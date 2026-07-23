Bro på 30 minuter – ny 3D-printing av betong kan bli genombrott

Cementproduktionen, som är den mest klimatbelastande delen av betongtillverkningen, står för omkring åtta procent av världens koldioxidutsläpp.

Anpassad för industriella skrivare

MIT-forskarnas lösning bygger på avancerad 3D-printing av betong. Genom att endast placera material där det faktiskt behövs kan betydligt lättare konstruktioner tillverkas utan att stabiliteten försämras. Forskningen är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Additive Manufacturing.

En av de stora utmaningarna har varit att dagens industriella 3D-skrivare har begränsad rörlighet och relativt grova munstycken, vilket gör många optimerade konstruktioner omöjliga att skriva ut, rapporterar norska Illustrerad vetenskap.

Forskarna har därför utvecklat en programvara som redan i designstadiet tar hänsyn till skrivarnas begränsningar och skapar geometrier som faktiskt går att producera.