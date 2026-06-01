Varning: Fyra populära Iphone-modeller kan förlora stödet i år

Enligt uppgifter som återges av Forbes kan fyra modeller hamna utanför den nya uppdateringen. Det handlar om Iphone 11, Iphone 11 Pro, Iphone 11 Pro Max och Iphone SE av andra generationen.

För många användare är det ett känsligt besked. Iphone 11-serien är fortfarande vanlig i många hushåll och har för många fungerat som en pålitlig telefon långt efter lanseringen.

Samtidigt kommer uppgifterna om iOS 27 i ett läge där allt fler Iphone-användare funderar över hur länge deras telefon faktiskt kommer att hålla.

Många äldre modeller fungerar fortfarande utmärkt i vardagen, men Apples ökade fokus på AI-funktioner och mer avancerad mjukvara gör att skillnaden mellan nya och äldre generationer växer snabbt.

Stödet kan försvinna

Rapporterna pekar på att iOS 27 kan kräva Iphone 12 eller senare. För Iphone SE skulle gränsen enligt uppgifterna gå vid tredje generationen.

Det betyder inte att telefonerna plötsligt slutar fungera. En Iphone 11 kan fortsätta användas med iOS 26, precis som tidigare. Appar, samtal, kamera och meddelanden kommer fortfarande fungera.

Skillnaden är att användaren inte får tillgång till de nya funktionerna i iOS 27. På längre sikt kan även appstöd och prestanda påverkas när utvecklare gradvis anpassar sina tjänster till nyare system.