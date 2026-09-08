Nya anklagelser riktas mot Metas hantering av annonser på sajten. En granskning visar att de har släppt igenom AI-innehåll som sexualiserar barn.
Meta släppte igenom grova AI-annonser – baserades på riktiga barn
Meta har låtit hundratals annonser med AI-genererat material som sexualiserar barn publiceras på Facebook, Instagram och Threads.
Flera av annonserna använde dessutom bilder på verkliga barn, enligt en granskning från den ideella organisationen Tech Transparency Project, TTP.
Forskarna har identifierat mer än 250 nya annonser sedan början av augusti.
Skapade AI-genererad video
Tillsammans med annonser som upptäckts tidigare innebär det att över 350 liknande annonser har publicerats på Metas plattformar sedan slutet av förra året, skriver Wired.
I ett av fallen användes en officiellt publicerad bild på en medlem av en europeisk kungafamilj för att skapa en AI-genererad video med sexuellt innehåll.
Forskarna har även identifierat verkliga amerikanska barn vars bilder använts. I flera fall kom bilderna från offentliga konton på sociala medier eller bildbanker.
Annonserna marknadsförde så kallade nudifieringsappar som med hjälp av AI kan manipulera bilder och skapa realistiskt sexuellt material.
Många av annonserna innehöll till synes oskyldiga bilder på unga flickor som sedan övergick till manipulerat material.
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Kopplades till Kina
Annonserna hänvisade användare vidare till appar i Apples och Googles appbutiker.
Enligt granskningen var omkring 300 av de 350 annonserna kopplade till AI-tjänster för bild- eller videogenerering, där många utvecklare hade kopplingar till Kina.
Meta har tidigare infört nya AI-baserade system för att upptäcka och stoppa skadliga annonser. Trots det kunde annonserna ligga kvar på plattformarna i flera dagar efter att forskarna hade rapporterat dem.
I ett fall ökade antalet visningar från fyra konton till över 330 innan annonsen togs bort.
Totalt ska annonserna ha visats för minst 29 000 konton inom EU och omkring 7 000 i Storbritannien.
Ytterligare användare i bland annat USA, Australien och Indien kan ha nåtts, men där saknas motsvarande detaljerad statistik.
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Har tagit bort annonserna
Meta har tagit bort annonserna och uppger att bolaget inte tolererar vare sig AI-genererat material med sexuella övergrepp mot barn eller så kallade nudifieringsappar.
Företaget framhåller samtidigt att vissa annonser varit svåra att upptäcka eftersom det sexuella materialet bara förekommit under korta delar av videorna.
Upptäckterna har lett till att amerikanska och australiska myndigheter samt flera politiker inlett eller överväger utredningar.
Det kommer samtidigt som Meta står inför omfattande rättsliga processer kring hur företagets plattformar hanterar risker för barn och sexuellt exploaterande material.
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