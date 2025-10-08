Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar

Astrazeneca lägger stororder på ai. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT)
Astrazeneca lägger stororder på ai. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en farlig bubbla.

Detta partnerskap är det senaste i raden av storsatsningar, men den verkliga effekten på patienter låter ännu vänta på sig, vilket skapar en spänning mellan hype och handfasta resultat.

Ett jättekliv in i framtidens medicin

Läkemedelsjätten Astrazeneca har nyligen slutit ett banbrytande avtal med Algen Biotechnologies, ett San Francisco-baserat bioteknikföretag specialiserat på artificiell intelligens (AI).

Samarbetet, som rapporteras av Financial Times, ger Astrazeneca exklusiva rätten att utveckla och kommersialisera terapier som bygger på den revolutionerande genredigeringstekniken Crispr.

Algen Biotechnologies har djupa rötter i Crispr-tekniken, då företaget är en avknoppning från Berkeley-laboratoriet där Jennifer Doudna utvecklade metoden. Doudna belönades med Nobelpriset i kemi år 2020 för sin upptäckt och agerar idag rådgivare åt Algen.

Akut fara: Reservteknik för flygen fallerar

Ett livsviktigt reservsystem för flygnavigering faller isär i Sverige. GPS-störningar ökar – nu larmas det om akuta brister. Den svenska flygsäkerheten är

Affären är potentiellt värd upp till 5,8 miljarder svenska kronor för Algen Biotechnologies. Denna summa är kopplad till att företaget uppnår vissa regulatoriska och kommersiella milstolpar.

Astrazeneca förvärvar ingen ägarandel i Algen, som sedan tidigare har tagit in cirka 115,5 miljoner kronor i kapital och dessutom mottog ett bidrag på 3,675 miljoner kronor från National Institutes of Health under 2021 för sin cancerforskning.

ANNONS

Partnerskapet markerar Astrazeneca som det senaste i en rad av stora läkemedelsbolag som aktivt söker AI-samarbeten för att driva fram nya läkemedel.

Autoimmuna sjukdomar (Foto: Crispr)
Autoimmuna sjukdomar (Foto: Crispr)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Bubbelvarning trots teknikens potential

Artificiell intelligens har en sällan skådad potential att drastiskt korta ned och effektivisera processen för att hitta framgångsrika läkemedelskandidater.

Trots denna lockande vision har ännu inga AI-upptäckta läkemedel nått sena kliniska prövningar, och inget har hittills fått ett marknadsgodkännande. Samtidigt som pengar flödar in i AI-investeringar, höjer många experter sina röster om att detta kan vara tecken på en överdriven optimism, kanske till och med en bubbla.

Jim Weatherall, dataansvarig på Astrazeneca, medger att det pågår en period av ‘hype’. Han beskriver företagets strategi för att hantera detta:

“Idag tror jag att vårt sätt att kontrollera hypen är att försiktigt introducera AI som ett verktyg för företagets forskare”.

Han betonade att tekniken inte är någon universallösning för läkemedelsutveckling:

“Det är inget magiskt piller för läkemedelsutveckling. Även om det ibland är överhypat, vill man inte heller tona ner det eftersom potentialen i tekniken är enorm”.

ANNONS

Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar

En omfattande dataläcka har gjort svenska personuppgifter till hackarnas guldgruva. Kriminella använder en ny taktik för dubbel vinst. Det som nyligen

Stora aktörer i kapplöpning

Stora läkemedelsföretag efterfrågar allt oftare AI-verktyg i hopp om att kunna spara både tid och betydande kostnader. Under 2023 ingick exempelvis Roche ett partnerskap med Nvidia för utvecklingsarbete.

Astrazeneca har redan sedan 2019 ett samarbete med brittiska BenevolentAI gällande sjukdomar i lungor och njurar. BenevolentAIs aktier föll dock med över nittionio procent innan företaget avnoterades från börsen i mars, men Astrazeneca uppger att partnerskapet fortfarande är aktivt.

Algen, som tidigare använt maskininlärning för onkologibehandlingar, kommer i samarbetet med Astrazeneca att fokusera på immunsystemsjukdomar.

Företagets medgrundare, Chun-Hao Huang, betonar att deras bidrag sträcker sig längre än att bara analysera data med AI. Istället kopplas AI och Crispr ihop för att aktivt generera faktiska lösningar, sade han.

Regeringsanställdas mejl kapas i stor politisk strid

Amerikanska myndigheter utnyttjar en regeringsnedstängning för att sprida partipolitiska budskap. Anställdas autosvar ändras i strid med lagen. En

Den långa vägen till genombrott

En av de största utmaningarna i läkemedelsutveckling är att nya läkemedelskandidater misslyckas i upp till nittio procent av fallen när de når de kliniska prövningarna.

ANNONS

För att bevisa AI:s värde behöver läkemedelsföretagen bli bättre på att mäta hur tekniken presterar i jämförelse med traditionella metoder, menar Alex Zhavoronkov, vd för AI-företaget Insilico, som också är verksamt inom läkemedelsupptäckt.

Han konstaterar att ‘läkemedelsindustrins roll inom AI i nuläget är mycket begränsad när det gäller tidig läkemedelsupptäckt’. Detta understryker att trots partnerskap som det mellan Astrazeneca och Algen är viktiga, återstår en lång resa innan artificiell intelligens fullt ut kan driva hela utvecklingsprocessen.

Nytt superminne krossar allt: AI-chippet med 16 384 processorer

En europeisk startup har presenterat en ny hårdvara för storskalig AI-inferens, som på pappret kan överträffa befintliga marknadsledare. Systemet, kallat

Missa inte:

Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55

Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid

Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIArtificiell intelligensAstra ZenecaAstraZeneca
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS