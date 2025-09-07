Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder

Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in i framtiden.

Forskarteam vid Imperial College London och Imperial College Healthcare NHS Trust har tagit fram en smart version som kan upptäcka hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdom och oregelbundna hjärtrytmer, som förmaksflimmer.

Så fungerar det

Detta nya stetoskop är ungefär lika stort som ett spelkort. När det placeras på patientens bröst registrerar det både hjärtljud och ett snabbt EKG. Informationen skickas till molnet, där AI-algoritmer analyserar signalerna och letar efter avvikelser som det mänskliga örat inte kan uppfatta.

Resultatet skickas sedan tillbaka direkt till en smartphone.

”Stetoskopets design har varit oförändrad i 200 år – tills nu. Det är otroligt att en smart variant kan användas i en 15 sekunders undersökning och att AI sedan levererar resultatet direkt”, säger Dr Patrik Bächtiger vid Imperial College, till The Guardian.

