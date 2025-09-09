Hemlig forskning kan göra internet 45 procent snabbare

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Snabbare än glas, grönare internet

Den nya designen kallas “double nested antiresonant nodeless hollow core fiber” (DNANF) och använder tunna glasmembran för att effektivt styra ljuset.

Forskargruppen har rapporterat en rekordlåg signalförlust på endast 0,091 decibel per kilometer, vilket är första gången denna teknik slår konventionell fiber i detta viktiga mått. Till jämförelse har dagens bästa solida optiska fibrer en minimal förlust på 0,14 decibel per kilometer.

Tidigare versioner av ihålig fiber hade svårt att komma under 1 decibel per kilometer, vilket krävde omfattande signalförstärkning.

Denna förbättring innebär att nätverksoperatörer kan installera färre förstärkningsplatser, vilket minskar både kapital- och driftskostnader samt gör näten grönare, enligt forskaren Francesco Poletti.

Idén med ihålig fiber har funnits i flera decennier på grund av de teoretiska fördelarna med att skicka ljus genom luft istället för glas. Ljus färdas genom glas i ungefär 200 miljoner meter per sekund, medan det rör sig genom luft i närmare 300 miljoner meter per sekund.

Forskarna hävdar att deras design stödjer överföringshastigheter som är upp till 45 procent snabbare än dagens solida fibrer. Med ytterligare förfining kan tekniken dessutom leverera bandbredder som är mellan fem och tio gånger bredare, sådant internet vill man ju.

Stor efterfrågan inom datacenter

Microsoft har redan en “enorm intern efterfrågan” på den nya fibern, enligt Poletti, som var med och grundade Lumenisity innan företaget köptes av Microsoft. Han berättar att Microsoft har för avsikt att använda allt företaget kan producera de närmaste åren.

Vid Microsofts konferens Ignite 2024 meddelade vd Satya Nadella att företaget planerar att rulla ut 15 000 kilometer av den nya fibern i Azure-nätverket de kommande två åren för att stödja den snabba tillväxten av AI-relaterade arbetsbelastningar.

Poletti säger att den nya tekniken är “en av de mest anmärkningsvärda förbättringarna inom vågledd optisk teknologi under de senaste 40 åren”.

Trots de imponerande resultaten återstår det utmaningar innan tekniken kan antas brett på marknaden. Global standardisering är en nödvändighet, och Poletti tror att det kan dröja upp till fem år innan datacenteroperatörer får tillgång till tekniken.

Global konkurrens om framtidens internet

Utvecklingen från Microsoft-forskarna kommer i kölvattnet av liknande forskning från kinesiska forskargrupper, vars något tjockare membrankonstruktioner kan möjliggöra billigare produktion.

Den kinesiska metoden kan dock minska bandbredden jämfört med den Microsoft-stödda designen. Vilken av dessa metoder som kommer att dominera marknaden kan därför i slutändan bero mer på produktionsförhållanden än på laboratorieresultat.

