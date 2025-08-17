Ny studie: Chatbottar får oss att dela tolv gånger mer personlig data

De uppfattas som hjälpsamma och vänliga, men nya rön visar att AI-chattbottar kan få dig att avslöja långt mer än du tänkt.

Forskare varnar nu för hur lätt de kan manipuleras.

Delar tolv gånger mer

Miljontals människor använder i dag AI-verktyg för allt från småprat till kundsupport. ChatGPT är ett av de mest kända exemplen, en tjänst som på kort tid gått från enkel textrobot till global AI-jätte. Verktyget används nu av hundratals miljoner varje vecka.

Även i Sverige är intresset stort. En rapport från Internetstiftelsen 2024 visar att fyra av tio svenskar har testat generativ AI.

Utvecklingen går snabbt. ChatGPT har till exempel lanserat en minnesfunktion som sparar tidigare konversationer för att kunna ge mer personliga svar.

Men framstegen väcker också en växande fråga – vad händer egentligen med vår integritet?

I en ny internationell studie har forskare från King’s College London och Universitat Politècnica de València undersökt hur mycket personlig information människor faktiskt delar med AI-chattbottar. Resultatet var överraskande.

Har du koll på din data du delar med ai? (Foto: Getty Images)

Forskarna rapporterar att manipulativa chattbottar kan få användare att avslöja upp till 12,5 gånger mer personlig information än neutrala chattbottar, skriver Earth.com.

”AI-chattbottar används i dag i många olika sektorer eftersom de kan erbjuda naturliga och engagerande interaktioner”, säger Xiao Zhan, en av forskarna bakom studien.