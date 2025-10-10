”Örat är nya handleden” – miljardbolaget lanserar ny teknik 

Över 1,5 miljarder människor i världen har nedsatt hörsel. Inom 25 år väntas siffran stiga till 2,5 miljarder. Det är nästan en tredjedel av världens befolkning.

Samtidigt har hörselnedsättning kopplats till både demens och depression.

Nu vill den amerikanska teknikjätten Starkey förbättra marknaden för hörselteknik.

En hörapparat med hjärna

Starkey, som omsätter över en miljard dollar, lanserade i veckan sin nya modell Omega AI – en hörapparat som enligt bolaget ska ta tekniken till en helt ny nivå.

Det är den första i världen som använder djupa neurala nätverk för att förbättra ljudkvalitet och taluppfattning. Enligt företagets chief hearing health officer, Dave Fabry, gör apparaten över 80 miljoner automatiska justeringar i timmen för att anpassa ljudet till användarens omgivning.

Tanken är att användaren inte ska behöva tänka på tekniken – allt sker i bakgrunden.

”Vi har patienter som verkligen vill att det här ska ske på en undermedveten nivå”, säger Fabry till Fortune. ”De vill ha all kraft från AI och den beräkningsförmåga som förbättrar talförståelsen – men utan att behöva interagera med enheten mer än nödvändigt”.

Det ska göra tekniken mer tillgänglig även för äldre användare som kan känna sig osäkra inför ny teknik.

