Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Kinas hemliga mjukvara ger regimer total makt

Enligt de läckta filerna har Geedge Networks personal arbetat intensivt med att analysera och stänga ner populära verktyg som syftar till att kringgå censur, inklusive nio kommersiella VPN-tjänster. (Foto: Etienne Girardet on Unsplash)
Enligt de läckta filerna har Geedge Networks personal arbetat intensivt med att analysera och stänga ner populära verktyg som syftar till att kringgå censur, inklusive nio kommersiella VPN-tjänster. (Foto: Etienne Girardet on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Dolt i läckta filer avslöjas hur ett kinesiskt företag exporterar internetcensur som används av regimer för att övervaka befolkningen.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det läcker uppgifter från ett hemligt kinesiskt teknikföretag som säljer censurmjukvara till auktoritära regimer globalt. Företaget Geedge Networks, grundat av ”den kinesiska brandväggens fader”, exporterar nu sin teknologi till länder som Myanmar, Pakistan, Etiopien och Kazakstan.

Dokument visar hur deras produkter kan övervaka hela befolkningar, identifiera enskilda individer och blockera sociala medier samt appar för säker kommunikation.

ANNONS

En ny era av statlig kontroll

I ett läckt internt dokument från det kinesiska företaget Geedge Networks diskuteras hur man kan motverka att internetanvändare kringgår den så kallade ”stora brandväggen” – Kinas enorma system för censur och övervakning.

Enligt dokumenten är detta en avgörande del av landets insatser för att bekämpa terrorism, skriver The Globe and Mail.

Granskningen av de över 100 000 läckta dokumenten, som genomförts av en grupp internationella forskare och journalister, avslöjar att Geedge Networks har utvecklat och exporterat sin avancerade censurteknologi till regimer i Myanmar, Pakistan, Etiopien och Kazakstan.

Företagets system, som i Myanmar övervakar 81 miljoner internetanslutningar samtidigt, är utformat för att vara skalbart och enkelt att använda, skriver Wired. (Foto: Geedge networks)
Företagets system, som i Myanmar övervakar 81 miljoner internetanslutningar samtidigt, är utformat för att vara skalbart och enkelt att använda, skriver Wired. (Foto: Geedge networks)

Denna teknologi, som till stor del bygger på samma principer som Kinas egen internetcensur, ger auktoritära stater kapacitet de tidigare saknat.

Enligt forskare från InterSecLab, som var involverade i granskningen, har Geedge Networks teknik gjort det möjligt för klientländer att “superladda deras kontrollapparat” och erbjuda “oöverträffade övervaknings- och censurförmågor”, skriver The Globe and Mail.

ANNONS

Säkerhetsrapport avslöjar: Ledare saknar förtroende. Realtid

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Vad innehåller den hemliga tekniken?

Geedge Networks flaggskeppsprodukt kallas Tiangou Secure Gateway (TSG) och fungerar som en centraliserad port som övervakar och filtrerar all webbtrafik i ett land, skriver Wired.

Den kan bland annat blockera VPN-tjänster, strypa internetdata i specifika regioner, genomföra totala internetavbrott och till och med identifiera anonyma användare baserat på deras digitala fotspår.

Enligt de läckta filerna har Geedge Networks personal arbetat intensivt med att analysera och stänga ner populära verktyg som syftar till att kringgå censur, inklusive nio kommersiella VPN-tjänster.

Företagets system, som i Myanmar övervakar 81 miljoner internetanslutningar samtidigt, är utformat för att vara skalbart och enkelt att använda, skriver Wired.

Ett annat av företagets verktyg, “Cyber Narrator,” ger icke-tekniska användare en översikt över internettrafiken i realtid, inklusive användares geografiska positioner baserat på deras mobilanslutningar.

De läckta filerna visar också att Geedge Networks har samarbetat med internetleverantörer som Safaricom i Etiopien och Frontiir samt Ooredoo i Myanmar för att genomföra statlig censur. (Foto: Geedge networks)
De läckta filerna visar också att Geedge Networks har samarbetat med internetleverantörer som Safaricom i Etiopien och Frontiir samt Ooredoo i Myanmar för att genomföra statlig censur. (Foto: Geedge networks)

Från västerländska sanktioner till kinesiska lösningar

ANNONS

I Pakistan ersatte Geedge Networks den kanadensiska leverantören Sandvine, som tidigare stod för landets webbövervakningssystem, skriver Follow the Money.

Sandvine, som numera heter AppLogic Networks, lämnade den pakistanska marknaden efter att ha blivit föremål för amerikanska sanktioner för att ha “underlättat kränkningar av mänskliga rättigheter” genom att leverera massövervaknings- och censurprogramvara till auktoritära regimer.

Geedge Networks utnyttjade befintlig Sandvine-utrustning för att bygga upp sitt eget system i landet, något som enligt de läckta dokumenten tyder på att censurleverantörer kan överta och återanvända tidigare installerad hårdvara.

De läckta filerna visar också att Geedge Networks har samarbetat med internetleverantörer som Safaricom i Etiopien och Frontiir samt Ooredoo i Myanmar för att genomföra statlig censur.

Trots att vissa västerländska företag, som franska Thales Group, har haft affärsrelationer med Geedge Networks, har de förnekat all kännedom om att deras produkter skulle användas för övervakning och censur, skriver Follow the Money.

Geedge Networks har ambitioner att expandera ytterligare och har nyligen sökt personal som är beredd att resa till länder som Pakistan, Malaysia, Bahrain, Algeriet och Indien, vilket visar att den globala expansionen fortsätter. (Foto: Maxim Hopman on Unsplash)
Geedge Networks har ambitioner att expandera ytterligare och har nyligen sökt personal som är beredd att resa till länder som Pakistan, Malaysia, Bahrain, Algeriet och Indien, vilket visar att den globala expansionen fortsätter. (Foto: Maxim Hopman on Unsplash)

Kopplingar till Kinas statliga makt

Företagets grundare, Fang Binxing, är en framstående kinesisk datavetare som är känd som “fadern av den stora brandväggen.” Han har också nära band till Kinas statliga sektor, inklusive Chinese Electronics Corporation (CEC), en statligt ägd konglomerat, skriver Wired.

Geedge Networks har ambitioner att expandera ytterligare och har nyligen sökt personal som är beredd att resa till länder som Pakistan, Malaysia, Bahrain, Algeriet och Indien, vilket visar att den globala expansionen fortsätter, skriver Follow the Money.

ANNONS

Enligt Michael Caster, en forskare vid organisationen Article 19, är Geedge Networks en del av Kinas bredare initiativ ”Digital Silk Road,” som syftar till att exportera Kinas modell för digitalt auktoritärt styre.

Han menar att detta är en del av en global rörelse där stater skapar centraliserade nationella portar för att kontrollera informationsflödet, vilket hotar grundprinciperna för ett fritt och öppet internet.

Hemlig forskning kan göra internet 45 procent snabbare

Forskare som arbetar lite i skymundan med stöd av en viss teknikjätte har presenterat en ny sorts fiberkabel som kan innebära ett genombrott för digital

Missa inte:

Så kan du hantera ångest – psykiaterns råd för ett lugnare psyke. News 55

Revansch-buffert: Det blev inte alls som Svantesson velat. E55

En miljard i augusti – men nu vänder transaktionsmarknaden. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
DokumentHemlighetKinaÖvervakning
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS