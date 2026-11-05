Skrällen: Årets pryl är inte ens en ny pryl

”Många konsumenter ser rekonditionerad hemelektronik som ett alternativ till nyköp. När vi köper hög kvalitet kan den repareras och rekonditioneras för att få ett längre liv”, säger Pernilla Enebrink, vd på branschorganisationen ElektronikBranschen.

Under 2025 omsatte marknaden för begagnad elektronik cirka 3,4 miljarder kronor i Sverige, enligt Svensk Handels mätningar. Det gör teknik till landets näst största kategori inom second hand, strax efter mode.

Samtidigt visar internationella siffror att elva procent av alla smartmobiler som såldes inom EU under samma år var rekonditionerade.

Nya EU-regler om rätt till reparation ställer hårdare krav på tillverkare att erbjuda reservdelar och förlänga produkternas livslängd. (Foto: Elektronikbranschen)

EU skärper kraven på reparationer

Parallellt väntar branschen och konsumenterna på att EU:s nya regler om rätten att reparera ska börja tillämpas. Direktivet ska gälla i medlemsländerna från den 31 juli 2026 och syftar till att öka livslängden på produkter.

De nya reglerna innebär att tillverkare måste erbjuda reparationer till rimliga priser och tillhandahålla reservdelar. Företag förbjuds även att använda tekniska spärrar eller mjukvara som hindrar oberoende reparatörer från att laga enheterna.

Väljer en konsument att reparera en trasig vara under garantitiden förlängs garantin dessutom med ett extra år. En gemensam europeisk reparationsplattform planeras också stå klar under 2028.

Årets jury och en bild på eventet där Årets Pryl presenterades och undertecknad närvarade. (Foto: Elektronikbranschen)