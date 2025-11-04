Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Vd:n om miljardavtalet: "Fenomenalt nästa steg"

Lambdas vd Stephen Balaban är nöjd med det fördjupade samarbetet. (Foto: Lambda och Valent Lau on Unsplash)
Lambdas vd Stephen Balaban är nöjd med det fördjupade samarbetet. (Foto: Lambda och Valent Lau on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Ett molntjänstföretag fördjupar nu sitt samarbete med en av världens största teknikjättar. Avtalet rör AI-infrastruktur och är en del av en trend där hisnande summor investeras.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Ett molntjänstföretag vid namn Lambda, med Nvidia som en av sina finansiärer, har ingått ett mångmiljardavtal gällande AI-infrastruktur med Microsoft.

Affären handlar om att installera tiotusentals av Nvidias grafikkort (GPU:er), inklusive de nyligen lanserade GB300 NVL72-systemen.

Den exakta summan i svenska kronor har inte offentliggjorts, men rör sig om flera tiotals miljarder.

Stärkt relation efter åtta år

“Det är fantastiskt att se Microsoft- och Lambda-teamen arbeta tillsammans för att implementera dessa massiva AI-superdatorer,” säger Lambdas vd Stephen Balaban i ett pressmeddelande.

Han tillägger: “Vi har arbetat med Microsoft i över åtta år, och detta är ett fenomenalt nästa steg i vår relation.”

Musk redo att testa teknik som kan slå ut mobilmaster i hela världen

Ett hemligt AI-modem från Samsung ska förändra hela telekommarknaden. Målet är att eliminera mobilmasterna genom ett samarbete med Elon Musk. En stor

Företaget Lambda, som grundades redan 2012 och har tagit in cirka 18,7 miljarder svenska kronor i riskkapital, ser en kraftig efterfrågan. Avtalet är ett i raden av flera gigantiska affärer i AI-sektorn.

Bara timmar innan beskedet offentliggjorde Microsoft ett avtal värt cirka 106,7 miljarder svenska kronor för molnkapacitet med det australiensiska dataföretaget IREN.

ANNONS

Tidigare i år meddelade OpenAI att de tecknat ett avtal på cirka 418 miljarder svenska kronor med Amazon för molntjänster.

Dessutom ska OpenAI ha slutit ett avtal värt svindlande 3,3 biljoner svenska kronor med Oracle under hösten.

Även Amazons molntjänst AWS redovisar stark tillväxt. Enligt företagets vd Andy Jassy växer AWS i en takt de inte sett sedan 2022, med en ökning på 20,2 procent jämfört med föregående år.

ANNONS

Senaste nytt

Experternas dom: Så slår strömruschen mot din ekonomi

Det senaste larmet från USA pekar ut AI och datahallar som de oväntade bovarna bakom skenande elkostnader. En ny rapport skapar stor oro. Nu pekas en

Missa inte:

Jobbat hela livet i Sverige: Nekas pension. News 55

Varning för pensionsfälla: Förmånsbilen kan bli riktigt dyr. E55

Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIMicrosoftMolnbaserade tjänster
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS