprometterats.

Svagheten finns i hur operativsystemet lagrar och visar data.

Signal-chefen Meredith Whittaker har varit tydlig i sin kritik: “notiser för raderade meddelanden bör inte finnas kvar i operativsystemets databas”.