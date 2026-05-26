Under Alperna och Pyrenéerna kan det dölja sig en enorm energiresurs som ännu inte kartlagts. Forskare talar om en ”energiskatt” som kan förändra Europas energiförsörjning.
Okänd "energiskatt" under Alperna kan förändra Europas framtid
Energiförråd under Alperna
Under bergskedjorna Alperna och Pyrenéerna i södra Europa kan det vidare finnas ett hittills underskattat och potentiellt enormt energiförråd i jordskorpan.
Forskare har länge vetat att jordens inre producerar väte genom naturliga kemiska processer, särskilt där järnrika bergarter reagerar med vatten under högt tryck och temperatur.
Det som är nytt i studierna kring Alperna och Pyrenéerna är att dessa bergskedjor kan ha särskilt gynnsamma geologiska förhållanden för att fånga och lagra detta väte i underjordiska reservoarer.
Ny framtida energikälla
Om dessa hypoteser bekräftas skulle det innebära att Europa sitter på ett potentiellt stort “naturligt vätefält” som inte kräver industriell produktion genom elektrolys eller fossila bränslen. Naturligt väte, ibland kallat geologiskt väte eller “vit väte”, ses av vissa forskare som en möjlig framtida energikälla med mycket låga koldioxidutsläpp.
I den franska regionen Lorraine har till exempel djupborrning avslöjat betydande koncentrationer av naturligt väte – vilket tyder på att det finns en av de största reservoarerna som identifierats i Europa. Just nu pågår prospekteringsarbete för att bedöma dess faktiska exploateringspotential, enligt Futura.
Väte kan vara nyckelspelare
Samtidigt pågår en global kapplöpning om nya energikällor som kan ersätta fossila bränslen. Väte har länge setts som en nyckelspelare i framtidens energisystem, men det mesta av dagens väte produceras fortfarande med stora koldioxidutsläpp.
Naturligt väte skulle kunna förändra den ekvationen helt.
Om Europa lyckas identifiera och utveckla sådana resurser kan det få stora geopolitiska konsekvenser. Kontinenten skulle i så fall minska sitt beroende av importerad energi och samtidigt stärka sin position i den globala energiomställningen.
I Alperna och Pyrenéerna finns gamla havsbottnar som pressats upp vid kontinentkollisioner, stora förkastningszoner och områden med aktiv tektonisk spänning. Dessa faktorer kan skapa förutsättningar för att väte kontinuerligt bildas och samlas i underjordiska fickor.
Ny fas för Europa
Trots osäkerheten ses upptäckten som en viktig ledtråd i jakten på nya, hållbara energikällor. Forskningen kring jordens dolda väteresurser har därmed gått in i en ny fas – där Europas bergskedjor kan visa sig vara nyckeln till framtidens energilandskap.
