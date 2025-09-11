Kinas hemliga mjukvara ger regimer total makt

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Vad innehåller den hemliga tekniken?

Geedge Networks flaggskeppsprodukt kallas Tiangou Secure Gateway (TSG) och fungerar som en centraliserad port som övervakar och filtrerar all webbtrafik i ett land, skriver Wired.

Den kan bland annat blockera VPN-tjänster, strypa internetdata i specifika regioner, genomföra totala internetavbrott och till och med identifiera anonyma användare baserat på deras digitala fotspår.

Enligt de läckta filerna har Geedge Networks personal arbetat intensivt med att analysera och stänga ner populära verktyg som syftar till att kringgå censur, inklusive nio kommersiella VPN-tjänster.

Företagets system, som i Myanmar övervakar 81 miljoner internetanslutningar samtidigt, är utformat för att vara skalbart och enkelt att använda, skriver Wired.

Ett annat av företagets verktyg, “Cyber Narrator,” ger icke-tekniska användare en översikt över internettrafiken i realtid, inklusive användares geografiska positioner baserat på deras mobilanslutningar.

De läckta filerna visar också att Geedge Networks har samarbetat med internetleverantörer som Safaricom i Etiopien och Frontiir samt Ooredoo i Myanmar för att genomföra statlig censur. (Foto: Geedge networks)

Från västerländska sanktioner till kinesiska lösningar

I Pakistan ersatte Geedge Networks den kanadensiska leverantören Sandvine, som tidigare stod för landets webbövervakningssystem, skriver Follow the Money.

Sandvine, som numera heter AppLogic Networks, lämnade den pakistanska marknaden efter att ha blivit föremål för amerikanska sanktioner för att ha “underlättat kränkningar av mänskliga rättigheter” genom att leverera massövervaknings- och censurprogramvara till auktoritära regimer.

Geedge Networks utnyttjade befintlig Sandvine-utrustning för att bygga upp sitt eget system i landet, något som enligt de läckta dokumenten tyder på att censurleverantörer kan överta och återanvända tidigare installerad hårdvara.

De läckta filerna visar också att Geedge Networks har samarbetat med internetleverantörer som Safaricom i Etiopien och Frontiir samt Ooredoo i Myanmar för att genomföra statlig censur.

Trots att vissa västerländska företag, som franska Thales Group, har haft affärsrelationer med Geedge Networks, har de förnekat all kännedom om att deras produkter skulle användas för övervakning och censur, skriver Follow the Money.

Geedge Networks har ambitioner att expandera ytterligare och har nyligen sökt personal som är beredd att resa till länder som Pakistan, Malaysia, Bahrain, Algeriet och Indien, vilket visar att den globala expansionen fortsätter. (Foto: Maxim Hopman on Unsplash)

Kopplingar till Kinas statliga makt

Företagets grundare, Fang Binxing, är en framstående kinesisk datavetare som är känd som “fadern av den stora brandväggen.” Han har också nära band till Kinas statliga sektor, inklusive Chinese Electronics Corporation (CEC), en statligt ägd konglomerat, skriver Wired.

Geedge Networks har ambitioner att expandera ytterligare och har nyligen sökt personal som är beredd att resa till länder som Pakistan, Malaysia, Bahrain, Algeriet och Indien, vilket visar att den globala expansionen fortsätter, skriver Follow the Money.

Enligt Michael Caster, en forskare vid organisationen Article 19, är Geedge Networks en del av Kinas bredare initiativ ”Digital Silk Road,” som syftar till att exportera Kinas modell för digitalt auktoritärt styre.

Han menar att detta är en del av en global rörelse där stater skapar centraliserade nationella portar för att kontrollera informationsflödet, vilket hotar grundprinciperna för ett fritt och öppet internet.

