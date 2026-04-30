Brottsdömd stjärnforskare börjar om – i Kina

Påföljden blev bland annat husarrest, böter och skadestånd. Fallet blev ett av de mest uppmärksammade inom USA:s försök att motverka tekniköverföring till Kina.

Byggt upp nytt labb

Bara några år senare har han byggt upp en ny forskningsmiljö med betydligt större resurser än tidigare.

Han leder nu det statligt finansierade laboratoriet i-BRAIN i staden Shenzhen, en del av Shenzhen Medical Academy of Research and Translation, med fokus på avancerad hjärn-dator-teknik, skriver Reuters.

”Jag anlände den 28 april 2025 med en dröm och inte mycket mer, kanske ett par väskor med kläder. Personligen är mina egna mål att göra Shenzhen till en världsledare”, sa han vid en konferens i december.

i-BRAIN har tillgång till avancerad utrustning för nanoteknik och halvledartillverkning samt omfattande faciliteter för primatforskning.