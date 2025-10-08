Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier.
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en farlig bubbla.
Detta partnerskap är det senaste i raden av storsatsningar, men den verkliga effekten på patienter låter ännu vänta på sig, vilket skapar en spänning mellan hype och handfasta resultat.
Ett jättekliv in i framtidens medicin
Läkemedelsjätten Astrazeneca har nyligen slutit ett banbrytande avtal med Algen Biotechnologies, ett San Francisco-baserat bioteknikföretag specialiserat på artificiell intelligens (AI).
Samarbetet, som rapporteras av Financial Times, ger Astrazeneca exklusiva rätten att utveckla och kommersialisera terapier som bygger på den revolutionerande genredigeringstekniken Crispr.
Algen Biotechnologies har djupa rötter i Crispr-tekniken, då företaget är en avknoppning från Berkeley-laboratoriet där Jennifer Doudna utvecklade metoden. Doudna belönades med Nobelpriset i kemi år 2020 för sin upptäckt och agerar idag rådgivare åt Algen.
Affären är potentiellt värd upp till 5,8 miljarder svenska kronor för Algen Biotechnologies. Denna summa är kopplad till att företaget uppnår vissa regulatoriska och kommersiella milstolpar.
Astrazeneca förvärvar ingen ägarandel i Algen, som sedan tidigare har tagit in cirka 115,5 miljoner kronor i kapital och dessutom mottog ett bidrag på 3,675 miljoner kronor från National Institutes of Health under 2021 för sin cancerforskning.
Partnerskapet markerar Astrazeneca som det senaste i en rad av stora läkemedelsbolag som aktivt söker AI-samarbeten för att driva fram nya läkemedel.
Bubbelvarning trots teknikens potential
Artificiell intelligens har en sällan skådad potential att drastiskt korta ned och effektivisera processen för att hitta framgångsrika läkemedelskandidater.
Trots denna lockande vision har ännu inga AI-upptäckta läkemedel nått sena kliniska prövningar, och inget har hittills fått ett marknadsgodkännande. Samtidigt som pengar flödar in i AI-investeringar, höjer många experter sina röster om att detta kan vara tecken på en överdriven optimism, kanske till och med en bubbla.
Jim Weatherall, dataansvarig på Astrazeneca, medger att det pågår en period av ‘hype’. Han beskriver företagets strategi för att hantera detta:
“Idag tror jag att vårt sätt att kontrollera hypen är att försiktigt introducera AI som ett verktyg för företagets forskare”.
Han betonade att tekniken inte är någon universallösning för läkemedelsutveckling:
“Det är inget magiskt piller för läkemedelsutveckling. Även om det ibland är överhypat, vill man inte heller tona ner det eftersom potentialen i tekniken är enorm”.
Stora aktörer i kapplöpning
Stora läkemedelsföretag efterfrågar allt oftare AI-verktyg i hopp om att kunna spara både tid och betydande kostnader. Under 2023 ingick exempelvis Roche ett partnerskap med Nvidia för utvecklingsarbete.
Astrazeneca har redan sedan 2019 ett samarbete med brittiska BenevolentAI gällande sjukdomar i lungor och njurar. BenevolentAIs aktier föll dock med över nittionio procent innan företaget avnoterades från börsen i mars, men Astrazeneca uppger att partnerskapet fortfarande är aktivt.
Algen, som tidigare använt maskininlärning för onkologibehandlingar, kommer i samarbetet med Astrazeneca att fokusera på immunsystemsjukdomar.
Företagets medgrundare, Chun-Hao Huang, betonar att deras bidrag sträcker sig längre än att bara analysera data med AI. Istället kopplas AI och Crispr ihop för att aktivt generera faktiska lösningar, sade han.
Den långa vägen till genombrott
En av de största utmaningarna i läkemedelsutveckling är att nya läkemedelskandidater misslyckas i upp till nittio procent av fallen när de når de kliniska prövningarna.
För att bevisa AI:s värde behöver läkemedelsföretagen bli bättre på att mäta hur tekniken presterar i jämförelse med traditionella metoder, menar Alex Zhavoronkov, vd för AI-företaget Insilico, som också är verksamt inom läkemedelsupptäckt.
Han konstaterar att ‘läkemedelsindustrins roll inom AI i nuläget är mycket begränsad när det gäller tidig läkemedelsupptäckt’. Detta understryker att trots partnerskap som det mellan Astrazeneca och Algen är viktiga, återstår en lång resa innan artificiell intelligens fullt ut kan driva hela utvecklingsprocessen.
