Efter decennier av forskning menar nu teknikjättarna Google och IBM att målet är inom räckhåll. Inom några år kan världen få se den första fullskaliga kvantdatorn – en maskin som kan lösa problem dagens superdatorer inte rår på.
Google och IBM: Första fungerande kvantdatorn är nära
Drömmen om en kvantdator har funnits sedan 1980-talet, en teknologi som kan revolutionera hur vi bearbetar information, mäter, kommunicerar och simulerar komplexa system. Men än så länge har utvecklingen skett i labbmiljö.
Forskare världen över och stora teknikjättar som Google och IBM ser dock att ett fullskaligt och användbart system är nära.
“Det känns inte som en dröm längre. Jag känner verkligen att vi har knäckt koden och att vi kommer att kunna bygga den här maskinen i slutet av decenniet”, säger Jay Gambetta, chef för IBM:s kvantinitiativ till Financial Times.
“Alla tekniska och vetenskapliga utmaningar är överkomliga”, säger Julian Kelly, hårdvaruchef på Google Quantum AI.
“Kvantöverhöghet” viktig punkt
De båda bolagen tävlar om att bli först att leverera en fungerande kvantdator. En nyckelpunkt i utvecklingen man tittar på är så kallad kvantöverhöghet (Quantum supremacy), ett paradigmskifte där kvantdatorn för första gången utför en beräkning som en klassisk dator inte kan genomföra under rimlig tid.
“Man tror att kvantdatorer kan komma att bli viktiga inom kemi, materialvetenskap, life science, logistik, finans. Ett klassiskt exempel är ”travelling salesman-problemet” – optimering av rutter, vilket är mycket svårt för klassiska datorer, men där kvantdatorer kan göra stora framsteg”, säger Linda Johansson på RISE Research Institutes of Sweden.
Det kan kanske låta som science-fiction, men vi använder redan första generationens kvantteknik idag, i exempelvis GPS, laser och atomuret och i forskning. För att nå till en punkt där den kan användas brett behöver teknologin skalas upp till vad som kallas industriell skala. I dag består systemen av färre än 200 qubits, som är de grundläggande byggstenarna. För industriell skala behöver de utökas till ett stabilt system med 1 miljon qbits eller mer, skriver Financial Times.
Alla inte lika optimistiska om kvantdatorn
Alla är dock inte lika optimistiska kring att fungerande kvantdatorer kommer att bli verklighet i närtid.
De kvarvarande hindren “verkar tekniskt mindre utmanande än den grundläggande fysiken, men vi bör inte underskatta den tekniska ansträngningen att skala upp”, säger Oskar Painter, chef med ansvar för kvanthårdvara på Amazon Web Services till Financial Times. Han tror det dröjer 15-30 år innan fullskaliga kvantdatorer är ett faktum.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
