Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder

nätet
Var fjärde konsument i Sverige har drabbats av bedrägeri på nätet under det senaste året. (Foto: Pexels)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna.

Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät betydligt mer kostnadseffektiva.

För svenska hushåll och företag innebär det att fiberutbyggnaden kan ta fart på ett helt annat sätt än tidigare.

Ett nytt ramverk för snabbare nät

Den nya förordningen, som formellt heter Verordnung (EU) 2024/1309, ska skapa en gemensam grund för hur EU-länderna bygger ut höghastighetsnät, skriver Chip.

Målet är att minska fördröjningar, sänka kostnader och få olika aktörer att använda infrastruktur mer effektivt. En central del är att nätägare i större utsträckning ska dela befintliga rör, schakt och tekniska utrymmen.

Genom att undvika onödiga dubbla arbeten ska fiber kunna rullas ut snabbare och till en lägre kostnad.

För hushåll innebär det större chans till snabb uppkoppling även i områden där utbyggnaden tidigare dragit ut på tiden.

Det är inte bara internetkunder som behöver förhålla sig till de nya reglerna.

Mer konkurrens och bättre tillgång till fiber

Reglerna får också direkta konsekvenser för konsumenter.

En större del av nya byggnader och omfattande renoveringar måste förses med nät som klarar mycket höga kapaciteter.

Det öppnar för fler fiberanslutningar och minskar risken för att nybyggda bostäder hamnar med föråldrad teknik redan från start.

EU kräver även att länderna inför tydliga system för tvistlösning mellan operatörer.

Det ska ge fler aktörer möjlighet att erbjuda bredband på lika villkor, vilket i förlängningen kan ge konsumenterna bättre priser och fler alternativ.

Mindre grävande, mindre väntan

En annan viktig förändring handlar om koordinering av byggarbeten.

När arbeten görs på gator och tomter ska de i större utsträckning samordnas så att samma område inte behöver grävas upp flera gånger.

Det kan minska störningar och innebära färre avbrott för dem som bor längs sträckorna.

För svenska internetkunder betyder de nya reglerna en tydlig förändring: snabbare nät kan bli verklighet tidigare, och konkurrensen om kunderna kan öka.

EU vill göra gigabithastigheter till norm, och nu tas ett avgörande steg mot att göra det möjligt.

EU Internet Regler
