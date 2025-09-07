Dagens PS
Genombrott: Nytt stetoskop kan rädda liv – på 15 sekunder

Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop
Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 07 sep. 2025Publicerad: 07 sep. 2025

Ett av medicinens mest klassiska verktyg har fått en uppgradering för 2000-talet. Forskare i Storbritannien har utvecklat ett AI-drivet stetoskop som på bara 15 sekunder kan avslöja tre av de mest dödliga hjärtsjukdomarna.

Det traditionella stetoskopet uppfanns redan 1816 och har varit läkarnas följeslagare i över 200 år. Men nu tar tekniken ett kliv in i framtiden.

Forskarteam vid Imperial College London och Imperial College Healthcare NHS Trust har tagit fram en smart version som kan upptäcka hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdom och oregelbundna hjärtrytmer, som förmaksflimmer.

Så fungerar det

Detta nya stetoskop är ungefär lika stort som ett spelkort. När det placeras på patientens bröst registrerar det både hjärtljud och ett snabbt EKG. Informationen skickas till molnet, där AI-algoritmer analyserar signalerna och letar efter avvikelser som det mänskliga örat inte kan uppfatta.

Resultatet skickas sedan tillbaka direkt till en smartphone.

”Stetoskopets design har varit oförändrad i 200 år – tills nu. Det är otroligt att en smart variant kan användas i en 15 sekunders undersökning och att AI sedan levererar resultatet direkt”, säger Dr Patrik Bächtiger vid Imperial College, till The Guardian

Kraftigt förbättrade diagnoser

Tekniken har redan testats i en studie med över 12 000 patienter på vårdcentraler i Storbritannien. Resultaten är som följer:

  • Patienter var över dubbelt så benägna att få diagnosen hjärtsvikt.
  • De var nästan dubbelt så benägna att diagnostiseras med hjärtklaffsjukdom.
  • För förmaksflimmer var diagnosgraden mer än tre gånger högre än i kontrollgruppen.

”Det här är ett elegant exempel på hur det ödmjuka stetoskopet, uppfunnet för mer än 200 år sedan, kan uppgraderas för 2000-talet”, säger Dr Sonya Babu-Narayan, klinisk chef på British Heart Foundation, till BBC

Stetoskop
Stetoskopet ska ge läkare möjligheten att hitta problem tidigare och behandla stora folksjukdomar mer effektivt (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Livräddande stetoskop – men inte riskfritt

Forskarna betonar att verktyget är avsett för patienter som redan har symptom, som andfåddhet eller trötthet. Används det på friska riskerar man fler falskt positiva resultat.

Men för den som faktiskt är sjuk kan skillnaden vara livsavgörande. 

”De flesta med hjärtsvikt diagnostiseras först när de kommer in akut till sjukhus. Det här verktyget kan ändra på det – ge vårdcentraler ett enkelt hjälpmedel för att upptäcka problemen tidigare”, säger Dr Mihir Kelshiker vid Imperial College.

En gamechanger för vården

Det nya AI-stetoskopet, som tillverkas av amerikanska Eko Health, ska rullas ut på fler vårdcentraler i Storbritannien. Planer finns på att införa det i bland annat södra London, Sussex och Wales.

”Det här verktyget kan bli en riktig gamechanger för patienter, genom att ge lokala läkare möjligheten att hitta problem tidigare och behandla stora folksjukdomar mer effektivt”, säger Prof Mike Lewis från National Institute for Health and Care Research.

Med AI-stetoskopet kan läkare på bara några sekunder se sådant som tidigare krävde dyr och avancerad utrustning, något som i förlängningen kan betyda skillnaden mellan liv och död för tusentals patienter varje år.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

