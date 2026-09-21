Ny kurs för Maersk – beställer 26 jätteskepp

De nya fartygen får en kapacitet på 18 600 containrar vardera och ska levereras under 2029 och 2030. Samtliga utrustas med motorer som kan köras på både konventionellt bränsle och flytande gas, LNG.

Blivit omsprungna av konkurrenter

Ordern innebär totalt 483 600 TEU (twenty-foot equivalent unit, ett standardmått för fraktcontainrar). i ny kapacitet och motsvarar omkring tio procent av Maersks nuvarande kapacitet i trafik, enligt Shipping Watch.

Det är stora skepp, men inte den allra största typen. Detta då Maersk anser att de som beställts går att använda på fler rutter.

Maersk har under de senaste åren fokuserat mer på att förnya den befintliga flottan än på en kraftig expansion. Konkurrenter som schweizisk-italienska MSC, franska CMA CGM och kinesiska COSCO har under perioden beställt betydligt fler nya fartyg.

Det har bidragit till att Maersk tappat positionen som världens största containerrederi till MSC. Maersk är nu världens näst största aktör på marknaden.

Det första av de 26 nya fartygen väntas sättas i drift om tre år.