Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej

Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga av den.

Den är kärnan i Android – men också dess mest hemliga del.

Play Services är inte en vanlig app. Den syns inte i appmenyn, men styr nästan allt som händer i mobilen. Den håller koll på var du befinner dig, vad du gör och vilka appar du använder, skriver How to Geek.

Bron mellan appar och Google

Play Services är byggd som en genväg för utvecklare. Den låter appar logga in med Google, visa väder, kartor och skicka notiser – utan att behöva skriva egna lösningar.

Men samma system gör att Google samtidigt får in enorma mängder data från miljontals användare, dygnet runt.

Det är en smidig bro mellan appar och Googles servrar – men också en ständig dataström som du inte kan påverka.