Teknikjätten: Fienden får nu permanent förbud

Ett domstolsbeslut har utfärdats som permanent blockerar det israeliska företaget från att rikta in sig på användare av den globala meddelandeappen. Samtidigt minskar den ekonomiska smällen drastiskt.

Juridisk seger efter års strid

En federal domare har beviljat Meta-ägda WhatsApps begäran om ett permanent föreläggande, vilket innebär att det israeliska cyberunderrättelseföretaget NSO Group blockeras från att rikta in sig på meddelandeappens användare i framtiden.

Beslutet kommer efter en långdragen juridisk process, skriver Courthouse News Service.

Detta markerar en viktig seger för Meta i dess ansträngningar att skydda sina användare.

Tidigare i år fastslog en jury att företaget skulle tvingas betala Meta mer än 1,8 miljarder svenska kronor ($167 miljoner) efter en kampanj 2019 som riktade sig mot över 1 400 WhatsApp-användare, inklusive journalister och människorättsaktivister.