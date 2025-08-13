AI-företaget Perplexity har lagt ett oväntat bud på Googles webbläsare Chrome, vilket sätter press på den pågående antitrustutredningen.
Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder
Det sensationella budet kommer vid en tidpunkt då en federal domare överväger om Google ska tvingas att sälja Chrome för att minska sin dominans på sökmarknaden.
Perplexity, som själva har lanserat en ny AI-driven webbläsare, positionerar sig nu som en seriös utmanare med potential att omforma hela AI-landskapet. Affären skulle kunna bli en av de största i teknikvärlden och skulle i grunden förändra hur vi använder internet.
Storbudet som kan tvinga Google till en historisk försäljning
I en chockerande vändning som rapporterats av både Fortune och Wall Street Journal har det relativt okända AI-företaget Perplexity lagt ett oväntat bud på 34,5 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 329 miljarder kronor, för att köpa Googles webbläsare Chrome.
Budet är anmärkningsvärt då det vida överstiger Perplexitys egen värdering på 18 miljarder dollar, cirka 172 miljarder kronor. Enligt källor har flera stora riskkapitalfonder redan gett sitt stöd till affären.
Perplexity bekräftade budet för Wall Street Journal och uppgav att dess syfte är att tillfredsställa en antitruståtgärd “i allmänhetens högsta intresse genom att placera Chrome hos en kapabel, oberoende operatör.”
Denna uttalade ambition är direkt kopplad till en federal domstolsprövning där en domare just nu utreder vilka åtgärder som ska vidtas efter att Google förra året dömdes för att ha monopoliserat sökmarknaden genom konkurrenshämmande metoder.
Ett av de viktigaste förslagen från det amerikanska justitiedepartementet är just att Google tvingas avyttra Chrome, en webbläsare som installeras på miljarder enheter och som står för över 60 procent av den globala webbläsaranvändningen.
Varför är Googles webbläsare så viktig
Chrome är inte bara en webbläsare, den är en strategisk knutpunkt som kopplar samman användare med Google Sök och genererar en enorm mängd data som driver Googles 2 biljoner dollar, eller omkring 19 biljoner kronor, stora reklamverksamhet.
Med sina cirka 3,5 miljarder användare är Chrome central för både insamling av användardata och för placeringen av standardsökmotorer.
Google och IBM: Första fungerande kvantdatorn är nära
Efter decennier av forskning menar nu teknikjättarna Google och IBM att målet är inom räckhåll. Inom några år kan världen få se den första fullskaliga
Förespråkare för en försäljning av Chrome menar att det skulle öka konkurrensen på sökmotormarknaden.
Värderingen av Chrome varierar kraftigt, med uppskattningar från analytiker som ligger mellan 20 och 50 miljarder dollar (ungefär 191 till 477 miljarder kronor). Perplexitys bud på 34,5 miljarder dollar faller alltså mitt i det intervallet.
Vd:n för DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, har till och med vittnat i domstol om att Chrome kan vara värt upp till 50 miljarder dollar.
Perplexity vill göra om spelreglerna
Perplexity har nyligen lanserat sin egen AI-webbläsare vid namn Comet. Denna webbläsare kan sammanfatta webbsidor, hantera flikar på ett intelligent sätt, besvara frågor om sidans innehåll och automatisera uppgifter som kalenderbokning och online-shopping.
Företagets vd, Aravind Srinivas, har på LinkedIn beskrivit Comet som ett “kognitivt operativsystem”.
Alphabet slog förväntningarna
Googles ägarbolag Alphabet slog förväntningarna i sin delårsrapport för det andra kvartalet, rapporterar CNBC. It-jättens omsättning landade på 96,43
I sitt brev till vd:n för Alphabet, Googles moderbolag, Sundar Pichai, lovar Perplexity att behålla Chromium, den öppen källkods-grund som Chrome bygger på. De lovar också att fortsätta att ha Google som standardsökmotor i Chrome, samtidigt som användare enkelt ska kunna byta till en annan. Denna punkt kan vara avgörande i justitiedepartementets överväganden.
Google har tidigare motsatt sig en försäljning av Chrome. Pichai har vittnat om att en avyttring skulle kunna skada Googles förmåga att innovera, hota användarnas integritet och cybersäkerhet, samt skada kompletterande tjänster.
Google har istället föreslagit mindre ingripande åtgärder, såsom att ändra eller avsluta exklusiva avtal med bland annat Apple, för att möjliggöra större konkurrens utan en försäljning.
Talangkriget rasar – Google anklagas för att låsa fast AI-talanger. Dagens PS
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
