Web War III är på gång och det handlar om den nya webbläsaren. Google leder i nuläget med hästlängder men racet kan snart se annorlunda ut i takt med att allt fler startups ger sig in i webbläsartävlingen.
WWIII – det nya digitala världskriget
Google har med Chrome lett webbläsar-racet i runt 13 år.
Google har den mest använda webbläsaren
Techjätten har redan fyra miljarder användare och kan ha så mycket som två tredjedelar av hela webbläsarmarknaden.
I takt med Google har varit inblandat i allt fler antitrusttvister håller den balansen emellertid på att omfördelas.
Det är relativt enkelt att bygga en webbläsare eftersom praktiskt taget allt är baserat på Chromium-arkitekturen, och konkurrenter som olika slags startups har nu gett sig in i det nya digitala världskriget, enligt The Verge.
Nya aktörer kommer fram
Chrome är fortfarande den dominerande webbläsaren men frågan är hur länge det kommer se ut så, med olika aktörer som har skilda idéer på hur en webbläsare faktiskt ska se ut.
Startupsen vill även vara med i utformningen hur du surfar framöver, vilka sajter du besöker, precis som Google har gjort fram till nu med Chrome – som har samlat på sig personlig information om ditt dagliga liv.
AI öppnar nya dörrar
När AI sveper fram över världen blir det ännu viktigare för företagen att utveckla nya webbläsare.
Det finns givetvis stora pengar att tjäna.
Framtidens webbläsare kommer bli ännu mer personlig, ungefär som en personlig assistent, som känner dig och dina behov utantill.
Stora pengar som sagt, för att inte tala om annonserna som drar in ännu mer cash.
“Vi vill få in data även utanför appen för att bättre förstå dig”, sade Aravind Srinivas, vd för techbolaget Perplexity AI, tidigare i år.
Han uppgav vidare att företaget planerade “att använda allt innehåll för att bygga en bättre användarprofil, och genom vårt Discover-flöde kan vi visa annonser”.
Webbläsaren ska vidare bli ännu starkare än ett AI-verktyg, och kunna slå chatbotar i det mesta.
Slå två flugor i en smäll
Varför då inte slå två flugor i en smäll menar vd:n Brendan Eich bakom Brave, företaget bakom webbläsaren Brave Browser.
“Du vill ha en chatbot i en webbläsare”, säger han.
Det lutar därmed mot att AI-bolagen kommer satsa på webbläsare och försöka köra om ledande Google.
Webbläsarna måste bli lätta att använda
Om startups och andra techjättar ska kunna mäta sig med Chrome måste de dock göra webbläsarna lättanvända – för det är just det som är succéreceptet för Chrome – och anledningen till att nästan hälften av världens befolkning söker sig genom internet med hjälp av den superenkla webbläsaren.
Google har länge haft herraväldet i webbläsarvärlden, och med allt som händer i AI-racet kan även jätten tvingas att leda den nya AI-utvecklingen för att inte halka efter.
Medför risker
Parisa Tabriz är en av Chrome-cheferna och hon medger att AI öppnar många dörrar men också medför risker.
AI kan leda till en rad nya problem som Google inte har haft med sin webbläsare tidigare säger hon, men är trots allt positiv inför framtiden.
”Webben är fantastisk, att surfa är fantastiskt, och jag ser det som nästa datorskifte. Med webbläsare och AI kommer vi att kunna göra saker vi bara kunnat drömma om, när det gäller att hjälpa människor att få saker gjorda.”
Vill inte sluta som Internet Explorer
Det sista Google vill se hända är att halka efter i det nya racet, ungefär som Microsofts webbläsare Internet Explorer gjorde tidigare – och som lades ner sommaren 2022.
WWIII – det nya digitala världskriget
