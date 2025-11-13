De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna.
Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder
Mest läst i kategorin
Windows 11-användare varnas: Gör det här innan det är för sent
Många datorer riskerar att blockeras från framtida uppdateringar, så här ser du om din Windows 11-installation är i fara. För dig som regelbundet arbetar med flera datorer eller har ett företag där flera maskiner ansluts till samma konto är det dags att agera. Enligt Microsoft Store har ett vanligt konsumentkonto en gräns på tio anslutna …
Så spårar Google dig dygnet runt – utan att du kan säga nej
Googles dolda systemtjänst på Android vet mer om dig än du tror – och du kan inte stänga av den utan att telefonen slutar fungera. Bakom Google Play Store döljer sig något större – Google Play Services. Den körs ständigt i bakgrunden, har tillgång till plats, mikrofon, kontakter och filer, och du kan inte stänga …
Den är elegant, tyst och helt genial – Årets Pryl 2026
Något litet, runt och nästan osynligt har fångat teknikvärldens uppmärksamhet. En pryl som lovar lugn i en tid när allt snurrar snabbare. Branschorganisationen ElektronikBranschen har korat den smarta ringen till Årets Pryl 2026 – ett pris som varje år lyfter fram teknik som fångar sin samtid och pekar mot framtiden. I år föll valet på …
AI bleknar i jämförelse med morgondagens superdatorer
AI får börsen att skjuta i taket i USA, men det kanske borde talas om ett ännu större paradigmskifte. Det handlar om kvantdatorer som kan förändra techvärlden i grunden. Kvantteknike har länge betraktas som framtidens vetenskapliga genombrott. Nu blir den mindre framtid och mer nutid i och med att med att den tar plats i …
Forskning: Föräldrar ratar präktiga expertråd
Många föräldrar upplever råden kring barns skärmtid som präktiga och verklighetsfrånvända. Det visar en ny forskningsstudie. Diskussionerna om hur mycket barnen sitter vid sina skärmar och vad det beror på, samt vad som ska göras för att minska skärmtiden har pågått under många år. Klass avgör Föräldrarna hörs mycket sällan i debatten. Det är de …
Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät betydligt mer kostnadseffektiva.
För svenska hushåll och företag innebär det att fiberutbyggnaden kan ta fart på ett helt annat sätt än tidigare.
Ett nytt ramverk för snabbare nät
Den nya förordningen, som formellt heter Verordnung (EU) 2024/1309, ska skapa en gemensam grund för hur EU-länderna bygger ut höghastighetsnät, skriver Chip.
Målet är att minska fördröjningar, sänka kostnader och få olika aktörer att använda infrastruktur mer effektivt. En central del är att nätägare i större utsträckning ska dela befintliga rör, schakt och tekniska utrymmen.
Genom att undvika onödiga dubbla arbeten ska fiber kunna rullas ut snabbare och till en lägre kostnad.
För hushåll innebär det större chans till snabb uppkoppling även i områden där utbyggnaden tidigare dragit ut på tiden.
Det är inte bara internetkunder som behöver förhålla sig till de nya reglerna.
Läs här: Nya körkortsregler: Många kan behöva ta om sitt körkort – Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Mer konkurrens och bättre tillgång till fiber
Reglerna får också direkta konsekvenser för konsumenter.
En större del av nya byggnader och omfattande renoveringar måste förses med nät som klarar mycket höga kapaciteter.
Det öppnar för fler fiberanslutningar och minskar risken för att nybyggda bostäder hamnar med föråldrad teknik redan från start.
EU kräver även att länderna inför tydliga system för tvistlösning mellan operatörer.
Det ska ge fler aktörer möjlighet att erbjuda bredband på lika villkor, vilket i förlängningen kan ge konsumenterna bättre priser och fler alternativ.
Läs även: Miljarder konton i rekordstor läcka – alla borde byta lösenord – Dagens PS
Mindre grävande, mindre väntan
En annan viktig förändring handlar om koordinering av byggarbeten.
När arbeten görs på gator och tomter ska de i större utsträckning samordnas så att samma område inte behöver grävas upp flera gånger.
Det kan minska störningar och innebära färre avbrott för dem som bor längs sträckorna.
För svenska internetkunder betyder de nya reglerna en tydlig förändring: snabbare nät kan bli verklighet tidigare, och konkurrensen om kunderna kan öka.
EU vill göra gigabithastigheter till norm, och nu tas ett avgörande steg mot att göra det möjligt.
Missa inte:
Miljarder konton i rekordstor läcka – alla borde byta lösenord – Dagens PS
Det nya digitala världskriget – jakten på webbläsaren – Dagens PS
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Tyskland jublar över Googles beslut: "Precis vad vi behöver"
Tysklands ekonomi har svårt att ta fart. Men nu får den en boost när jätten Google har bestämt sig för att satsa stort. När det talas om spetsutveckling inom AI så är det allt som oftast USA som kommer på tal. Men även på europeisk mark finns det potential. Nu genomför Google sin största investering …
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Ryska hotformuleringar skapar rubriker: Danmark nämns som mål
Danmark hamnar i fokus när cyberangreppen trappas upp inför valet och ryska aktörer markerar sin närvaro i den digitala konflikten Med bara några dagar kvar till kommun- och regionsvalen har Danmark hamnat i fokus för ett omfattande cyberangrepp. Flera danska kommuner rapporterar stora driftstörningar efter attacker som snabbt kopplats till den ryska hackergruppen NoName057(16). Gruppen …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Nya EU-regler träder snart i kraft – påverkar alla internetkunder
De nya EU-reglerna förändrar spelplanen för både operatörer och kunder och påverkar fler än många tror. EU tar nu ett stort steg för att påskynda utbyggnaden av snabbare internet i medlemsländerna. Om bara några dagar träder den nya gigabitförordningen i kraft, ett regelverk som syftar till att göra både byggnation och anslutning av snabba nät …