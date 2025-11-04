Cyberchef sålde västhemligheter till rysk agent

Peter Williams, tidigare chef för L3Harris-divisionen Trenchant, har erkänt att han under flera års tid stal och sålde avancerade hackverktyg till en rysk mellanhand.

Enligt amerikanska myndigheter rör det sig om cybervapen värda upp till 35 miljoner kronor – men Williams fick själv bara ut omkring 1,3 miljoner kronor i kryptovaluta, skriver TechCrunch.

Trenchant utvecklar övervaknings- och intrångsverktyg som används av västerländska underrättelsetjänster. Williams, en 39-årig australisk medborgare med smeknamnet ”Doogie”, utnyttjade sin höga säkerhetsbehörighet för att kopiera och föra ut känslig kod ur företagets säkra nätverk.

Full tillgång – utan tillsyn

Som ”superanvändare” hade Williams fri insyn i Trenchants interna system – en nivå av tillgång som normalt är strikt begränsad till få personer.

Genom att använda en extern hårddisk lyckades han kopiera åtta så kallade ”zero-days” – tidigare okända säkerhetsluckor som kan användas för att hacka sig in i allt från mobiltelefoner till myndighetsservrar.

Enligt tidigare kollegor på företaget var Williams en av de mest betrodda personerna i organisationen.

Han hade arbetat där sedan tiden före L3Harris uppköp av de australiska bolagen Azimuth och Linchpin Labs, där han också hade en ledande roll. En tidigare anställd berättar för TechCrunch att Williams ”betraktades som oantastlig” och att han i praktiken stod utan tillsyn.