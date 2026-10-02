Nya tunnelbanan snart dubbelt så dyr: "Ett haveri"

”Det här är ett haveri och vid haverier krävs det att det görs en oberoende granskning, en noggrann genomgång liknande den som gjordes om Nya Karolinska”, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, till Svenska Dagbladet.

Ett finansieringsgap större än Nya Karolinska

Region Stockholms nya prognos är 99,8 miljarder kronor. Det innebär ett finansieringsgap på 22,9 miljarder mot de beslut och den finansiering som finns i dag. Av gapet gäller 20,8 miljarder de delar som staten, regionen och kommunerna finansierar gemensamt.

”Enbart finansieringsgapet för tunnelbanan är större än hela byggkostnaden för Nya Karolinska, som var 18,5 miljarder kronor. Det säger något om omfattningen”, säger Carl Bergkvist till SvD.

Så sent som december 2025 kom staten, Region Stockholm och de berörda kommunerna överens om ytterligare finansiering efter att kostnaderna redan hade stigit. Regeringen beskrev då tunnelbaneutbyggnaden som finansierad. Mindre än ett år senare visar Region Stockholms nya prognos alltså ett hål på 22,9 miljarder kronor.

Enligt Per Ling-Vannerus, chef för Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, beror kostnadssmällen framför allt på fyra saker: Högre byggpriser, framtida risker som nu räknas in, tidigare riskutfall och den extra tid som krävs innan anläggningarna kan öppna.

”Att tidsplanen varit så stressad och att vi inte har haft några riskreserver för Stockholmsförhandlingen, det är unikt”, säger Per Ling-Vannerus till SVT.