Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna

Bostadspriser stockholm
Det är dyrt att bo vid Kungsträdgården (Foto: Anna Hållams/Henrik Montgomery/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 10 okt. 2025Publicerad: 10 okt. 2025

Booli har släppt årets tunnelbanekarta över bostadspriser i Stockholm. Kartan visar vad en genomsnittlig lägenhet kostar vid varje station. 

Förvisso föll Stockholms bostadspriser med 3,4 procent i juli. I slutändan är dock Stockholm en dyr stad att bo i. Här hittar vi exempelvis Sveriges dyraste stadsdel.

För den som gärna vill bo i Stockholm, men inte har råd med en våning på söder för 54 miljoner kronor, finns det andra delar av staden att rikta blicken mot. Nu har Booli, liksom i fjol, tagit reda på hur mycket en lägenhet kostar vid varje tunnelbanestation i Stockholm. 

Innerstan fortsätter dominera

Precis som i fjol toppar samma tre stationer listan över de högsta kvadratmeterpriserna: Kungsträdgården, Östermalmstorg och Karlaplan. 

Vid Kungsträdgården ligger snittet på 157 304 kronor per kvadratmeter. Östermalmstorg följer på 146 765 kronor och Karlaplan på 136 811 kronor. 

Enligt Boolis kartläggning har snittnivåerna vid dessa stationer dessutom stigit jämfört med förra året och närmar sig toppåret 2022.

Spela klippet
En station bort – tiotusentals kronor billigare

Det generella mönstret är att ju längre ut från city du bor, desto lägre är priset per kvadratmeter. 

Det finns dock flera exempel där prisskillnaden blir dramatisk redan vid nästa hållplats. 

Mellan Skanstull (104 241 kr/kvm) och Gullmarsplan (79 816 kr/kvm) skiljer det cirka 25 000 kronor per kvadratmeter – en bro och tre minuters resa. 

Samma sak mellan Karlaplan (136 811 kr/kvm) och Gärdet (103 968 kr/kvm), där prisskillnaden är nära 33 000 kronor per kvadratmeter trots att stationerna ligger bredvid varandra.

Även i söderort märks stora pris-steg. Hägerstensåsen (62 164 kr/kvm) och Västertorp (53 570 kr/kvm) ligger mindre än en minut ifrån varandra i restid, men skiljs åt av drygt 8 500 kronor per kvadratmeter.

Blå linjen: från dyrast till billigast

Den blå linjen rymmer båda ytterligheterna i årets karta. 

Dyrast är Kungsträdgården, medan Tensta är billigast med 19 862 kronor per kvadratmeter. Skillnaden mellan stationerna landar på omkring 137 000 kronor per kvadratmeter – trots att resan däremellan tar ungefär 20 minuter. 

Näst billigast är Norsborg (23 826 kr/kvm), följt av Hallunda (24 015 kr/kvm).

Tensta bostadspriser
… och billigare att bo i Tensta (Foto: Helena Landstedt/TT)

Här har Stockholms bostadspriser stigit mest

Bland stationerna som ökat mest i pris jämfört med fjolåret ligger T-centralen och Zinkensdamm i topp, båda upp åtta procent. 

Därefter kommer Skanstull och Mariatorget med sju procent. 

På en övergripande nivå har lägenhetspriserna i Storstockholm stigit med i genomsnitt 1,5 procent hittills i år enligt SBAB Booli Housing Price Index.

Noteringar från kartläggningen

Akalla har klättrat sex placeringar från att tidigare ha varit billigast, även om kvadratmeterpriset ligger kvar runt 26 000 kronor. För vissa stationer saknas uppgifter: Hjulsta och Fittja har inget redovisat kvadratmeterpris eftersom Booli inte fått in några slutpriser för perioden, vilket kan bero på fler hyresrätter eller villor i området.

Bottom line: Boolis karta visar hur avgörande stationläget är i Stockholm. Den som orkar ta tunnelbanan en hållplats till kan spara tiotusentals kronor per kvadratmeter – utan att flytta långt.

Vill du läsa mer om Stockholms bostadsmarknad? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.

Matilda Habbe
