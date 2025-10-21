Dagens PS
Teknikjätten: Fienden får nu permanent förbud

Whats App har äntligen fått rätt mot ryska spionbolaget. (Foto: Sebastian Scheiner AP och Brett Jordan on Unsplash)
Whats App har äntligen fått rätt mot ryska spionbolaget. (Foto: Sebastian Scheiner AP och Brett Jordan on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Intressanta vändningar i ett sex år långt juridiskt drama där en kontroversiell spionprogramtillverkare nu möter konsekvenser.

Ett domstolsbeslut har utfärdats som permanent blockerar det israeliska företaget från att rikta in sig på användare av den globala meddelandeappen. Samtidigt minskar den ekonomiska smällen drastiskt.

Juridisk seger efter års strid

En federal domare har beviljat Meta-ägda WhatsApps begäran om ett permanent föreläggande, vilket innebär att det israeliska cyberunderrättelseföretaget NSO Group blockeras från att rikta in sig på meddelandeappens användare i framtiden.

Beslutet kommer efter en långdragen juridisk process, skriver Courthouse News Service.

Detta markerar en viktig seger för Meta i dess ansträngningar att skydda sina användare.

Tidigare i år fastslog en jury att företaget skulle tvingas betala Meta mer än 1,8 miljarder svenska kronor ($167 miljoner) efter en kampanj 2019 som riktade sig mot över 1 400 WhatsApp-användare, inklusive journalister och människorättsaktivister.

Böterna minskar drastiskt

I en dramatisk vändning beslutade dock distriktsdomaren Phyllis Hamilton i fredags att straffskadeståndet skulle reduceras kraftigt. Domaren ansåg att domstolen inte hade tillräckligt med bevis för att fastställa att NSO Groups beteende var “särskilt upprörande”.

På grund av detta begränsades förhållandet för straffskadeståndet till 9 gånger det ursprungliga beloppet. Detta ledde till att betalningen reducerades till motsvarande omkring 43 miljoner svenska kronor ($4 miljoner).

Trots denna minskning är själva blockeringen av NSO Group från plattformen det mest betydande utfallet för WhatsApp.

“Bannlyser spionprogramtillverkaren”

Will Cathart, chef för WhatsApp, uttalade sig om beslutet. I ett uttalande sade han att domen “bannlyser spionprogramtillverkaren NSO från att någonsin rikta in sig på WhatsApp och våra globala användare igen”.

“Vi välkomnar detta beslut som kommer efter sex års tvister för att hålla NSO ansvariga för att ha riktat in sig på medlemmar av det civila samhället”, tillade Cathart.

Samtidigt har NSO Group nyligen bekräftat att de är på väg att bli uppköpta av amerikanska investerare, vilket kan innebära ytterligare förändringar för företagets framtid och verksamhet.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

