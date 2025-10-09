Dagens PS
Google lägger ner populära funktioner i Gmail

Gmail droppar stöd för externa mail i framtiden. (Foto: Canva och Justin Morgan on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 09 okt. 2025Publicerad: 09 okt. 2025

Google slutar stödja populära funktioner i Gmail från 2026. Det påverkar hur du hanterar e-post från andra konton.

Google gör sig redo att säga adjö till flera funktioner i Gmail som många användare har förlitat sig på.

Från och med januari 2026 kommer stödet för funktionerna Gmailify och “Hämta e-post från andra konton” att upphöra.

Ändringen innebär att vissa fördelar, som automatiskt skräppostskydd och smartare kategorisering, inte längre kommer att gälla för e-postkonton från tredje part.

Detta kommer att påverka hur många hanterar sina inkorgar och kräver att användare vidtar åtgärder för att säkerställa att de behåller åtkomsten till sina meddelanden, skriver Google.

Funktionen Gmailify försvinner

Gmailify, som har gett användare möjlighet att dra nytta av Gmails specialfunktioner som skräppostskydd och organisering av inkorgen på sina e-postkonton från tredje part, går i graven.

Bland de funktioner som inte längre kommer att gälla för externa konton finns:

  • Skräppostskydd
  • Bättre e-postaviseringar på mobilen
  • Inkorgskategorier
  • Snabbare sökning med avancerade sökoperatorer

För att fortsätta läsa och skicka e-post från ditt andra konto kan du använda Gmail-appen för Android, iPhone och iPad. Appen använder en standardiserad IMAP-anslutning för att hantera dina externa e-postadresser, vilket innebär att den grundläggande funktionen att skicka och ta emot meddelanden kvarstår.

Slut på POP-hämtning

Även alternativet att “Hämta e-post från andra konton” via POP (Post Office Protocol) kommer att tas bort. Detta har varit ett sätt för användare att samla alla sina e-postmeddelanden från olika leverantörer i sin Gmail-inkorg. På datorn kommer alternativet att sluta visas.

Användare har två huvudsakliga alternativ för att fortsätta komma åt sin e-post:

  1. Ställ in automatisk vidarebefordran (webb): Du kan konfigurera din andra e-postleverantör att automatiskt vidarebefordra nya meddelanden till din primära Gmail-inkorg.
  2. Lägg till kontot i Gmail-appen (mobil): Använd IMAP-anslutningen via Gmail-appen för att hantera din e-post.

För användare med jobb- eller skolkonton uppmanas de att kontakta sin administratör för att eventuellt migrera sin e-postdata till Google Workspace.

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

