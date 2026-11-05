Nu utses årets pryl inom svensk teknik. Men vinnaren är varken en ny mobil eller smart klocka, utan ett helt nytt sätt att tänka kring prylar.
Skrällen: Årets pryl är inte ens en ny pryl
Cirkulär hemelektronik har utsetts till Årets Pryl 2027, enligt branschorganisationen ElektronikBranschen. I stället för att prisa en enskild ny produkt väljer branschen att lyfta fram begagnade och rekonditionerade enheter som får ett förlängt liv.
”Många konsumenter ser rekonditionerad hemelektronik som ett alternativ till nyköp. När vi köper hög kvalitet kan den repareras och rekonditioneras för att få ett längre liv”, säger Pernilla Enebrink, vd på branschorganisationen ElektronikBranschen.
Under 2025 omsatte marknaden för begagnad elektronik cirka 3,4 miljarder kronor i Sverige, enligt Svensk Handels mätningar. Det gör teknik till landets näst största kategori inom second hand, strax efter mode.
Samtidigt visar internationella siffror att elva procent av alla smartmobiler som såldes inom EU under samma år var rekonditionerade.
EU skärper kraven på reparationer
Parallellt väntar branschen och konsumenterna på att EU:s nya regler om rätten att reparera ska börja tillämpas. Direktivet ska gälla i medlemsländerna från den 31 juli 2026 och syftar till att öka livslängden på produkter.
De nya reglerna innebär att tillverkare måste erbjuda reparationer till rimliga priser och tillhandahålla reservdelar. Företag förbjuds även att använda tekniska spärrar eller mjukvara som hindrar oberoende reparatörer från att laga enheterna.
Väljer en konsument att reparera en trasig vara under garantitiden förlängs garantin dessutom med ett extra år. En gemensam europeisk reparationsplattform planeras också stå klar under 2028.
Förslag på sänkta skatter och avdrag
Trots ett stadigt växande intresse pekar branschen på att rekonditionering i Sverige fortfarande är dyrt på grund av höga arbetskostnader. För att få fart på den cirkulära ekonomin efterlyser ElektronikBranschen flera politiska reformer.
Bland förslagen finns slopad moms på både rekonditionerad hemelektronik och reparationer. Organisationen vill också se ett utökat reparationsavdrag som även täcker reparationer i butik och transportkostnader vid hembesök.
Målet är att göra det mer ekonomiskt lönsamt för konsumenter att laga befintlig teknik i stället för att köpa nytt.
Kriterier
Årets Pryl ska fånga vår samtid och framtid. Den ska stå för teknisk innovation och erbjuda funktionalitet och användarvänlighet som gör en tydlig skillnad i konsumenternas vardag. Produkten ska även bidra till ökad hållbarhet och vara kommersiellt relevant under det kommande året.
Juryn består av ledande företrädare från elektronikbranschen:
- Christian Brommels Paleski, inköpschef, Dustin
- Mark Hammarberg, tf. vd, Elgiganten
- Kim Andersson, vd Webhallen
- Magnus Kreuger, vd Power
- Karl Eckerdal, vd NetOnNet
- Liam Fadae, Inköpschef konsumentelektronik, Elon Group
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