Den nya tunnelbanan i Stockholm har rusat i kostnad från en ursprunglig beräkning på 56 miljarder kronor till omkring 100 miljarder. Nu kräver Stockholms Handelskammare en oberoende granskning.
Nya tunnelbanan snart dubbelt så dyr: "Ett haveri"
Som Dagens PS tidigare rapporterat rusar kostnaderna för utbyggnaden av Stockholms tunnelbana rusat kraftigt. Nu kräver Stockholms Handelskammare att projektet granskas.
”Det här är ett haveri och vid haverier krävs det att det görs en oberoende granskning, en noggrann genomgång liknande den som gjordes om Nya Karolinska”, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, till Svenska Dagbladet.
Ett finansieringsgap större än Nya Karolinska
Region Stockholms nya prognos är 99,8 miljarder kronor. Det innebär ett finansieringsgap på 22,9 miljarder mot de beslut och den finansiering som finns i dag. Av gapet gäller 20,8 miljarder de delar som staten, regionen och kommunerna finansierar gemensamt.
”Enbart finansieringsgapet för tunnelbanan är större än hela byggkostnaden för Nya Karolinska, som var 18,5 miljarder kronor. Det säger något om omfattningen”, säger Carl Bergkvist till SvD.
Så sent som december 2025 kom staten, Region Stockholm och de berörda kommunerna överens om ytterligare finansiering efter att kostnaderna redan hade stigit. Regeringen beskrev då tunnelbaneutbyggnaden som finansierad. Mindre än ett år senare visar Region Stockholms nya prognos alltså ett hål på 22,9 miljarder kronor.
Enligt Per Ling-Vannerus, chef för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, beror kostnadssmällen framför allt på fyra saker: Högre byggpriser, framtida risker som nu räknas in, tidigare riskutfall och den extra tid som krävs innan anläggningarna kan öppna.
”Att tidsplanen varit så stressad och att vi inte har haft några riskreserver för Stockholmsförhandlingen, det är unikt”, säger Per Ling-Vannerus till SVT.
”Uppstår ju inte över en natt”
Den nya prognosen innehåller 9,8 miljarder kronor i risker. Regionen räknar nu med risker som bedöms ha mer än 70 procents sannolikhet att inträffa och har dessutom lagt in en riskreserv för oförutsedda händelser.
”En miljardnota av den här storleken uppstår ju inte över en natt. Det måste klarläggas vem som visste vad, när de här kostnadsökningarna blev kända och vilken information som lämnades inför uppgörelsen i höstas”, säger Carl Bergkvist på Stockholms handelskammare till SvD.
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