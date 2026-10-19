Kina storsatsar på datorminne – men krisen kan pågå till 2030

Idag har bolaget en kapacitet på cirka 320 000 kiselskivor per månad. Under 2027 beräknas den siffran öka till 420 000, för att därefter nå uppemot 600 000 skivor per månad vid slutet av 2028. Satsningen sticker ut eftersom stora aktörer som Samsung, SK Hynix och Micron i stället styr om resurser mot avancerat HBM-minne för datacenter och AI-servrar.

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Apple får nobben från Kina

Den ökade kinesiska produktionen riktar sig främst mot konsumentelektronik och vanliga persondatorer. Trots den kraftiga ökningen väntas satsningen inte ge någon märkbar lättnad för konsumenter i västvärlden. Aj då.

Kinas egen efterfrågan på minneskomponenter är mycket stor. Bedömare pekar på att landets myndigheter prioriterar att mätta den inhemska marknaden framför export. CXMT säljer visserligen redan vissa volymer till internationella aktörer, men tillgången är starkt begränsad.

Dessutom säljs komponenterna inte till några reapriser. Flera rapporter gör gällande att prislappen ligger på samma nivåer som hos etablerade leverantörer. Till och med jättar som Apple, som visat intresse för att köpa minnen till sina enheter i Kina, har fått nobben när de begärt rabatter.