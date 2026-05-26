FBI: AI-bedrägerier kostade 9 miljarder kronor förra året

Kryptobedrägerier slog rekord

Kryptorelaterade investeringsbedrägerier var den enskilt största förlustkällan med 7,2 miljarder dollar, upp från 5,8 miljarder året innan. Totalt stod krypto bakom förluster på 11,3 miljarder dollar under 2025. Trenden är inte unik för USA.

Problemet förvärras av att många finansrådgivare inte erbjuder kryptorådgivning, enligt rapporten. Investerare söker sig i stället till egna kanaler, där bedragare väntar.

ANNONS

FBI har sedan januari 2024 drivit Operation Level Up, ett initiativ för att varna potentiella offer för kryptobedrägerier.

Fram till december 2025 hade myndigheten totalt nått 8 103 personer och förhindrat förluster på uppskattningsvis 511 miljoner dollar.

Unga drabbas hårdast

Anmälningar om internetbrott mot personer under 20 år ökade med 74 procent jämfört med 2024, till över 31 000 fall. Det är tre gånger så många som 2015.

”Unga lever online. De litar på allt de ser”, säger Ade Clewlow vid cybersäkerhetsföretaget NCC Group. ”De tror att andra blir offren, men de är precis lika utsatta.”

Bedragare använder ofta unga som väg in till de ungas nätverk, inklusive föräldrars ekonomi.

Myndighetsbedrägerier fördubblades

FBI fick 32 000 anmälningar om bedrägerier där brottslingar utgav sig för att vara myndigheter, nästan en fördubbling från 17 000 året innan.

AI har gjort det möjligt att förfalska nummerpresentationer, skapa mail med officiella sigill och i avancerade fall använda deepfake-video av tjänstemän.

ANNONS

En 93-årig kvinna i Ohio förlorade 1,5 miljoner dollar efter att ha blivit övertygad av bedragare som utgav sig för att vara FBI-agenter. De fick henne att tömma sina konton och sätta in pengarna i kryptouttagsautomater.

Så skyddar du dig

Utvecklingen är densamma i Sverige. Bara 7 av 100 företag anser sig rustade mot AI-drivna bedrägerier, enligt en global studie. Finansinspektionen har varnat för AI-bedrägerier mot sparare och bankerna uppmanar till försiktighet med BankID.

FBI uppmanar drabbade att anmäla brott via IC3.gov. I Sverige går det att anmäla internetbedrägerier till polisen via polisen.se.