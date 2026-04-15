Den efterlängtade Trump Mobile T1 har dykt upp i en ny version men designen får kritik för att vara både föråldrad och direkt ful.
Trumps nya guldtelefon bör utses till världens fulaste
Det som en gång kallades för en utmanare till de stora giganterna har nu förvandlats till något som mest liknar en guldindränkt mardröm från det förflutna, skriver TechRadar.
Den telefon som lovades till kunderna för nästan ett år sedan har genomgått en ansiktslyftning som snarare ser ut som ett steg bakåt i tiden.
Istället för den moderna design med platta kanter som visades upp tidigare har den nya versionen fått retro-kurvade sidor och en färgton som påminner mer om koppar än äkta guld.
En design som saknar klass
Den nya mobilen har utrustats med en svart och guldfärgad kameramodul på baksidan som beskrivs som en estetisk katastrof. Den tidigare diskreta amerikanska flaggan har ersatts av ett djupt präglat emblem och den stora texten T1 är borta.
Att påstå att smaken är som baken är en underdrift i det här fallet då telefonen ser ut att ha tidsrest direkt från 2011. Den saknar den modernitet och klass som varumärket så gärna vill utstråla och resultatet blir istället något som bäst beskrivs som vräkigt.
Tekniska specifikationer i otakt med tiden
På insidan har det skett vissa förändringar men de imponerar föga på teknikexperter. Skärmen har blivit något större och mäter nu 6,78 tum med en uppdateringsfrekvens på 120 hertz. Kamerorna har också uppgraderats till tre stycken objektiv på 50 megapixel styck.
Trots dessa förbättringar körs enheten på Android 15 vilket är märkligt då marknaden redan rör sig mot betydligt nyare systemversioner. Det är en telefon som försöker vara framkant men som ständigt hamnar på efterkälken.
Priset och de eviga förseningarna
Prislappen ligger kvar på omkring 5 300 svenska kronor men frågan är om någon kund faktiskt kommer att få se en fysisk produkt. Tidigare löften om att telefonen skulle vara tillverkad i USA har dragits tillbaka och nu talas det istället om en stolt amerikansk design.
De som redan har lagt en handpenning på cirka 1 050 svenska kronor väntar fortfarande. Det är oklart hur de som förhandsbeställde den förra designen känner nu när företaget smygit in en helt ny och betydligt fulare version utan att blinka.
Jakten på den försvunna mobilen fortsätter
Detta är inte första gången som projektet kring Trump Mobile T1 omges av frågetecken. Tidigare har rapporter visat på märkliga dokument hos myndigheter och hemsidor som ser ut att vara skapade av glada amatörer, skriver Dagens PS.
Trots nya livstecken och inskickade ansökningar till kommunikationsmyndigheter är förtroendet för att telefonen faktiskt ska nå konsumenterna lågt. Det hela framstår mer som en underhållande gåta i teknikvärlden än en seriös lansering av en ny smartphone.
