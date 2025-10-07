Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Akut fara: Reservteknik för flygen fallerar

Föråldrad GPS-teknik riskerar flygets säkerhet. (Foto: Johan Nilsson/TT Claire Rush/AP/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Ett livsviktigt reservsystem för flygnavigering faller isär i Sverige. GPS-störningar ökar – nu larmas det om akuta brister.

Den svenska flygsäkerheten är under lupp när ett kritiskt reservsystem för navigering fallerar. I en tid då GPS-störningar – som de ryska störningarna som drabbade över 100 000 flygningar i Europa under 2025 – ökar, är behovet av robusta reservlösningar akut.

Det markbaserade VOR-systemet (VHF Omnidirectional Range), flygets livlina när GPS inte fungerar, håller på att gå sönder, skriver SVT.

Luftfartsverket (LFV) bekräftar att två av Sveriges 22 VOR-stationer är permanent ur funktion, med ytterligare två tillfälligt stängda för service. ‘det går sönder’, säger Tobias Jansson, enhetschef på LFV.

Sedan 2020 har LFV, som äger systemet, varnat för att finansiering saknas för att behålla VOR. De har ställt ultimatum: behåll finansieringen eller avveckla.

“Vi har sagt att vi kan ha det kvar, men att det krävs finansiering. Annars måste vi avveckla det”, förklarar Jansson.

Ökad rysk aktivitet bakom GPS-störningarna i Östersjön

En märklig utveckling i Östersjön har fått myndigheterna att höja varningsflagg. Någonting är fel med navigationssystemen som används av flygplan och

Varningar ignorerades – nu brådskar det

Planerna på att helt avveckla VOR möttes av stark kritik från flera håll. Försvarsmakten ansåg det vara ett unikt och tveksamt vägval.

Polismyndigheten och Transportstyrelsen avrådde bestämt, och lyfte fram att en nedläggning skulle öka sårbarheten.

“Flyget kräver ju redundans i alla led”, betonar Tomas Gustafsson, ordförande i Flygsäkerhetskommittén vid Svensk Pilotförening.

Han är kritisk till att ett så viktigt system håller på att släckas ned mitt i en finansieringsförhandling: ‘det som jag tycker är mest olyckligt är att de här nu är på väg att släckas ner och att det sker en förhandling kring finansieringen. Det är väldigt olyckligt’.

Redan 2023 konstaterade LFV att det ‘råder akut brist på reservdelar’ och underhållskompetens. Även om det finns andra reservsystem, är situationen allvarlig.

I somras fick Luftfartsverket medel för att påbörja upphandlingen av ett nytt, liknande system. I budgetpropositionen för 2025 har regeringen avsatt pengar för ‘nyanskaffning och förvaltning av ett nationellt system med samma funktionalitet’, enligt Infrastrukturdepartementet.

Exakt när ett nytt system är på plats är dock fortfarande oklart.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

