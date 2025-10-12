Så kan du tjäna 48 miljoner kronor på en bugg

Teknikjätten Apple höjer nu insatserna i sitt program för att hitta säkerhetsbrister, och betalar ut upp till $2 miljoner för de allvarligaste exploateringskedjorna som kan utnyttjas av spionprogram.

Företaget introducerar även en bonusstruktur som kan höja den maximala totala belöningen för iPhone-exploateringar till svindlande $5 miljoner, vilket motsvarar ungefär 48 miljoner svenska kronor med aktuell växelkurs.

Syftet är att se till att värdefulla upptäckter inte hamnar i fel händer, i en tid då marknaden för spionprogram blomstrar, skriver WIRED.

Enorma utbetalningar för att stoppa spionprogram

Sedan Apple lanserade sitt bug bounty-program för nästan ett decennium sedan, har de kontinuerligt höjt de maximala utbetalningarna – från $200 000 (cirka 2,2 miljoner svenska kronor) år 2016 till $1 miljon (cirka 11,1 miljoner svenska kronor) år 2019.

Nu tar företaget ett nytt steg.

Vid säkerhetskonferensen Hexacon i Paris på fredagen meddelade Apples vice president för säkerhetsteknik och arkitektur, Ivan Krstić, en ny maximal utbetalning på $2 miljoner (cirka 22,2 miljoner svenska kronor) för en kedja av mjukvaruexploateringar.

Höjningen återspeglar hur värdefulla utnyttjbara sårbarheter är i Apples skyddade mobilmiljö.

Utöver den grundläggande utbetalningen inkluderar programmet nu en bonusstruktur för exploateringar som kan kringgå det extra säkra “Lockdown Mode” och för de som upptäcks medan Apples mjukvara fortfarande är i betatestningsfasen.

Tillsammans kan den maximala belöningen för en potentiellt katastrofal exploateringskedja nu nå $5 miljoner (cirka 48 miljoner svenska kronor). Ändringarna träder i kraft nästa månad.

“Vi förbereder oss på att betala ut många miljoner dollar här, och det finns en anledning,” säger Krstić till WIRED.

“Vi vill se till att för de svåraste kategorierna, de svåraste problemen, de saker som ligger närmast den typ av attacker vi ser med spionprogram – att forskare som har den kompetensen och förmågan, och lägger ner den ansträngningen och tiden, kan få en enorm belöning.”