Kinesiska CXMT växlar upp tillverkningen av arbetsminne kraftigt. Trots det varnar branschen för att bristen kan hålla i sig fram till 2030.
Kina storsatsar på datorminne – men krisen kan pågå till 2030
Den kinesiska halvledartillverkaren CXMT planerar en massiv utbyggnad av sin produktion under de kommande åren, skriver Techradar. Enligt analyser från analyshusen Counterpoint Research och Trendforce väntas bolaget nästan fördubbla sin tillverkning av standardiserat dram-minne fram till 2028.
Idag har bolaget en kapacitet på cirka 320 000 kiselskivor per månad. Under 2027 beräknas den siffran öka till 420 000, för att därefter nå uppemot 600 000 skivor per månad vid slutet av 2028. Satsningen sticker ut eftersom stora aktörer som Samsung, SK Hynix och Micron i stället styr om resurser mot avancerat HBM-minne för datacenter och AI-servrar.
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Apple får nobben från Kina
Den ökade kinesiska produktionen riktar sig främst mot konsumentelektronik och vanliga persondatorer. Trots den kraftiga ökningen väntas satsningen inte ge någon märkbar lättnad för konsumenter i västvärlden. Aj då.
Kinas egen efterfrågan på minneskomponenter är mycket stor. Bedömare pekar på att landets myndigheter prioriterar att mätta den inhemska marknaden framför export. CXMT säljer visserligen redan vissa volymer till internationella aktörer, men tillgången är starkt begränsad.
Dessutom säljs komponenterna inte till några reapriser. Flera rapporter gör gällande att prislappen ligger på samma nivåer som hos etablerade leverantörer. Till och med jättar som Apple, som visat intresse för att köpa minnen till sina enheter i Kina, har fått nobben när de begärt rabatter.
Varning för flerårig komponentbrist
Samtidigt ser den globala marknaden ut att gå mot fortsatt ansträngda tider. Dells vd Michael Dell varnade nyligen i en intervju med Wall Street Journal för att problemen med minnesförsörjningen kan förvärras under 2027 och bestå i upp till fyra år.
Bakgrunden är att det tar omkring fyra år att bygga nya halvledarfabriker. Eftersom efterfrågan på hårdvara för artificiell intelligens exploderar hinner tillverkarna inte med.
Stora systembyggare sitter med rekordstora orderböcker som inte kan levereras i tid på grund av kretsbristen. För vanliga datorköpare innebär utvecklingen att priserna på ram-minne riskerar att förbli höga under lång tid framöver.
Vi ser ju prisindikationer på tex nästa Playstation som väntas få rekordpriser och alla nyare mobiltelefoner har fått rena fantasipriser.
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