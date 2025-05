Teknik

Motorväg under fjorden – Norge bygger djupast och längst i världen

Nästan tre mil lång och fyra hundra meter under havsytan. Så extrem blir den motorvägstunnel som ska gå under Boknafjorden i Norge och spara 40 minuter för bilisterna. Det är inget mindre än ett ingenjörsmässigt under som tar form långt under havsytan i Norge. När man bygger ny motorväg vill man spara tid genom att …