Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder

Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät betydligt mer kostnadseffektiva.

För svenska hushåll och företag innebär det att fiberutbyggnaden kan ta fart på ett helt annat sätt än tidigare.

Ett nytt ramverk för snabbare nät

Den nya förordningen, som formellt heter Verordnung (EU) 2024/1309, ska skapa en gemensam grund för hur EU-länderna bygger ut höghastighetsnät, skriver Chip.

Målet är att minska fördröjningar, sänka kostnader och få olika aktörer att använda infrastruktur mer effektivt. En central del är att nätägare i större utsträckning ska dela befintliga rör, schakt och tekniska utrymmen.

Genom att undvika onödiga dubbla arbeten ska fiber kunna rullas ut snabbare och till en lägre kostnad.

För hushåll innebär det större chans till snabb uppkoppling även i områden där utbyggnaden tidigare dragit ut på tiden.

Det är inte bara internetkunder som behöver förhålla sig till de nya reglerna.

