Cyberchef sålde västhemligheter till rysk agent

Mannen har sålt information till Ryssland men har erkänt nu. (Foto: MassLive och Canva)
Mannen har sålt information till Ryssland men har erkänt nu. (Foto: MassLive och Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

En högt uppsatt chef på ett amerikanskt försvarsföretag stal hemliga hackverktyg – och sålde dem till Ryssland.

Peter Williams, tidigare chef för L3Harris-divisionen Trenchant, har erkänt att han under flera års tid stal och sålde avancerade hackverktyg till en rysk mellanhand.

Enligt amerikanska myndigheter rör det sig om cybervapen värda upp till 35 miljoner kronor – men Williams fick själv bara ut omkring 1,3 miljoner kronor i kryptovaluta, skriver TechCrunch.

Trenchant utvecklar övervaknings- och intrångsverktyg som används av västerländska underrättelsetjänster. Williams, en 39-årig australisk medborgare med smeknamnet ”Doogie”, utnyttjade sin höga säkerhetsbehörighet för att kopiera och föra ut känslig kod ur företagets säkra nätverk.

Full tillgång – utan tillsyn

Som ”superanvändare” hade Williams fri insyn i Trenchants interna system – en nivå av tillgång som normalt är strikt begränsad till få personer.

Genom att använda en extern hårddisk lyckades han kopiera åtta så kallade ”zero-days” – tidigare okända säkerhetsluckor som kan användas för att hacka sig in i allt från mobiltelefoner till myndighetsservrar.

Enligt tidigare kollegor på företaget var Williams en av de mest betrodda personerna i organisationen.

Han hade arbetat där sedan tiden före L3Harris uppköp av de australiska bolagen Azimuth och Linchpin Labs, där han också hade en ledande roll. En tidigare anställd berättar för TechCrunch att Williams ”betraktades som oantastlig” och att han i praktiken stod utan tillsyn.

Falska anklagelser och läckta verktyg

När Trenchant i slutet av 2024 upptäckte att en av deras produkter hamnat i fel händer fick Williams själv i uppdrag att utreda händelsen. Han anklagade en utvecklare för att ha dubbelanställning och misstänkte denne för att ha stulit verktyg riktade mot Google Chrome.

Men det visade sig senare att den utpekade aldrig haft tillgång till den typen av kod.

Kort efteråt blev den tidigare anställdes iPhone utsatt för ett spionangrepp – något som väckte misstanken att Williams försökt skylla sina egna handlingar på en oskyldig kollega.

Sålde till rysk mellanhand

Williams erkände slutligen inför FBI att han fört ut koden på externa enheter från företagets kontor i Sydney och Washington D.C. och sedan sålt dem via krypterade kanaler till en rysk aktör – sannolikt den ökända hackmäklaren Operation Zero.

Operation Zero är en rysk baserad verksamhet som betalar upp till 20 miljoner dollar, motsvarande cirka 230 miljoner kronor, för verktyg som kan användas för att hacka Android- och iPhone-enheter.

Enligt TechCrunch sålde Williams sina första verktyg för omkring 2,7 miljoner kronor, med löften om fler betalningar för tekniskt stöd och uppdateringar.

Totalt fick han dock bara motsvarande 1,3 miljoner kronor.

”En förrädisk handling”

Williams gripande har väckt stor uppståndelse i den internationella cybersäkerhetsvärlden. Flera experter beskriver hans agerande som ett allvarligt svek mot västvärldens säkerhetsapparat.

”Det här är ett svek på högsta nivå. Genom att sälja dessa verktyg har han gett en fiendemakt möjligheten att vända våra egna metoder mot oss,” säger en tidigare anställd vid Trenchant till TechCrunch.

Williams väntar nu på dom, medan fallet redan beskrivs som ett av de mest skadliga dataintrången i modern tid – ett sår i västvärldens digitala försvar som kan ta år att läka.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

