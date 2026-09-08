Meta släppte igenom grova AI-annonser – baserades på riktiga barn

Forskarna har identifierat mer än 250 nya annonser sedan början av augusti.

Skapade AI-genererad video

Tillsammans med annonser som upptäckts tidigare innebär det att över 350 liknande annonser har publicerats på Metas plattformar sedan slutet av förra året, skriver Wired.

I ett av fallen användes en officiellt publicerad bild på en medlem av en europeisk kungafamilj för att skapa en AI-genererad video med sexuellt innehåll.

Forskarna har även identifierat verkliga amerikanska barn vars bilder använts. I flera fall kom bilderna från offentliga konton på sociala medier eller bildbanker.

Annonserna marknadsförde så kallade nudifieringsappar som med hjälp av AI kan manipulera bilder och skapa realistiskt sexuellt material.

Många av annonserna innehöll till synes oskyldiga bilder på unga flickor som sedan övergick till manipulerat material.

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