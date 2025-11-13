Miljarder konton i rekordstor läcka – alla borde byta lösenord

Den amerikanska tjänsten Have I Been Pwned har bekräftat att man adderat omkring 1,3 miljarder unika lösenord till sin databas, skriver Heise online.

Dessa härrör från den samling som bolaget Synthient identifierat. Deras databas omfattar drygt 2 miljarder e-postadresser.

Dataläckan består i stor utsträckning av uppgifter som stulits via så kallade infostealers, vilket är program som installerats på datorer och telefoner och samlar in inloggningsuppgifter, rapporterar The Munich Eye.

För en svensk användare innebär det att risken för att ha ett äventyrat konto är betydligt större än tidigare och särskilt om man återanvänt lösenord eller användarnamn över flera tjänster.

Dagens PS har tidigare skrivit om hur du kan veta ifall du blivit hackad.

Varför återanvändning av lösenord är farligt

En av de största problemen med en sådan massiv läcka är att många använder samma lösenord för flera tjänster.

När ett lösenord hamnar i fel händer kan hackaren använda metoden credential stuffing, där man testar lösenordet mot andra tjänster och konton.

Enligt Internetstiftelsen bör man inte använda samma lösenord flera gånger. (Foto:

Henrik Montgomery/TT)

Svenska Internetstiftelsen betonade till TV4 att e-postkontot bör ha ett unikt lösenord eftersom det ofta används som grund för återställning av andra tjänster.

Att byta ett lösenord mot ett som liknar det gamla, exempelvis med ett tecken ändrat eller en siffra lagd till, räcker därmed inte som skydd.