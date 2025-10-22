Mannen byggde spionprogram – blev själv attackerad av det

En utvecklare som tidigare arbetat med att ta fram övervakningsteknik för statliga hackverktyg hos företaget Trenchant fick i mars i år ett oväntat meddelande från Apple. Meddelandet, som dök upp på hans privata telefon, löd:

“Apple har upptäckt en riktad attack med legosoldatsspionprogram mot din iPhone.”

Jay Gibson, som av rädsla för repressalier bad att få vara anonym, berättade för TechCrunch att han fick panik. Gibson, som fram till nyligen byggde exploateringsverktyg och spionprogram för västerländska regeringar, kan vara det första dokumenterade fallet där någon som utvecklar dessa verktyg själv har blivit måltavla för ett spionprogram, skriver TechCrunch.

“Vad sjutton är det som händer? Jag visste verkligen inte vad jag skulle tro,” sa Gibson, och tillade att han omedelbart stängde av telefonen den dagen, den 5 mars.

“Jag gick genast och köpte en ny telefon. Jag ringde min pappa. Det var en röra. En stor röra.”

Arbetade med “zero-days”

På Trenchant arbetade Gibson med att utveckla så kallade iOS zero-days, vilket innebär att hitta sårbarheter och utveckla verktyg för att utnyttja dem. Dessa sårbarheter är okända för den som tillverkar den berörda hård- eller mjukvaran, som i detta fall Apple.

“Jag har blandade känslor av hur patetiskt det här är, och sedan extrem rädsla eftersom när saker når denna nivå vet man aldrig vad som kommer att hända,” sade han.

Gibson kan dock inte vara ensam.

Enligt tre källor med direkt kännedom om liknande fall har andra utvecklare av exploitverktyg och spionprogram de senaste månaderna fått notiser från Apple om att de utsatts för liknande attacker.

Apple avböjde att kommentera för TechCrunch.

Angreppet mot Gibsons iPhone visar att spridningen av zero-days och spionprogram nu börjar drabba fler typer av offer. De som tillverkar dessa verktyg har historiskt hävdat att deras lösningar endast används av granskade statliga kunder mot kriminella och terrorister.

Forskare har dock under det senaste årtiondet hittat dussintals fall där regeringar använt dessa verktyg för att rikta in sig på dissidenter, journalister, mänskliga rättighetsförsvarare och politiska rivaler över hela världen.