Trumps nya guldtelefon bör utses till världens fulaste

Den telefon som lovades till kunderna för nästan ett år sedan har genomgått en ansiktslyftning som snarare ser ut som ett steg bakåt i tiden.

Istället för den moderna design med platta kanter som visades upp tidigare har den nya versionen fått retro-kurvade sidor och en färgton som påminner mer om koppar än äkta guld.

En design som saknar klass

Den nya mobilen har utrustats med en svart och guldfärgad kameramodul på baksidan som beskrivs som en estetisk katastrof. Den tidigare diskreta amerikanska flaggan har ersatts av ett djupt präglat emblem och den stora texten T1 är borta.

Att påstå att smaken är som baken är en underdrift i det här fallet då telefonen ser ut att ha tidsrest direkt från 2011. Den saknar den modernitet och klass som varumärket så gärna vill utstråla och resultatet blir istället något som bäst beskrivs som vräkigt.