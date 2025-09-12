Sandra: "Tydligaste livstecknet vi har hittat på Mars"

Ett mystiskt borrprov från planeten kan innehålla det tydligaste beviset hittills på att liv en gång existerat.

Ett spännande prov i fokus

ANNONS

Sedan den landade på Mars 2021 har rovern Perseverance haft som huvuduppgift att samla in borrprover för att hjälpa forskare att lära sig mer om den röda planeten.

Ett av dessa prov, döpt till “Sapphire Canyon“, har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature och väcker stor nyfikenhet. Enligt den tillförordnade chefen för den amerikanska rymdmyndigheten Nasa, Sean Duffy, kan detta vara “det tydligaste livstecknet som vi någonsin har hittat på Mars”.

En av de forskare som varit involverad i analysen är Sandra Siljeström, astrobiolog vid forskningsinstitutet Rise.

Så luktar rymden enligt astronauter och forskare. News 55

Hon förklarar att provet är unikt eftersom det hittades i en gammal flodfåra, en idealisk plats för liv, och visar på potentiella biomarkörer, inklusive organiskt material.

Enligt Siljeström syns det svarta prickar i borrprovet, varav vissa innehåller vitt material. Detta tyder på att en så kallad redoxreaktion har ägt rum.

Vore det inte spännande om det fanns spår av liv på Mars? (Foto: Mohamed Nohassi For Unsplash+)