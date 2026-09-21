Efter åratal av besparingar satsar fraktjätten Maersk nu offensivt med en beställning på 26 nya containerskepp.
Ny kurs för Maersk – beställer 26 jätteskepp
Danska fraktjätten Maersk växlar upp. Rederijätten bekräftar en order på 26 nya containerskepp, efter flera år där bolaget varit betydligt mer återhållsamt med att bygga ut flottan.
De nya fartygen får en kapacitet på 18 600 containrar vardera och ska levereras under 2029 och 2030. Samtliga utrustas med motorer som kan köras på både konventionellt bränsle och flytande gas, LNG.
Blivit omsprungna av konkurrenter
Ordern innebär totalt 483 600 TEU (twenty-foot equivalent unit, ett standardmått för fraktcontainrar). i ny kapacitet och motsvarar omkring tio procent av Maersks nuvarande kapacitet i trafik, enligt Shipping Watch.
Det är stora skepp, men inte den allra största typen. Detta då Maersk anser att de som beställts går att använda på fler rutter.
Maersk har under de senaste åren fokuserat mer på att förnya den befintliga flottan än på en kraftig expansion. Konkurrenter som schweizisk-italienska MSC, franska CMA CGM och kinesiska COSCO har under perioden beställt betydligt fler nya fartyg.
Det har bidragit till att Maersk tappat positionen som världens största containerrederi till MSC. Maersk är nu världens näst största aktör på marknaden.
Det första av de 26 nya fartygen väntas sättas i drift om tre år.
Kinesiska varv enligt branschpress
Det är ännu inte officiellt offentliggjort av Maersk vilka varv som får bygga de 26 fartygen. Maersk har bekräftat själva ordern men inte namnen på varven. Enligt branschkällor handlar det troligen om kinesiska varv där Hengli Heavy Industries bygga merparten av fartygen, medan New Times Shipbuilding väntas stå för resten.
”Det är en riktigt stor order. De förnyar inte bara flottan, det är en kraftig utbyggnad av den”, säger Niels Lunde, affärskommentator på Finans till danska TV2.
Enligt branschsajten Splash247 hade Maersk dessutom övervägt en ännu större beställning, med omkring 40 LNG-drivna huvudlinjefartyg. Uppgifterna omfattade bland annat fartyg på minst 24 000 TEU, men Maersk har inte bekräftat den delen av planerna.
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