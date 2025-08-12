Tesla har överraskande nog lagt ner sitt ambitiösa superdatorprojekt Dojo. Beslutet innebär en stor strategisk förändring för företaget, som nu fokuserar om sin AI-satsning.
Teslas miljardsatsning i graven: Dojo-projektet avbryts
Trots att projektet tidigare värderats till hundratals miljarder svenska kronor, väljer nu Tesla att flytta sina resurser mot nya chipdesigner.
Många medarbetare har lämnat företaget, vilket signalerar ett abrupt slut för den omdiskuterade satsningen. Det strategiska skiftet väcker nu frågor kring vad som väntar för Teslas framtida visioner inom AI.
Slutet för en visionär satsning
Projektet Dojo, som lanserades 2019, hade som mål att skapa en egenutvecklad superdator för att träna företagets AI-modeller, i synnerhet för Autopilot- och Full Self-Driving-systemen.
Systemet, som byggde på Teslas egen D1-chip, var utformat för att bearbeta enorma mängder videodata från fordonens kameror, vilket skulle möjliggöra autonom körning utan de dyra lidar-sensorer som vd Elon Musk har avfärdat, skriver Electrive.
Dojo var inte bara tänkt att förbättra bilarnas självkörningsfunktioner, utan även att stödja utvecklingen av den humanoida roboten Optimus. Planen var att minska beroendet av extern hårdvara från företag som Nvidia, vilket skulle ge Tesla en unik konkurrensfördel med en svårkopierad lösning.
Strategiskt skifte och personalflykt
Beslutet att avsluta Dojo-projektet kom som en överraskning för många. Tidigare i år hade Musk under ett möte med analytiker meddelat att Dojo 2 skulle lanseras nästa år, skriver Electrive. Dock hade rykten om internt missnöje inom teamet cirkulerat.
Enligt Bloomberg har cirka 20 anställda nyligen lämnat företaget för att starta ett nytt företag kallat DensityAI. De anställda som var kvar i Dojo-teamet har omplacerats till andra projekt inom Tesla. Även teamets ledare, Peter Bannon, har lämnat företaget, enligt Bloomberg.
Musk kommenterade beslutet på X och förklarade att det inte var meningsfullt för Tesla att dela sina resurser och skala upp “två ganska olika AI-chipdesigner”, enligt Reuters.
Företaget väljer istället att fokusera på utvecklingen av chipen AI5 och AI6. Han sa att Dojo 2 nu var en “evolutionär återvändsgränd”, men att Dojo 3 kan sägas leva vidare i form av ett stort antal AI6-chip på ett enda kretskort.
Framtiden ligger i AI5 och AI6
De nya chipen, AI5 och AI6, beskrivs av Musk som “utmärkta för inferens och åtminstone ganska bra för träning”, skriver Reuters. AI5-chippet tillkännagavs av Tesla under 2024, men ännu har inga konkreta prestandasiffror offentliggjorts, skriver Electrive. Vissa rapporter har indikerat att chipet kanske inte är så kraftfullt som initialt påståtts.
Det strategiska fokusskiftet innebär att Tesla nu lägger fullt fokus på AI5 och AI6. Företaget har nyligen tecknat ett avtal med Samsung värt motsvarande 175 miljarder svenska kronor, för att tillverka AI6-chipen. Dessa kommer att produceras vid Samsungs nya fabrik i Texas, inte långt från Teslas huvudkontor.
Nedläggningen av Dojo står i stark kontrast till Morgan Stanleys tidigare värdering, där analytikerna 2023 uppskattade att superdatorn kunde addera så mycket som motsvarande 5250 miljarder svenska kronor till Teslas marknadsvärde, enligt Bloomberg.
De ansåg att Dojo skulle öppna upp nya marknader för Tesla, på samma sätt som molntjänsten AWS gjorde för Amazon.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
