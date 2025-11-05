Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera.
Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej
Mest läst i kategorin
Därför är solpaneler bäst på vintern
När årets första snö kommer tänker många villaägare att deras solpaneler slutar fungera. I stället ser det motsatta ut att inträffa. När den första snön kommer täcks, av naturliga skäl, även solpanelerna av snöfallet och många husägare tänker att då slutar deras solpaneler att fungera. Så är det inte. I själva verket händer det motsatta …
Bekräftat: AI tar människornas jobb – börjar med mellancheferna
Om du befarade att AI ska ta ditt jobb kan du pusta ut. Åtminstone om du jobbar i fabrik eller hemtjänst. Men om du är mellanchef ska du se upp, enligt en ny undersökning. När många befarat att artificiell intelligens främst skulle ersätta fabriksarbetare, visar Amazon nu att det är kontorsjobben som ryker först. E-handelsjätten …
Solenergi tar världen med storm – väst måste satsa i racet
Solenergi byggs ut i en rasande fart i takt med att priserna på solpaneler sjunker. Problemet att det går alltför fort för Europa och USA som nu snabbt måste bygga om sina elnät för att inte halka efter resten av världen. Länder som Kina, Indien och Brasilien har redan förstått att solenergi har kommit för …
Litet och flexibelt – vinnande koncept för mobiloperatörer
Mobiloperatörerna tappar i uppskattning. Bäst går det för de små aktörerna. Det visar en färsk genomgång från Svenskt Kvalitetsindex. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gått igenom vilka mobiloperatörer som är bäst och sämst när det gäller kundnöjdhet. Och 2025 har kunderna blivit mer kritiska. Läs mer: Bankernas relationer med kunderna stukad (Dagens PS) Kundnöjdheten har minskat …
Miljonattackerna mot företagen kom inifrån
Två män som tidigare jobbar med cybersäkerhet anklagas för flera cyberbrott. Männen ska ha hackat och utpressat amerikanska företag på mångmiljonbelopp, uppger CNN. Det var förra månaden som anklagelsepunkterna lämnades in mot de två männen till domstolen US Southern District of Florida. Två män som har bakgrund inom företag som jobbar med IT-säkerhet är huvudmisstänkta. …
Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga av den.
Den är kärnan i Android – men också dess mest hemliga del.
Play Services är inte en vanlig app. Den syns inte i appmenyn, men styr nästan allt som händer i mobilen. Den håller koll på var du befinner dig, vad du gör och vilka appar du använder, skriver How to Geek.
Experternas dom: Så slår strömruschen mot din ekonomi
Det senaste larmet från USA pekar ut AI och datahallar som de oväntade bovarna bakom skenande elkostnader. En ny rapport skapar stor oro. Nu pekas en
Bron mellan appar och Google
Play Services är byggd som en genväg för utvecklare. Den låter appar logga in med Google, visa väder, kartor och skicka notiser – utan att behöva skriva egna lösningar.
Men samma system gör att Google samtidigt får in enorma mängder data från miljontals användare, dygnet runt.
Det är en smidig bro mellan appar och Googles servrar – men också en ständig dataström som du inte kan påverka.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Ett system utanför reglerna
Android har blivit bättre på integritet. Appar måste be om tillstånd för att läsa filer och spåra plats. Men dessa regler gäller inte Play Services. Den har alla behörigheter automatiskt – alltid påslagna och omöjliga att ta bort.
I telefonens inställningar står det klart: plats, sensorer och mikrofon är tillåtna hela tiden. Play Services kan se allt, även när du inte använder telefonen.
Vd:n om miljardavtalet: “Fenomenalt nästa steg”
Ett molntjänstföretag fördjupar nu sitt samarbete med en av världens största teknikjättar. Avtalet rör AI-infrastruktur och är en del av en trend där
Försöker du stänga av – bryter allt ihop
Den som försöker inaktivera tjänsten får snabbt problem. Google-appar vägrar starta och även andra appar – som banktjänster, resor och spel – kraschar. Det beror på att de flesta Android-appar är beroende av Googles API:er för inloggning, säkerhet och betalning.
Resultatet: du kan inte använda Android utan Play Services.
Den obekväma sanningen
Rörelsen för att “de-Googla” sina telefoner växer, men är svår. Även om du tar bort alla Google-appar fortsätter Play Services samla in data i bakgrunden.
För att verkligen kapa banden krävs avancerade knep – som att installera ett helt nytt system. För de flesta är det orealistiskt.
Googles verkliga makt ligger inte i apparna du ser, utan i lagret du inte kan styra. Google Play Services är Androids osynliga öga – och det tittar alltid.
Cyberchef sålde västhemligheter till rysk agent
En högt uppsatt chef på ett amerikanskt försvarsföretag stal hemliga hackverktyg – och sålde dem till Ryssland. Peter Williams, tidigare chef för
Missa inte:
Hemliga kodordet som kan skydda mot AI-bedragare. News 55
Spotify bättre än väntat – vinstlyft 28 procent. E55
Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Studie: Ökad alkoholkonsumtion kopplas till framgång
Det är ett oväntat karriärtips men här kommer det.. ”Det förvånar många att alkoholdrickande verkar kopplat till framgång”, säger forskare. I en ny studie har forskare följt tusentals unga under 18 års tid. Willy Pedersen, professor i sociologi, har tillsammans med kollegor mer konkret följt drygt 3?000 norrmän från 13 till 13 års ålder. Dessa …
Kvinnor ratar vapen i sin fond – män mer positiva
Drygt en av tre sparare har valt att investera i en så kallad "hållbar fond". Men när det gäller vilka branscher som egentligen kvalar in som hållbara i ett sparande finns det stora skillnader. "Synen på vad man tycker är hållbart går isär, inte minst bland kvinnor och män", säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening …
Det svenska nyföretagandet ökar markant
I oktober ökade nyföretagandet i Sverige med 12,4 procent jämfört med samma månad förra året, visar nya siffror. Enligt Sveriges nyföretagarbarometer, som Nyföretagarcentrum står bakom, ökar alltså det svenska nyföretagandet kraftigt i oktober. Det är tredje månaden i rad som nyföretagandet stiger i landet, vilket tolkas som att det nu skett en viss stabilisering på …
34-årig muslim ny borgmästare i New York
Trots att flera miljardärer gick emot honom besegrade den 34-årige muslimen Zohran Mamdani Andrew Cuomo i borgmästarvalet i New York. Mamdani hade oddsen mot sig. Många stora miljardärer hade spenderat stora summor på att han inte skulle ta hem segern. Men så blev det ändå, rapporterar Business Insider med hänvisning till AP. När artikeln skrevs …
Proppen ur Softbank på börsen – rasar på AI-oro
Aktien faller med över 14 procent i japanska Softbank på onsdagsmorgonen, svensk tid, på grund av oro för AI-värderingarna. Även en rad andra asiatiska storbolag kopplade till artificiell teknik tappar stort på börsen, däribland sydkoreanska Samsung Electronics som enligt CNBC är ned med nästan 6 procent i likhet med SK Hynix. Japanska Advantest, som tillverkar …