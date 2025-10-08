Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar

Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en farlig bubbla.

Detta partnerskap är det senaste i raden av storsatsningar, men den verkliga effekten på patienter låter ännu vänta på sig, vilket skapar en spänning mellan hype och handfasta resultat.

Ett jättekliv in i framtidens medicin

Läkemedelsjätten Astrazeneca har nyligen slutit ett banbrytande avtal med Algen Biotechnologies, ett San Francisco-baserat bioteknikföretag specialiserat på artificiell intelligens (AI).

Samarbetet, som rapporteras av Financial Times, ger Astrazeneca exklusiva rätten att utveckla och kommersialisera terapier som bygger på den revolutionerande genredigeringstekniken Crispr.

Algen Biotechnologies har djupa rötter i Crispr-tekniken, då företaget är en avknoppning från Berkeley-laboratoriet där Jennifer Doudna utvecklade metoden. Doudna belönades med Nobelpriset i kemi år 2020 för sin upptäckt och agerar idag rådgivare åt Algen.

Affären är potentiellt värd upp till 5,8 miljarder svenska kronor för Algen Biotechnologies. Denna summa är kopplad till att företaget uppnår vissa regulatoriska och kommersiella milstolpar.

Astrazeneca förvärvar ingen ägarandel i Algen, som sedan tidigare har tagit in cirka 115,5 miljoner kronor i kapital och dessutom mottog ett bidrag på 3,675 miljoner kronor från National Institutes of Health under 2021 för sin cancerforskning.

Partnerskapet markerar Astrazeneca som det senaste i en rad av stora läkemedelsbolag som aktivt söker AI-samarbeten för att driva fram nya läkemedel.