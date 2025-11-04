Ett molntjänstföretag fördjupar nu sitt samarbete med en av världens största teknikjättar. Avtalet rör AI-infrastruktur och är en del av en trend där hisnande summor investeras.
Vd:n om miljardavtalet: "Fenomenalt nästa steg"
Ett molntjänstföretag vid namn Lambda, med Nvidia som en av sina finansiärer, har ingått ett mångmiljardavtal gällande AI-infrastruktur med Microsoft.
Affären handlar om att installera tiotusentals av Nvidias grafikkort (GPU:er), inklusive de nyligen lanserade GB300 NVL72-systemen.
Den exakta summan i svenska kronor har inte offentliggjorts, men rör sig om flera tiotals miljarder.
Stärkt relation efter åtta år
“Det är fantastiskt att se Microsoft- och Lambda-teamen arbeta tillsammans för att implementera dessa massiva AI-superdatorer,” säger Lambdas vd Stephen Balaban i ett pressmeddelande.
Han tillägger: “Vi har arbetat med Microsoft i över åtta år, och detta är ett fenomenalt nästa steg i vår relation.”
Företaget Lambda, som grundades redan 2012 och har tagit in cirka 18,7 miljarder svenska kronor i riskkapital, ser en kraftig efterfrågan. Avtalet är ett i raden av flera gigantiska affärer i AI-sektorn.
Bara timmar innan beskedet offentliggjorde Microsoft ett avtal värt cirka 106,7 miljarder svenska kronor för molnkapacitet med det australiensiska dataföretaget IREN.
Tidigare i år meddelade OpenAI att de tecknat ett avtal på cirka 418 miljarder svenska kronor med Amazon för molntjänster.
Dessutom ska OpenAI ha slutit ett avtal värt svindlande 3,3 biljoner svenska kronor med Oracle under hösten.
Även Amazons molntjänst AWS redovisar stark tillväxt. Enligt företagets vd Andy Jassy växer AWS i en takt de inte sett sedan 2022, med en ökning på 20,2 procent jämfört med föregående år.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
