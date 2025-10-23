Nya kryphålet som gör ditt lösenordsbyte meningslöst

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Bestående tillgång även efter säkerhetsåtgärder

Enligt Proofpoint innebär strategin att hackare kan behålla sin tillgång till ett konto även efter att användaren har bytt lösenord eller aktiverat multifaktorautentisering (MFA), vilket TechRadar uppmärksammar.

Detta gör attacken särskilt förödande eftersom tillgång till ett molnkonto kan öppna dörren för en rad efterföljande intrång och dataläckage.

Frekvensen och allvaret i denna typ av kontoövertagningar ökar snabbt. Cyberbrottslingarna kan exfiltrera information och använda det komprometterade kontot som en språngbräda för ytterligare attacker inom nätverket.

Exempel från verkligheten visar på hotets allvar

Forskarna har utvecklat ett “proof of concept” för att demonstrera hur en sådan attack kan se ut, och de har även upptäckt ett verkligt fall. I detta exempel observerades en lyckad inloggning som troligen var kopplad till social ingenjörskonst.

Forskarna förklarar: “Efter ungefär 4 dagar ändrades användarens lösenord, varpå vi observerade misslyckade inloggningsförsök från en nigeriansk bostads-IP-adress. Men applikationen förblev aktiv.”

De understryker att “denna fallstudie visar att hoten inte bara är teoretiska – utan aktiva, utnyttjade risker i det nuvarande hotlandskapet.”

Det enda sättet att manuellt återkalla den obehöriga åtkomsten, innan de hemliga autentiseringsuppgifterna automatiskt löper ut efter två år, är genom att ta bort behörigheterna manuellt.

Detta belyser vikten av regelbunden granskning och kontinuerlig övervakning av alla applikations- och kontobehörigheter.

