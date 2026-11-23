Enligt en analys från Trendforce, som teknikmagasinet Techradar refererar, beräknas metoden omfatta 3 till 4 procent av alla tillverkade smartphones under 2026. Året därpå, 2027, väntas siffran stiga till mellan 7 och 9 procent.

AI-jättarna suger upp fabrikskapaciteten

Prischocken på mobilt dram-minne bottnar i serverhallarnas enorma aptit. Kretstillverkare som Samsung och SK Hynix har ställt om produktionslinjer för att möta efterfrågan på avancerade HBM-minnen och servermoduler till AI-kluster.

Där ligger de feta vinstmarginalerna. Kapaciteten för vanliga standardkretsar till konsumentprodukter krymper drastiskt.

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I dagsläget hamnar de omlödda kretsarna främst i enklare 4G-telefoner med prislappar under 1 299 kinesiska yuan, cirka 2 000 kronor. Det rör sig om äldre moduler av typen LPDDR4X på 4 gigabyte.

Trendforce flaggar för att skenande kontraktpriser under första kvartalet 2027 kommer att tvinga tillverkarna att trycka in begagnade komponenter även i dyrare mobilmodeller.