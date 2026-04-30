Han var den amerikanske pionjären som revolutionerade nanovetenskapen. Sedan dömdes han för kontakter med Kina – och nu har han flyttat dit.
Brottsdömd stjärnforskare börjar om – i Kina
Amerikanen Charles Lieber, före detta professor vid Harvard University, dömdes 2021 för att ha lämnat falska uppgifter till amerikanska myndigheter.
Det handlade om hans kopplingar till ett kinesiskt rekryteringsprogram samt för skattebrott kopplade till ersättningar från ett kinesiskt universitet.
Påföljden blev bland annat husarrest, böter och skadestånd. Fallet blev ett av de mest uppmärksammade inom USA:s försök att motverka tekniköverföring till Kina.
Byggt upp nytt labb
Bara några år senare har han byggt upp en ny forskningsmiljö med betydligt större resurser än tidigare.
Han leder nu det statligt finansierade laboratoriet i-BRAIN i staden Shenzhen, en del av Shenzhen Medical Academy of Research and Translation, med fokus på avancerad hjärn-dator-teknik, skriver Reuters.
”Jag anlände den 28 april 2025 med en dröm och inte mycket mer, kanske ett par väskor med kläder. Personligen är mina egna mål att göra Shenzhen till en världsledare”, sa han vid en konferens i december.
i-BRAIN har tillgång till avancerad utrustning för nanoteknik och halvledartillverkning samt omfattande faciliteter för primatforskning.
Känsligt område
Den typen av resurser är avgörande för utvecklingen av invasiva hjärn-dator-gränssnitt, där experiment på apor ofta ses som ett steg mot kliniska tillämpningar på människor.
Tekniken har potential att behandla svåra neurologiska sjukdomar och återställa funktioner hos förlamade patienter.
Samtidigt betraktas området som strategiskt känsligt, eftersom det också kan få militära tillämpningar.
Amerikanska försvarsbedömare har pekat på att kinesiska forskningsprogram undersöker hur tekniken kan användas för att förbättra kognitiv förmåga och operativ kapacitet hos soldater.
Kostar rejält
Liebers nya verksamhet är en del av en bredare satsning från kinesiska myndigheter på högteknologisk forskning.
Hjärn-dator-gränssnitt har pekats ut som ett prioriterat område i landets senaste femårsplan, och investeringarna i forskningsinfrastruktur i Shenzhen uppgår till miljardbelopp.
Miljön kring i-BRAIN omfattar flera statligt finansierade institut och laboratorier med nära kopplingar till nationella utvecklingsmål.
Utvecklingen väcker oro bland vissa analytiker i USA, som menar att befintliga kontrollsystem inte räcker för att hindra spridning av teknik med potentiella säkerhetsrisker.
