Perplexity vill köpa Google Chrome för 329 miljarder

Det sensationella budet kommer vid en tidpunkt då en federal domare överväger om Google ska tvingas att sälja Chrome för att minska sin dominans på sökmarknaden.

Perplexity, som själva har lanserat en ny AI-driven webbläsare, positionerar sig nu som en seriös utmanare med potential att omforma hela AI-landskapet. Affären skulle kunna bli en av de största i teknikvärlden och skulle i grunden förändra hur vi använder internet.

Storbudet som kan tvinga Google till en historisk försäljning

I en chockerande vändning som rapporterats av både Fortune och Wall Street Journal har det relativt okända AI-företaget Perplexity lagt ett oväntat bud på 34,5 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 329 miljarder kronor, för att köpa Googles webbläsare Chrome.

Budet är anmärkningsvärt då det vida överstiger Perplexitys egen värdering på 18 miljarder dollar, cirka 172 miljarder kronor. Enligt källor har flera stora riskkapitalfonder redan gett sitt stöd till affären.

Perplexity bekräftade budet för Wall Street Journal och uppgav att dess syfte är att tillfredsställa en antitruståtgärd “i allmänhetens högsta intresse genom att placera Chrome hos en kapabel, oberoende operatör.”

Denna uttalade ambition är direkt kopplad till en federal domstolsprövning där en domare just nu utreder vilka åtgärder som ska vidtas efter att Google förra året dömdes för att ha monopoliserat sökmarknaden genom konkurrenshämmande metoder.

Ett av de viktigaste förslagen från det amerikanska justitiedepartementet är just att Google tvingas avyttra Chrome, en webbläsare som installeras på miljarder enheter och som står för över 60 procent av den globala webbläsaranvändningen.