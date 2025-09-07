Ett av medicinens mest klassiska verktyg har fått en uppgradering för 2000-talet. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop som på bara 15 sekunder kan avslöja tre av de mest dödliga hjärtsjukdomarna.
Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder
Mest läst i kategorin
EU går till attack mot Google – "skadar tusentals företag"
Google får en ny smäll från EU. Den här gången handlar det om en antitrustbot på närmare 2,95 miljarder euro – motsvarande nästan 33 miljarder kronor. Beslutet får omedelbara politiska följder. Beskedet kom på fredagen: EU bötfäller Google med 2,95 miljarder euro för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för digital annonsering. EU:s …
Dödsfall kopplas till ChatGPT – OpenAI pressas av åklagare
OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot. Amerikanska delstatsåklagare kräver nu att företaget skärper säkerheten – annars kan planerna på omstrukturering och framtida börsnotering stoppas. I ett brev till OpenAIs styrelseordförande Bret Taylor, som Financial Times tagit del av, skriver åklagarna Rob Bonta i Kalifornien och …
600 miljarder på bordet – Zuckerbergs jättebesked till Trump
Donald Trump samlade Silicon Valleys toppchefer i Vita huset och fick miljardlöften om AI. Mark Zuckerberg stod för kvällens största besked. 600 miljarder dollar. Det var beskedet från Metas vd och medgrundare Mark Zuckerberg under Trumps AI-middag i Vita huset. Samtidigt trappar USA upp sin offensiv för att bli världsledande inom artificiell intelligens. Missa inte: …
Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material
Svensk innovation ger nytt liv åt gamla plastbåtar. Med en unik metod blir avfallet råvara för framtidens produkter och en hållbar industri. Tusentals gamla plastbåtar ligger och skräpar. Nu visar ett svenskt företag vägen mot en lösning som både minskar avfallet och skapar nytt värdefullt material. Missa inte: ”Nu pekar det neråt istället för uppåt” …
Haveri för Google i Europa – viktiga tjänster ligger nere
Googles tjänster har drabbats av störningar som påverkar användare i flera länder. Både Gmail och Youtube rapporteras ligga nere. Flera av Googles mest använda tjänster, som Gmail och Youtube, har blivit otillgängliga i delar av Europa. Orsaken är fortfarande oklar och problemen har även nått USA. Missa inte: Ett missat intyg – och pensionen stoppas. …
Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in i framtiden.
Forskarteam vid Imperial College London och Imperial College Healthcare NHS Trust har tagit fram en smart version som kan upptäcka hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdom och oregelbundna hjärtrytmer, som förmaksflimmer.
Så fungerar det
Detta nya stetoskop är ungefär lika stort som ett spelkort. När det placeras på patientens bröst registrerar det både hjärtljud och ett snabbt EKG. Informationen skickas till molnet, där AI-algoritmer analyserar signalerna och letar efter avvikelser som det mänskliga örat inte kan uppfatta.
Resultatet skickas sedan tillbaka direkt till en smartphone.
”Stetoskopets design har varit oförändrad i 200 år – tills nu. Det är otroligt att en smart variant kan användas i en 15 sekunders undersökning och att AI sedan levererar resultatet direkt”, säger Dr Patrik Bächtiger vid Imperial College, till The Guardian.
Läs även: Forskning: Kvinnor åldras annorlunda – högre risk för Alzheimers. News55
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Kraftigt förbättrade diagnoser
Tekniken har redan testats i en studie med över 12 000 patienter på vårdcentraler i Storbritannien. Resultaten är som följer:
- Patienter var över dubbelt så benägna att få diagnosen hjärtsvikt.
- De var nästan dubbelt så benägna att diagnostiseras med hjärtklaffsjukdom.
- För förmaksflimmer var diagnosgraden mer än tre gånger högre än i kontrollgruppen.
”Det här är ett elegant exempel på hur det ödmjuka stetoskopet, uppfunnet för mer än 200 år sedan, kan uppgraderas för 2000-talet”, säger Dr Sonya Babu-Narayan, klinisk chef på British Heart Foundation, till BBC.
Livräddande stetoskop – men inte riskfritt
Forskarna betonar att verktyget är avsett för patienter som redan har symptom, som andfåddhet eller trötthet. Används det på friska riskerar man fler falskt positiva resultat.
Men för den som faktiskt är sjuk kan skillnaden vara livsavgörande.
”De flesta med hjärtsvikt diagnostiseras först när de kommer in akut till sjukhus. Det här verktyget kan ändra på det – ge vårdcentraler ett enkelt hjälpmedel för att upptäcka problemen tidigare”, säger Dr Mihir Kelshiker vid Imperial College.
En gamechanger för vården
Det nya AI-stetoskopet, som tillverkas av amerikanska Eko Health, ska rullas ut på fler vårdcentraler i Storbritannien. Planer finns på att införa det i bland annat södra London, Sussex och Wales.
”Det här verktyget kan bli en riktig gamechanger för patienter, genom att ge lokala läkare möjligheten att hitta problem tidigare och behandla stora folksjukdomar mer effektivt”, säger Prof Mike Lewis från National Institute for Health and Care Research.
Med AI-stetoskopet kan läkare på bara några sekunder se sådant som tidigare krävde dyr och avancerad utrustning, något som i förlängningen kan betyda skillnaden mellan liv och död för tusentals patienter varje år.
Läs också: Forskare har hittat ett nytt vapen mot cancer. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder
Ett av medicinens mest klassiska verktyg har fått en uppgradering för 2000-talet. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop som på bara 15 sekunder kan avslöja tre av de mest dödliga hjärtsjukdomarna. Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in …
”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare
Nobelpristagaren, som kallas AI:s gudfader, slår fast att artificiell intelligens leder till en explosion av arbetslösheten och att fler rika kan skörda vinsterna av det medan andra bara blir fattigare. Nobelpristagaren Geoffrey Hinton, 77, som slutade som forskare på sökjätten Google, hävdar dock i en stor intervju med Financial Times, FT, att det inte är …
Expert: Oljeolycka på Östersjön ”bara en tidsfråga”
Med skuggfartygen som fraktar rysk olja har Östersjön förvandlats till en tickande bomb för en svår oljeolycka, varnar sakkunnig. ”Det är bara en tidsfråga innan en tiomiljarders-oljeolycka inträffar. Vem får betala? Det blir sannolikt kuststaterna”, säger Michelle Wiese Bockmann, senior analytiker, till SVT. Enligt det maritima analysföretaget Windward skeppade minst 17 fullastade fartyg olja på …
Stålindustrin varnar om kollaps: “Kommer inte överleva”
En chef på tyska Thyssenkrupp varnar för att stålindustrin ”inte kommer att överleva” utan akuta skyddsåtgärder. ”Vi behöver skydd, annars kommer vi inte att överleva som stålindustri”. Orden kommer från Ilse Henne, toppchef på tyska Thyssenkrupp, och sammanfattar den vädjan som nu riktas till Bryssel. EU:s stålsektor har länge kämpat med höga energipriser och konkurrensen …
USA:s finansinspektion skrotar Swedbank-utredning
Den amerikanska finansinspektionen SEC har lagt ner utredningen mot Swedbank, utan åtgärd. I ett pressmeddelande berättar Swedbank att SEC (Securities and Exchange Commission) har avslutat utredningen om hur den svenska storbanken skött sin information till den amerikanska värdepappersmarknaden. ”Med beskedet från Securities and Exchange Commission lägger vi ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss”, …