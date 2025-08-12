Teslas miljardsatsning i graven: Dojo-projektet avbryts

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Strategiskt skifte och personalflykt

Beslutet att avsluta Dojo-projektet kom som en överraskning för många. Tidigare i år hade Musk under ett möte med analytiker meddelat att Dojo 2 skulle lanseras nästa år, skriver Electrive. Dock hade rykten om internt missnöje inom teamet cirkulerat.

Enligt Bloomberg har cirka 20 anställda nyligen lämnat företaget för att starta ett nytt företag kallat DensityAI. De anställda som var kvar i Dojo-teamet har omplacerats till andra projekt inom Tesla. Även teamets ledare, Peter Bannon, har lämnat företaget, enligt Bloomberg.

Musk kommenterade beslutet på X och förklarade att det inte var meningsfullt för Tesla att dela sina resurser och skala upp “två ganska olika AI-chipdesigner”, enligt Reuters.

Företaget väljer istället att fokusera på utvecklingen av chipen AI5 och AI6. Han sa att Dojo 2 nu var en “evolutionär återvändsgränd”, men att Dojo 3 kan sägas leva vidare i form av ett stort antal AI6-chip på ett enda kretskort.

Framtiden ligger i AI5 och AI6

De nya chipen, AI5 och AI6, beskrivs av Musk som “utmärkta för inferens och åtminstone ganska bra för träning”, skriver Reuters. AI5-chippet tillkännagavs av Tesla under 2024, men ännu har inga konkreta prestandasiffror offentliggjorts, skriver Electrive. Vissa rapporter har indikerat att chipet kanske inte är så kraftfullt som initialt påståtts.

Det strategiska fokusskiftet innebär att Tesla nu lägger fullt fokus på AI5 och AI6. Företaget har nyligen tecknat ett avtal med Samsung värt motsvarande 175 miljarder svenska kronor, för att tillverka AI6-chipen. Dessa kommer att produceras vid Samsungs nya fabrik i Texas, inte långt från Teslas huvudkontor.

Nedläggningen av Dojo står i stark kontrast till Morgan Stanleys tidigare värdering, där analytikerna 2023 uppskattade att superdatorn kunde addera så mycket som motsvarande 5250 miljarder svenska kronor till Teslas marknadsvärde, enligt Bloomberg.

De ansåg att Dojo skulle öppna upp nya marknader för Tesla, på samma sätt som molntjänsten AWS gjorde för Amazon.

