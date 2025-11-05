Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej

Har du en Android telefon? Var då vaksam över allt Google vet om dig. (Foto: Daniel Romero, Rubaitul Azad on Unsplash och Canva)
Har du en Android telefon? Var då vaksam över allt Google vet om dig. (Foto: Daniel Romero, Rubaitul Azad on Unsplash och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga av den.

Den är kärnan i Android – men också dess mest hemliga del.

Play Services är inte en vanlig app. Den syns inte i appmenyn, men styr nästan allt som händer i mobilen. Den håller koll på var du befinner dig, vad du gör och vilka appar du använder, skriver How to Geek.

Experternas dom: Så slår strömruschen mot din ekonomi

Det senaste larmet från USA pekar ut AI och datahallar som de oväntade bovarna bakom skenande elkostnader. En ny rapport skapar stor oro. Nu pekas en

Bron mellan appar och Google

Play Services är byggd som en genväg för utvecklare. Den låter appar logga in med Google, visa väder, kartor och skicka notiser – utan att behöva skriva egna lösningar.

Men samma system gör att Google samtidigt får in enorma mängder data från miljontals användare, dygnet runt.

Det är en smidig bro mellan appar och Googles servrar – men också en ständig dataström som du inte kan påverka.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

27 okt. 2025

Ett system utanför reglerna

ANNONS

Android har blivit bättre på integritet. Appar måste be om tillstånd för att läsa filer och spåra plats. Men dessa regler gäller inte Play Services. Den har alla behörigheter automatiskt – alltid påslagna och omöjliga att ta bort.

I telefonens inställningar står det klart: plats, sensorer och mikrofon är tillåtna hela tiden. Play Services kan se allt, även när du inte använder telefonen.

Vd:n om miljardavtalet: “Fenomenalt nästa steg”

Ett molntjänstföretag fördjupar nu sitt samarbete med en av världens största teknikjättar. Avtalet rör AI-infrastruktur och är en del av en trend där

Försöker du stänga av – bryter allt ihop

Den som försöker inaktivera tjänsten får snabbt problem. Google-appar vägrar starta och även andra appar – som banktjänster, resor och spel – kraschar. Det beror på att de flesta Android-appar är beroende av Googles API:er för inloggning, säkerhet och betalning.

Resultatet: du kan inte använda Android utan Play Services.

Den obekväma sanningen

Rörelsen för att “de-Googla” sina telefoner växer, men är svår. Även om du tar bort alla Google-appar fortsätter Play Services samla in data i bakgrunden.

För att verkligen kapa banden krävs avancerade knep – som att installera ett helt nytt system. För de flesta är det orealistiskt.

ANNONS

Googles verkliga makt ligger inte i apparna du ser, utan i lagret du inte kan styra. Google Play Services är Androids osynliga öga – och det tittar alltid.

Cyberchef sålde västhemligheter till rysk agent

En högt uppsatt chef på ett amerikanskt försvarsföretag stal hemliga hackverktyg – och sålde dem till Ryssland. Peter Williams, tidigare chef för

Missa inte:

Hemliga kodordet som kan skydda mot AI-bedragare. News 55

Spotify bättre än väntat – vinstlyft 28 procent. E55

Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AndroidGooglespion
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS