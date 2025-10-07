Ett livsviktigt reservsystem för flygnavigering faller isär i Sverige. GPS-störningar ökar – nu larmas det om akuta brister.
Akut fara: Reservteknik för flygen fallerar
Mest läst i kategorin
Nytt superminne krossar allt: AI-chippet med 16 384 processorer
En europeisk startup har presenterat en ny hårdvara för storskalig AI-inferens, som på pappret kan överträffa befintliga marknadsledare. Systemet, kallat CRAFTWERK, har specialutvecklats för ”agentic AI”-arbetsbelastningar och introducerar en helt ny typ av minne. Med stöd från branschlegendarer hävdar företaget att deras lösning erbjuder en hundrafaldig förbättring i kostnads- och energieffektivitet, men prestandan är ännu …
Elboom i Mellanöstern tvingar fram utfasning av oljan
Allt fler har råd med luftkonditionering i Mellanöstern. Det ökar behovet av el kraftigt – och den kommer i större utsträckning från nya källor. Elförbrukningen i Mellanöstern och Nordafrika har tredubblats sedan år 2000. Det är dock bara början. Behovet väntas öka med ytterligare 50 procent fram till 2035, enligt en ny rapport från Internationella …
Pernilla: Hackare nyttjar dina köpvanor för att tjäna pengar
En omfattande dataläcka har gjort svenska personuppgifter till hackarnas guldgruva. Kriminella använder en ny taktik för dubbel vinst. Det som nyligen drabbade bland annat Miljödata är ingen isolerad händelse, utan en tydlig markör för en oroande trend där den personliga informationen har blivit hackarnas mest eftertraktade handelsvara. De kriminella aktörerna ser en möjlighet till dubbla vinster genom att pressa …
Regeringsanställdas mejl kapas i stor politisk strid
Amerikanska myndigheter utnyttjar en regeringsnedstängning för att sprida partipolitiska budskap. Anställdas autosvar ändras i strid med lagen. En politisk strid om budgeten har återigen resulterat i en nedstängning av delar av USA:s statsapparat. Detta har lett till att flertalet statligt anställda har tvingats vara permitterade. Det som däremot sticker ut denna gång är de politiskt …
Varningen: Här är telefonerna som slutar fungera 2025
Ett nytt år är kommet och med det slutar många populära telefoner att fungera. Står din med på listan? Flera telefoner riskerar att sluta fungera inom kort när 2G- och 3G-näten gradvis stängs ner. Denna övergång är en del av en större satsning på att modernisera teknologin för att möta dagens krav på snabbare och …
Den svenska flygsäkerheten är under lupp när ett kritiskt reservsystem för navigering fallerar. I en tid då GPS-störningar – som de ryska störningarna som drabbade över 100 000 flygningar i Europa under 2025 – ökar, är behovet av robusta reservlösningar akut.
Det markbaserade VOR-systemet (VHF Omnidirectional Range), flygets livlina när GPS inte fungerar, håller på att gå sönder, skriver SVT.
Luftfartsverket (LFV) bekräftar att två av Sveriges 22 VOR-stationer är permanent ur funktion, med ytterligare två tillfälligt stängda för service. ‘det går sönder’, säger Tobias Jansson, enhetschef på LFV.
Sedan 2020 har LFV, som äger systemet, varnat för att finansiering saknas för att behålla VOR. De har ställt ultimatum: behåll finansieringen eller avveckla.
“Vi har sagt att vi kan ha det kvar, men att det krävs finansiering. Annars måste vi avveckla det”, förklarar Jansson.
Ökad rysk aktivitet bakom GPS-störningarna i Östersjön
En märklig utveckling i Östersjön har fått myndigheterna att höja varningsflagg. Någonting är fel med navigationssystemen som används av flygplan och
Varningar ignorerades – nu brådskar det
Planerna på att helt avveckla VOR möttes av stark kritik från flera håll. Försvarsmakten ansåg det vara ett unikt och tveksamt vägval.
Polismyndigheten och Transportstyrelsen avrådde bestämt, och lyfte fram att en nedläggning skulle öka sårbarheten.
“Flyget kräver ju redundans i alla led”, betonar Tomas Gustafsson, ordförande i Flygsäkerhetskommittén vid Svensk Pilotförening.
Han är kritisk till att ett så viktigt system håller på att släckas ned mitt i en finansieringsförhandling: ‘det som jag tycker är mest olyckligt är att de här nu är på väg att släckas ner och att det sker en förhandling kring finansieringen. Det är väldigt olyckligt’.
Redan 2023 konstaterade LFV att det ‘råder akut brist på reservdelar’ och underhållskompetens. Även om det finns andra reservsystem, är situationen allvarlig.
I somras fick Luftfartsverket medel för att påbörja upphandlingen av ett nytt, liknande system. I budgetpropositionen för 2025 har regeringen avsatt pengar för ‘nyanskaffning och förvaltning av ett nationellt system med samma funktionalitet’, enligt Infrastrukturdepartementet.
Exakt när ett nytt system är på plats är dock fortfarande oklart.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Internet kan sluta fungera – kraftigt rymdutbrott träffar jorden
Experter varnar för att viktiga tekniska system kan störas – bland annat internet, satelliter, GPS och elförsörjning. Surfas det långsamt i dag? Det kan
Missa inte:
Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55
Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid
Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Det lyfter Tokyobörsen till ännu ett rekord
På måndagen nådde Japans Nikkei 225 ännu en rekordnivå och i dag, tisdag, noterar Tokyoindexet rekord för andra dagen i rad. Gårdagens lyft på Tokyobörsen var kopplat till att landets regerande Liberaldemokratiska parti valt den konservativa Sanae Takaichi till sin nya ledare, och hon tar nu plats som Japans första kvinnliga premiärminister. Läs mer: Japansk …
Rekordbeslag av knark – skulle till Clas Ohlson
Ett halvt ton narkotika. Lastbilen upptäcktes av tullen i Helsingborg och lasten skulle till Clas Ohlson i Stockholm, en dimridå visade det sig. Chauffören körde lastbilen från Nederländerna via Tyskland till Helsingborg. Där tog dock resan slut i april sedan en narkotikahund nosade rätt på ett halvt ton narkotika i lasten, enligt Sveriges Television. Knarklast …
Varning: Hälften av elbilarna underkänns på besiktningen
Ny statistik visar att elbilarna har svårare att klara besiktningen än fossildrivna fordon. Upp till hälften av vissa modeller underkänns direkt. Elbilar blir allt vanligare på de nordiska vägarna och förväntas snart dominera nybilsförsäljningen. Trots den ökande populariteten visar officiell statistik från den finska transportmyndigheten Traficom att elbilar oftare underkänns vid den obligatoriska besiktningen än …
Prislyft på bostadsrätter i september
Priserna på bostadsrätter steg 1,1 procent i september, medan villapriserna sjönk marginellt med 0,1 procent, enligt Svensk mäklarstatistik. ”Försäljningsvolymerna är relativt höga, men affärerna tar ofta längre tid. Med den senaste räntesänkningen och en budget som ger hushållen bättre marginaler räknar vi med mer offensiva köpare framöver”, säger Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet, i en …
Akut fara: Reservteknik för flygen fallerar
Ett livsviktigt reservsystem för flygnavigering faller isär i Sverige. GPS-störningar ökar – nu larmas det om akuta brister. Den svenska flygsäkerheten är under lupp när ett kritiskt reservsystem för navigering fallerar. I en tid då GPS-störningar – som de ryska störningarna som drabbade över 100 000 flygningar i Europa under 2025 – ökar, är behovet …