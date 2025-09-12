Dagens PS
Sandra: "Tydligaste livstecknet vi har hittat på Mars"

Sandra Siljeström, astrobiolog vid forskningsinstitutet Rise. (Foto: Rise och NASA on Unsplash)
Sandra Siljeström, astrobiolog vid forskningsinstitutet Rise. (Foto: Rise och NASA on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 sep. 2025Publicerad: 12 sep. 2025

En ny upptäckt från Mars, gjord av Nasas rover Perseverance, har skapat stor uppståndelse inom forskarvärlden.

Ett mystiskt borrprov från planeten kan innehålla det tydligaste beviset hittills på att liv en gång existerat.

Ett spännande prov i fokus

Sedan den landade på Mars 2021 har rovern Perseverance haft som huvuduppgift att samla in borrprover för att hjälpa forskare att lära sig mer om den röda planeten.

Ett av dessa prov, döpt till “Sapphire Canyon“, har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature och väcker stor nyfikenhet. Enligt den tillförordnade chefen för den amerikanska rymdmyndigheten Nasa, Sean Duffy, kan detta vara “det tydligaste livstecknet som vi någonsin har hittat på Mars”.

En av de forskare som varit involverad i analysen är Sandra Siljeström, astrobiolog vid forskningsinstitutet Rise.

Hon förklarar att provet är unikt eftersom det hittades i en gammal flodfåra, en idealisk plats för liv, och visar på potentiella biomarkörer, inklusive organiskt material.

Enligt Siljeström syns det svarta prickar i borrprovet, varav vissa innehåller vitt material. Detta tyder på att en så kallad redoxreaktion har ägt rum.

Vore det inte spännande om det fanns spår av liv på Mars? (Foto: Mohamed Nohassi For Unsplash+)
Vore det inte spännande om det fanns spår av liv på Mars? (Foto: Mohamed Nohassi For Unsplash+)
Redoxreaktioner som potentiellt tecken på liv

En redoxreaktion är en kemisk reaktion där elektroner överförs mellan olika ämnen, vilket kan vara ett tecken på mikrobiellt liv på jorden. Siljeström förklarar att sådana reaktioner kan ske utan inblandning av liv vid högre temperaturer.

Men vid lägre temperaturer kan det krävas bakterier för att reaktionen ska kunna ske. Det är just den låga temperaturen som gör detta fynd extra intressant.

Forskarna har funnit indikationer på att vissa mineraler i provet fortfarande innehåller vatten, vilket skulle ha avdunstat vid högre temperaturer.

Även om fynden är spännande, poängterar forskarna att det fortfarande kan finnas naturliga förklaringar till reaktionerna som inte inkluderar liv. Siljeström betonar vikten av att få hem proverna till jorden för att kunna genomföra mer avancerade laboratorieanalyser.

“Vi behöver få hem proverna för att se exakt vad som har hänt”, säger hon.

“Man kan säga att det är ett väldigt spännande prov som man absolut vill undersöka.”

Oviss framtid för Marsuppdraget

Projektet Mars Sample Return har som mål att hämta hem proverna som Perseverance samlat in, men dess framtid är osäker. I den senaste budgeten från den nuvarande amerikanska administrationen, ledd av Donald Trump, såg det inte ljust ut för uppdraget.

Budgetförslaget har dock mött motstånd från den amerikanska kongressen och det är ännu inte klart vad som kommer att hända med de insamlade proverna.

Perseverance har släppt flera prover på Mars yta men bär också med sig en samling, inklusive det mystiska “Sapphire Canyon”-provet. Forskarna hoppas att få hem ett brett urval av prover för att maximera chansen att hitta definitiva svar.

ForskningMarsRymden
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

