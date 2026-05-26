Okänd "energiskatt" under Alperna kan förändra Europas framtid

Medan hushåll runt om i Europa pressas av stigande gaspriser och växande energikostnader går utvecklingen åt motsatt håll i Stockholm där elpriserna nu faller kraftigt trots den globala oron.

Samtidigt har solel blivit en allt viktigare energikälla runt om i världen, framför allt i Europa – i kampen mot stigande energikostnader.

Energiförråd under Alperna

Under bergskedjorna Alperna och Pyrenéerna i södra Europa kan det vidare finnas ett hittills underskattat och potentiellt enormt energiförråd i jordskorpan.

Forskare har länge vetat att jordens inre producerar väte genom naturliga kemiska processer, särskilt där järnrika bergarter reagerar med vatten under högt tryck och temperatur.

Det som är nytt i studierna kring Alperna och Pyrenéerna är att dessa bergskedjor kan ha särskilt gynnsamma geologiska förhållanden för att fånga och lagra detta väte i underjordiska reservoarer.