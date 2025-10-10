Starkey vill förändra hur vi ser på hörselteknik och i samma veva utmana Apple på den växande marknaden för bärbar hälsoteknik.
”Örat är nya handleden” – miljardbolaget lanserar ny teknik
Mest läst i kategorin
Google lägger ner populära funktioner i Gmail
Google slutar stödja populära funktioner i Gmail från 2026. Det påverkar hur du hanterar e-post från andra konton. Google gör sig redo att säga adjö till flera funktioner i Gmail som många användare har förlitat sig på. Från och med januari 2026 kommer stödet för funktionerna Gmailify och ”Hämta e-post från andra konton” att upphöra. …
En miljard kan nu betala med bara ett fingeravtryck
Betalningar med fingeravtryck istället för kort och pinkod är på väg att rullas ut i Indien – till hela landet samtidigt. ”Betalningsrevolution!”, ropar Times of India ut i en rubrik. Från och med onsdagen den 8 oktober kan över en miljard människor i Indien godkänna betalningar med biometrisk data, med ansiktsigenkänning och fingeravtryck. Inga pinkoder …
”Örat är nya handleden” – miljardbolaget lanserar ny teknik
Starkey vill förändra hur vi ser på hörselteknik och i samma veva utmana Apple på den växande marknaden för bärbar hälsoteknik. Över 1,5 miljarder människor i världen har nedsatt hörsel. Inom 25 år väntas siffran stiga till 2,5 miljarder. Det är nästan en tredjedel av världens befolkning. Samtidigt har hörselnedsättning kopplats till både demens och depression. …
Astrazeneca satsar 5,8 miljarder på AI trots varningar
Ett av världens ledande läkemedelsbolag har säkrat ett mångmiljardavtal med en AI-specialist för att identifiera nya behandlingsstrategier. Affären innebär ett stort steg mot en framtid där genredigering och maskininlärning möts, vilket kan snabba på utvecklingen av livsviktiga terapier. Trots teknikens enorma potential höjs dock kritiska röster om att den nuvarande investeringsvågen kan leda till en …
Elboom i Mellanöstern tvingar fram utfasning av oljan
Allt fler har råd med luftkonditionering i Mellanöstern. Det ökar behovet av el kraftigt – och den kommer i större utsträckning från nya källor. Elförbrukningen i Mellanöstern och Nordafrika har tredubblats sedan år 2000. Det är dock bara början. Behovet väntas öka med ytterligare 50 procent fram till 2035, enligt en ny rapport från Internationella …
Över 1,5 miljarder människor i världen har nedsatt hörsel. Inom 25 år väntas siffran stiga till 2,5 miljarder. Det är nästan en tredjedel av världens befolkning.
Samtidigt har hörselnedsättning kopplats till både demens och depression.
Nu vill den amerikanska teknikjätten Starkey förbättra marknaden för hörselteknik.
En hörapparat med hjärna
Starkey, som omsätter över en miljard dollar, lanserade i veckan sin nya modell Omega AI – en hörapparat som enligt bolaget ska ta tekniken till en helt ny nivå.
Det är den första i världen som använder djupa neurala nätverk för att förbättra ljudkvalitet och taluppfattning. Enligt företagets chief hearing health officer, Dave Fabry, gör apparaten över 80 miljoner automatiska justeringar i timmen för att anpassa ljudet till användarens omgivning.
Tanken är att användaren inte ska behöva tänka på tekniken – allt sker i bakgrunden.
”Vi har patienter som verkligen vill att det här ska ske på en undermedveten nivå”, säger Fabry till Fortune. ”De vill ha all kraft från AI och den beräkningsförmåga som förbättrar talförståelsen – men utan att behöva interagera med enheten mer än nödvändigt”.
Det ska göra tekniken mer tillgänglig även för äldre användare som kan känna sig osäkra inför ny teknik.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Hälsoteknik på örat
Men Omega AI handlar inte bara om ljud. Starkey vill att deras produkter ska bli livsstils- och hälsoprodukter snarare än traditionella hjälpmedel.
Genom appen My Starkey kan användaren följa sin hälsa, göra balansövningar och till och med mäta sin andningsfrekvens – något som enligt bolaget är en branschnyhet.
”Vi har inlett en ny era av intelligent hörsel”, säger Starkeys vd Brandon Sawalich till Fortune. ”Vi fortsätter att tänja på gränserna för vad en hörapparat kan vara”.
Hörapparaten kan dessutom upptäcka fall, varna anhöriga, visa batterinivå med LED-ljus, signalera om vaxbildning och är vattentät.
Utmanar Apple
Satsningen kommer samtidigt som Apple lanserat sina nya AirPods Pro 3, med funktioner som aktiv brusreducering, pulsmätning, träningstracking och liveöversättning. Apple har även hävdat att AirPods kan fungera som hörapparater för milda hörselnedsättningar.
Men Starkey ser inte Apple som ett hot – snarare som ett tecken på att hörselteknik håller på att bli mainstream.
”Jag älskar att Apple uppmärksammar hörselnedsättning och vad de gör med AirPods”, säger Sawalich. ”Folk måste förstå att det inte längre finns någon stigma kring hörapparater och hörselteknik”.
”Vi lever i framtiden”
Skillnaden, menar Starkey, är att deras produkter är mer diskreta, bekväma och anpassade för långvarigt bruk – upp till 51 timmars batteritid.
”Vi måste designa en produkt som folk är bekväma med att bära. Det är en livsstilsprodukt, en produkt för produktivitet och för uppkoppling”, säger Sawalich.
Bland användarna finns kända profiler som Daymond John och Kevin O’Leary från tv-programmet Shark Tank. Enligt Sawalich testade O’Leary produkten och ”hans ögon lyste upp”.
”Han pratade om hur han använder Starkeys produkter för sin produktivitet under dagen”, berättar Sawalich.
Med Omega AI vill Starkey göra örat till nästa stora plats för hälsoteknik – eller som Sawalich uttrycker det: ”Örat är nya handleden”.
Vill du läsa mer om banbrytande hälsoteknik? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
De kan stoppa din halverade matmoms i sin egen ficka
Konkurrensverket kommer nu med en allvarlig varning. Bolag kan mycket väl kan öka sina vinster istället för att sänka priserna när regeringen sänker din matmoms nästa år. Den 1 april nästa år sänker regeringen tillfälligt momsen på livsmedel, från 12 till 6 procent. Syftet är att dämpa matpriserna och ge en välbehövd respit för hushållen …
Premiär för veckans perfekta vintips – från Texas till Toscana
Nu börjar Perfect Weekend med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren. Här hittar du allt från prisvärda fynd till eleganta långlagrare, och förstås några flaskor som bara gör livet lite roligare. Tipsen …
Oväntade siffran: Riksbanken hade fel om Sverige
För bara några veckor sedan sänkte Riksbanken styrräntan för att få fart på svensk ekonomi. Nu kommer siffror som visar att ekonomin redan tycks ha kommit igång – snabbare än banken räknat med. Sveriges ekonomi utvecklades starkare än prognoserna i augusti. Enligt Statistiska centralbyråns indikator steg BNP med 1,1 procent jämfört med juli. På årsbasis …
Pensionsåldern höjs i Sverige – hit kan du flytta i stället
Nya åldersregler och fondbyten väcker oro i Sverige. Samtidigt blickar många svenskar söderut – mot solen, lägre skatter och ett enklare liv. Medan Pensionsmyndigheten förbereder inför en ny pensionsålder och stora fondförändringar visar en ny ranking var svenskarna faktiskt lever bäst som pensionärer. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.? Bästa landet för svenska pensionärer …
Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna
Booli har släppt årets tunnelbanekarta över bostadspriser i Stockholm. Kartan visar vad en genomsnittlig lägenhet kostar vid varje station.? Förvisso föll Stockholms bostadspriser med 3,4 procent i juli. I slutändan är dock Stockholm en dyr stad att bo i. Här hittar vi exempelvis Sveriges dyraste stadsdel. För den som gärna vill bo i Stockholm, men …