Bostadspriser: Så mycket skiljer det mellan tunnelbanestationerna

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

En station bort – tiotusentals kronor billigare

Det generella mönstret är att ju längre ut från city du bor, desto lägre är priset per kvadratmeter.

Det finns dock flera exempel där prisskillnaden blir dramatisk redan vid nästa hållplats.

ANNONS

Mellan Skanstull (104 241 kr/kvm) och Gullmarsplan (79 816 kr/kvm) skiljer det cirka 25 000 kronor per kvadratmeter – en bro och tre minuters resa.

Samma sak mellan Karlaplan (136 811 kr/kvm) och Gärdet (103 968 kr/kvm), där prisskillnaden är nära 33 000 kronor per kvadratmeter trots att stationerna ligger bredvid varandra.

Även i söderort märks stora pris-steg. Hägerstensåsen (62 164 kr/kvm) och Västertorp (53 570 kr/kvm) ligger mindre än en minut ifrån varandra i restid, men skiljs åt av drygt 8 500 kronor per kvadratmeter.

Blå linjen: från dyrast till billigast

Den blå linjen rymmer båda ytterligheterna i årets karta.

Dyrast är Kungsträdgården, medan Tensta är billigast med 19 862 kronor per kvadratmeter. Skillnaden mellan stationerna landar på omkring 137 000 kronor per kvadratmeter – trots att resan däremellan tar ungefär 20 minuter.

Näst billigast är Norsborg (23 826 kr/kvm), följt av Hallunda (24 015 kr/kvm).

… och billigare att bo i Tensta (Foto: Helena Landstedt/TT)

Här har Stockholms bostadspriser stigit mest

ANNONS

Bland stationerna som ökat mest i pris jämfört med fjolåret ligger T-centralen och Zinkensdamm i topp, båda upp åtta procent.

Därefter kommer Skanstull och Mariatorget med sju procent.

På en övergripande nivå har lägenhetspriserna i Storstockholm stigit med i genomsnitt 1,5 procent hittills i år enligt SBAB Booli Housing Price Index.

Noteringar från kartläggningen

Akalla har klättrat sex placeringar från att tidigare ha varit billigast, även om kvadratmeterpriset ligger kvar runt 26 000 kronor. För vissa stationer saknas uppgifter: Hjulsta och Fittja har inget redovisat kvadratmeterpris eftersom Booli inte fått in några slutpriser för perioden, vilket kan bero på fler hyresrätter eller villor i området.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen? Prenumerera nu

Bottom line: Boolis karta visar hur avgörande stationläget är i Stockholm. Den som orkar ta tunnelbanan en hållplats till kan spara tiotusentals kronor per kvadratmeter – utan att flytta långt.

Vill du läsa mer om Stockholms bostadsmarknad? Då kan vi slå ett slag för den här genomgången.