Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

”Örat är nya handleden” – miljardbolaget lanserar ny teknik 

Teknik
Starkey vill förändra hur vi ser på hörselteknik. Genrebild. (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Starkey vill förändra hur vi ser på hörselteknik och i samma veva utmana Apple på den växande marknaden för bärbar hälsoteknik.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Över 1,5 miljarder människor i världen har nedsatt hörsel. Inom 25 år väntas siffran stiga till 2,5 miljarder. Det är nästan en tredjedel av världens befolkning. 

Samtidigt har hörselnedsättning kopplats till både demens och depression. 

Nu vill den amerikanska teknikjätten Starkey förbättra marknaden för hörselteknik. 

En hörapparat med hjärna

Starkey, som omsätter över en miljard dollar, lanserade i veckan sin nya modell Omega AI – en hörapparat som enligt bolaget ska ta tekniken till en helt ny nivå.

Det är den första i världen som använder djupa neurala nätverk för att förbättra ljudkvalitet och taluppfattning. Enligt företagets chief hearing health officer, Dave Fabry, gör apparaten över 80 miljoner automatiska justeringar i timmen för att anpassa ljudet till användarens omgivning.

Tanken är att användaren inte ska behöva tänka på tekniken – allt sker i bakgrunden.

”Vi har patienter som verkligen vill att det här ska ske på en undermedveten nivå”, säger Fabry till Fortune. ”De vill ha all kraft från AI och den beräkningsförmåga som förbättrar talförståelsen – men utan att behöva interagera med enheten mer än nödvändigt”. 

Det ska göra tekniken mer tillgänglig även för äldre användare som kan känna sig osäkra inför ny teknik.

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Hälsoteknik på örat

Men Omega AI handlar inte bara om ljud. Starkey vill att deras produkter ska bli livsstils- och hälsoprodukter snarare än traditionella hjälpmedel.

Genom appen My Starkey kan användaren följa sin hälsa, göra balansövningar och till och med mäta sin andningsfrekvens – något som enligt bolaget är en branschnyhet.

”Vi har inlett en ny era av intelligent hörsel”, säger Starkeys vd Brandon Sawalich till Fortune. ”Vi fortsätter att tänja på gränserna för vad en hörapparat kan vara”.

Hörapparaten kan dessutom upptäcka fall, varna anhöriga, visa batterinivå med LED-ljus, signalera om vaxbildning och är vattentät.

Teknik
Hörapparaten kan kopplas till en app. Genrebild. (Foto: Alan Youngblood/AP/TT)

Utmanar Apple

Satsningen kommer samtidigt som Apple lanserat sina nya AirPods Pro 3, med funktioner som aktiv brusreducering, pulsmätning, träningstracking och liveöversättning. Apple har även hävdat att AirPods kan fungera som hörapparater för milda hörselnedsättningar.

ANNONS

Men Starkey ser inte Apple som ett hot – snarare som ett tecken på att hörselteknik håller på att bli mainstream.

”Jag älskar att Apple uppmärksammar hörselnedsättning och vad de gör med AirPods”, säger Sawalich. ”Folk måste förstå att det inte längre finns någon stigma kring hörapparater och hörselteknik”. 

”Vi lever i framtiden”

Skillnaden, menar Starkey, är att deras produkter är mer diskreta, bekväma och anpassade för långvarigt bruk – upp till 51 timmars batteritid.

”Vi måste designa en produkt som folk är bekväma med att bära. Det är en livsstilsprodukt, en produkt för produktivitet och för uppkoppling”, säger Sawalich.

Bland användarna finns kända profiler som Daymond John och Kevin O’Leary från tv-programmet Shark Tank. Enligt Sawalich testade O’Leary produkten och ”hans ögon lyste upp”.

”Han pratade om hur han använder Starkeys produkter för sin produktivitet under dagen”, berättar Sawalich.

Med Omega AI vill Starkey göra örat till nästa stora plats för hälsoteknik – eller som Sawalich uttrycker det: ”Örat är nya handleden”.

Vill du läsa mer om banbrytande hälsoteknik? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIHälsaTeknik
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS