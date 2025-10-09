Google lägger ner populära funktioner i Gmail

Google gör sig redo att säga adjö till flera funktioner i Gmail som många användare har förlitat sig på.

Från och med januari 2026 kommer stödet för funktionerna Gmailify och “Hämta e-post från andra konton” att upphöra.

Ändringen innebär att vissa fördelar, som automatiskt skräppostskydd och smartare kategorisering, inte längre kommer att gälla för e-postkonton från tredje part.

Detta kommer att påverka hur många hanterar sina inkorgar och kräver att användare vidtar åtgärder för att säkerställa att de behåller åtkomsten till sina meddelanden, skriver Google.

Funktionen Gmailify försvinner

Gmailify, som har gett användare möjlighet att dra nytta av Gmails specialfunktioner som skräppostskydd och organisering av inkorgen på sina e-postkonton från tredje part, går i graven.

Bland de funktioner som inte längre kommer att gälla för externa konton finns:

Skräppostskydd

Bättre e-postaviseringar på mobilen

Inkorgskategorier

Snabbare sökning med avancerade sökoperatorer

För att fortsätta läsa och skicka e-post från ditt andra konto kan du använda Gmail-appen för Android, iPhone och iPad. Appen använder en standardiserad IMAP-anslutning för att hantera dina externa e-postadresser, vilket innebär att den grundläggande funktionen att skicka och ta emot meddelanden kvarstår.