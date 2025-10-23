Cyberbrottslingar har utvecklat en ny och sofistikerad taktik för att behålla kontrollen över konton som de har komprometterat.
Nya kryphålet som gör ditt lösenordsbyte meningslöst
Fusionsdrömmen lever – bolag hävdar historiskt genombrott
Ett brittiskt bolag, First Light Fusion, säger sig ha tagit ett historiskt steg mot framtidens energikälla. Med en ny teknik kallad FLARE menar företaget att de har lagt grunden till världens första kommersiellt gångbara väg till fusionsenergi – en energiform som ofta beskrivs som både ren och nästan obegränsad.
Din inloggning kan knäckas på en sekund – värsta fällorna
Svenskarnas digitala säkerhet är hotad. Många återanvänder lösenord – och experter varnar: Ditt kan knäckas på under en sekund. En stor andel av svenskarna tar onödiga risker med sin digitala säkerhet, enligt en ny undersökning. Nästan sex av tio använder samma lösenord för flera olika konton, en vana som kan få allvarliga konsekvenser om ett …
Futuristisk affärsjet – 300 sålda på ett bräde
Flygplan utan fönster låter som science fiction, men det är precis vad Otto Aerospace presenterat med sin nya affärsjet Phantom 3500. Nu har världens näst största företag inom delägarskap av flygplan, Flexjet, lagt en order på hela 300 exemplar – en affär som kan skriva om reglerna för privatflyget.
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?
Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd. Nu verkar gåtan med flight 1093 och dess skadade framruta vara löst, och svaret är betydligt mer jordnära än väntat. Ett väderballongföretag har nämligen bekräftat att det med all sannolikhet är en …
Mannen byggde spionprogram – blev själv attackerad av det
Apple skickade en hotnotis till en utvecklare som tidigare arbetade med övervakningsteknik, och varnade honom för en riktad attack med legosoldatsspionprogram mot hans iPhone. En utvecklare som tidigare arbetat med att ta fram övervakningsteknik för statliga hackverktyg hos företaget Trenchant fick i mars i år ett oväntat meddelande från Apple.
Metoden kringgår till och med både lösenordsåterställning och multifaktorautentisering, vilket skapar en långvarig risk i molnmiljöer.
Forskare avslöjar utstuderad cyberattack
Säkerhetsexperter vid Proofpoint har larmat om en utstuderad metod som hackare använder för att säkra permanent tillgång till kapade konton, skriver säkerhetsföretaget. Denna typ av attack utnyttjar en sårbarhet i hur vissa applikationer hanterar auktorisering, specifikt via den protokollstandard som kallas OAuth.
Genom att använda denna lucka kan illasinnade aktörer skapa och auktorisera interna applikationer med anpassade behörigheter. Resultatet blir en så kallad kontoövertagning (ATO) som ger dem möjlighet att behålla sin åtkomst till molnmiljöer under lång tid.
Teknikjätten: Fienden får nu permanent förbud
Intressanta vändningar i ett sex år långt juridiskt drama där en kontroversiell spionprogramtillverkare nu möter konsekvenser.
Bestående tillgång även efter säkerhetsåtgärder
Enligt Proofpoint innebär strategin att hackare kan behålla sin tillgång till ett konto även efter att användaren har bytt lösenord eller aktiverat multifaktorautentisering (MFA), vilket TechRadar uppmärksammar.
Detta gör attacken särskilt förödande eftersom tillgång till ett molnkonto kan öppna dörren för en rad efterföljande intrång och dataläckage.
Frekvensen och allvaret i denna typ av kontoövertagningar ökar snabbt. Cyberbrottslingarna kan exfiltrera information och använda det komprometterade kontot som en språngbräda för ytterligare attacker inom nätverket.
Mannen byggde spionprogram – blev själv attackerad av det
Apple skickade en hotnotis till en utvecklare som tidigare arbetade med övervakningsteknik, och varnade honom för en riktad attack med
Exempel från verkligheten visar på hotets allvar
Forskarna har utvecklat ett “proof of concept” för att demonstrera hur en sådan attack kan se ut, och de har även upptäckt ett verkligt fall. I detta exempel observerades en lyckad inloggning som troligen var kopplad till social ingenjörskonst.
Forskarna förklarar: “Efter ungefär 4 dagar ändrades användarens lösenord, varpå vi observerade misslyckade inloggningsförsök från en nigeriansk bostads-IP-adress. Men applikationen förblev aktiv.”
De understryker att “denna fallstudie visar att hoten inte bara är teoretiska – utan aktiva, utnyttjade risker i det nuvarande hotlandskapet.”
Det enda sättet att manuellt återkalla den obehöriga åtkomsten, innan de hemliga autentiseringsuppgifterna automatiskt löper ut efter två år, är genom att ta bort behörigheterna manuellt.
Detta belyser vikten av regelbunden granskning och kontinuerlig övervakning av alla applikations- och kontobehörigheter.
Mysteriet med flygkollisionen löst: Var det rymdskrot?
Den mystiska smällen mot ett United Airlines-plan förra veckan har lett till vilda spekulationer om orsaken, från rymdskrot till fåglar på hög höjd. Nu
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl.
Nya kryphålet som gör ditt lösenordsbyte meningslöst
American Express flyger högt – lyxkortet som blev en livsstil
När andra finansjättar kämpar i motvind fortsätter American Express att skina. Under årets tredje kvartal slog kortjätten alla rekord – med ökade kortköp, rusande vinster och en tydlig strategi: premium, teknik och global expansion. Aktien steg med 7,3 procent på rapportdagen. En klubb för de som älskar att betala dyrt – och ofta American Express …
Imperiet vacklar – USA fast i skuldspiral utan slut
USA:s statsskuld har passerat 38 biljoner dollar. På drygt två månader har skulden vuxit med ytterligare en biljon – den snabbaste ökningen utanför pandemin. Nu varnar ekonomer för att världens mäktigaste ekonomi håller på att tappa kontrollen över sina egna finanser. ”Om det känns som att vi lägger till skulder snabbare än någonsin, så är …
Forskare varnar för global kris: Flera städer i fara
Haven stiger nu i en takt som saknar motstycke i modern tid. En ny studie visar att havsnivåerna ökar snabbare än under någon period de senaste 4 000 åren – och att utvecklingen accelererar. Den globala höjningen av havsnivån var oväntat hög under 2024. Bakom ökningen ligger två kraftfulla processer: smältande ismassor och expanderande hav. …
Oracle: AI-hype även i Sverige – "ser enorm efterfrågan"
Amerikanska Oracle tog marknaden fullständigt på sängen när orderboken för AI-tjänster exploderat med flera hundra procent vid senaste kvartalsrapporten. För Dagens PS berättar nu Oracles Sverigechef att även här på svenska marknaden är efterfrågan på bolagets AI-tjänster stark. Men frågan hur företag hanterar sin data på ett säkert sätt är en utmaning framåt. Läs även: …