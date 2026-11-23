Skenande priser tvingar mobiltillverkare till drastiska grepp. År 2027 spås nästan var tionde smartphone ha återvunna minneskretsar under skalet.
Ny metod: Din nästa mobil kan innehålla begagnat minne
Förfarandet kallas i branschen för ”reballing”. Det handlar om fysisk kretsåtervinning. Tekniker plockar loss begagnade minnesmoduler från kasserade kretskort, putsar kontaktytorna och fäster nya mikroskopiska lödbollar på undersidan innan chippet monteras i en nytillverkad enhet.
Enligt en analys från Trendforce, som teknikmagasinet Techradar refererar, beräknas metoden omfatta 3 till 4 procent av alla tillverkade smartphones under 2026. Året därpå, 2027, väntas siffran stiga till mellan 7 och 9 procent.
AI-jättarna suger upp fabrikskapaciteten
Prischocken på mobilt dram-minne bottnar i serverhallarnas enorma aptit. Kretstillverkare som Samsung och SK Hynix har ställt om produktionslinjer för att möta efterfrågan på avancerade HBM-minnen och servermoduler till AI-kluster.
Där ligger de feta vinstmarginalerna. Kapaciteten för vanliga standardkretsar till konsumentprodukter krymper drastiskt.
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I dagsläget hamnar de omlödda kretsarna främst i enklare 4G-telefoner med prislappar under 1 299 kinesiska yuan, cirka 2 000 kronor. Det rör sig om äldre moduler av typen LPDDR4X på 4 gigabyte.
Trendforce flaggar för att skenande kontraktpriser under första kvartalet 2027 kommer att tvinga tillverkarna att trycka in begagnade komponenter även i dyrare mobilmodeller.
Värmeskador och osäker livslängd
Att återanvända kisel kapar komponentnotan i tillverkningsledet. Men genvägen medför påtagliga risker för hårdvarans driftsäkerhet. Kiselchip är värmekänsliga pjäser. Halvledarproducenter rekommenderar maximalt tre värmecykler under en krets livstid innan materialet tar stryk.
Traditionell omlödning kräver att komponenten värms upp kraftigt för att tennet ska smälta. Nyare metoder med riktad laser kan koncentrera värmen till lödpunkterna, men kvalitetskontrollen spretar våldsamt mellan olika renoveringsverkstäder.
Skadade kontaktytor och värmestress kan ge elektriska fel eller kortsluta telefonen i förtid. Tillverkarnas kortsiktiga besparing på inköpspriset riskerar att förvandlas till kostsamma garantiproblem och missnöjda kunder.
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