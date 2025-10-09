Google slutar stödja populära funktioner i Gmail från 2026. Det påverkar hur du hanterar e-post från andra konton.
Google lägger ner populära funktioner i Gmail
Google gör sig redo att säga adjö till flera funktioner i Gmail som många användare har förlitat sig på.
Från och med januari 2026 kommer stödet för funktionerna Gmailify och “Hämta e-post från andra konton” att upphöra.
Ändringen innebär att vissa fördelar, som automatiskt skräppostskydd och smartare kategorisering, inte längre kommer att gälla för e-postkonton från tredje part.
Detta kommer att påverka hur många hanterar sina inkorgar och kräver att användare vidtar åtgärder för att säkerställa att de behåller åtkomsten till sina meddelanden, skriver Google.
Funktionen Gmailify försvinner
Gmailify, som har gett användare möjlighet att dra nytta av Gmails specialfunktioner som skräppostskydd och organisering av inkorgen på sina e-postkonton från tredje part, går i graven.
Bland de funktioner som inte längre kommer att gälla för externa konton finns:
- Skräppostskydd
- Bättre e-postaviseringar på mobilen
- Inkorgskategorier
- Snabbare sökning med avancerade sökoperatorer
För att fortsätta läsa och skicka e-post från ditt andra konto kan du använda Gmail-appen för Android, iPhone och iPad. Appen använder en standardiserad IMAP-anslutning för att hantera dina externa e-postadresser, vilket innebär att den grundläggande funktionen att skicka och ta emot meddelanden kvarstår.
Därför sparkar Google ut Financial Times
Du vet när man försöker snåla in på utgifterna i slutet av månaden och det första man drar ner på är streamingtjänsterna? Exakt så verkar det vara för
Slut på POP-hämtning
Även alternativet att “Hämta e-post från andra konton” via POP (Post Office Protocol) kommer att tas bort. Detta har varit ett sätt för användare att samla alla sina e-postmeddelanden från olika leverantörer i sin Gmail-inkorg. På datorn kommer alternativet att sluta visas.
Användare har två huvudsakliga alternativ för att fortsätta komma åt sin e-post:
- Ställ in automatisk vidarebefordran (webb): Du kan konfigurera din andra e-postleverantör att automatiskt vidarebefordra nya meddelanden till din primära Gmail-inkorg.
- Lägg till kontot i Gmail-appen (mobil): Använd IMAP-anslutningen via Gmail-appen för att hantera din e-post.
För användare med jobb- eller skolkonton uppmanas de att kontakta sin administratör för att eventuellt migrera sin e-postdata till Google Workspace.
Google lanserar AI-monster i Chrome
AI gör nu ett stort insteg i Googles webbläsare Chrome, vilket Google beskriver som den mest betydande uppgraderingen någonsin. De nya funktionerna, som
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Google lägger ner populära funktioner i Gmail
