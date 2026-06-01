Apple väntas visa upp iOS 27 på WWDC i juni. Nu pekas flera populära Iphone-modeller ut som möjliga förlorare när nästa stora uppdatering släpps.
Varning: Fyra populära Iphone-modeller kan förlora stödet i år
Apple förbereder nästa stora mjukvarusteg för Iphone. Under WWDC 2026 väntas bolaget presentera iOS 27, och som vanligt kommer en fråga att vara särskilt viktig för miljontals användare: vilka modeller får följa med vidare?
Enligt uppgifter som återges av Forbes kan fyra modeller hamna utanför den nya uppdateringen. Det handlar om Iphone 11, Iphone 11 Pro, Iphone 11 Pro Max och Iphone SE av andra generationen.
För många användare är det ett känsligt besked. Iphone 11-serien är fortfarande vanlig i många hushåll och har för många fungerat som en pålitlig telefon långt efter lanseringen.
Samtidigt kommer uppgifterna om iOS 27 i ett läge där allt fler Iphone-användare funderar över hur länge deras telefon faktiskt kommer att hålla.
Många äldre modeller fungerar fortfarande utmärkt i vardagen, men Apples ökade fokus på AI-funktioner och mer avancerad mjukvara gör att skillnaden mellan nya och äldre generationer växer snabbt.
Stödet kan försvinna
Rapporterna pekar på att iOS 27 kan kräva Iphone 12 eller senare. För Iphone SE skulle gränsen enligt uppgifterna gå vid tredje generationen.
Det betyder inte att telefonerna plötsligt slutar fungera. En Iphone 11 kan fortsätta användas med iOS 26, precis som tidigare. Appar, samtal, kamera och meddelanden kommer fortfarande fungera.
Skillnaden är att användaren inte får tillgång till de nya funktionerna i iOS 27. På längre sikt kan även appstöd och prestanda påverkas när utvecklare gradvis anpassar sina tjänster till nyare system.
AI gör gränsen tydligare
En viktig del av Apples kommande uppdateringar väntas handla om Apple Intelligence. Där är kraven redan höga. Funktionerna finns bara på nyare modeller, från Iphone 15 Pro och framåt.
Det visar hur snabbt mobilmarknaden förändras. Tidigare handlade uppdateringar ofta om design, kamera och batteri.
Nu handlar de allt mer om AI, processorkraft och lokal databehandling. Äldre telefoner blir därför inte nödvändigtvis obrukbara, men de hamnar längre bort från Apples framtidsstrategi.
Behöver man köpa nytt?
För användare med Iphone 11 eller Iphone SE 2 finns ingen akut panik. Apple brukar fortsätta släppa säkerhetsuppdateringar till äldre system under en period.
Men för den som vill ha de senaste funktionerna kan 2026 bli året då ett byte börjar kännas mer aktuellt. Det viktiga är att skilja mellan säkerhet och nyheter.
Telefonen kan fortfarande vara användbar. Men den är kanske inte längre en del av Apples nästa kapitel.
